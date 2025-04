Spolek ve fanzóně sbíral podpisy proti záměru hradecké radnice, firma má vyhazov

Petr Smola, autor Parku Na Větvi a jednatel stavební firmy Sovis, si město získal před čtyřmi lety, když představil projekt na vzkříšení lyžařského svahu na Novém Hradci.

Už dříve vznikl lanový park v Malšovicích, který rychle sklidil úspěch a stále roste. V roce 2024 Petr Smola představil novou atrakci a dominantu parku – třicetimetrovou věž s rozhlednou.

Má stavební povolení, město souhlasilo, ale dřevěná věž nestojí. Jde totiž o prodloužení práva stavby na dvacet let, které společnost žádá na oplátku za požadavek města na příspěvek do infrastruktury, tedy kontribuci. Sovis však má ke kontribucím vážné výhrady a její jednatel je spoluzakladatelem spolku Jsme Votroci – ne Otroci.

Park Na Větvi v lednu převzal záštitu nad oblíbenou fanzónou, která funguje před fotbalovými zápasy u multifunkčního stadionu. Vše šlapalo až do března, když se ve fanzóně objevil stánek spolku Jsme Votroci – ne Otroci, kde se sbíraly podpisy pod petici, jež s kontribucí nesouhlasí.

Politická agitace?

Klub okamžitě zareagoval a Parku Na Větvi vypověděl smlouvu kvůli porušení návštěvního řádu arény. V úterý následoval emotivní příspěvek šéfa parku Radka Vychopeně, ostrá debata městských zastupitelů s vymáháním odpovědí a vrchol v podobě odchodu kompletní opozice ze sálu.

„Naše společnost obdržela výpověď z fotbalové fanzóny FC Hradec Králové na základě údajné politické agitace. Byli jsme obviněni, že jsme v našem dětském stánku provozovali politickou kampaň. Nic takového se však nestalo, program stánku byl výhradně dětský. Pokud někdo považuje malování dětem na obličej za politickou agitaci, potom nevím, kam jsme se dostali. Fakt, že výpověď vzešla z nejvyšších míst radnice, byla zarážející, ne však nečekaná,“ řekl před zastupiteli Vychopeň.

Popsal také průtahy kolem plánované stavby věže v Parku Na Větvi: „Projekt je připraven, město by z něj profitovalo, přesto rada opakovaně vyškrtla z programu bod o rozšíření práva stavby pro věž. Bod, který je nezbytný pro realizaci. Nerozumím tomu, vše bylo projednáno a schváleno.“

V tu chvíli se roztočil více než dvacetiminutový kolotoč stejných dotazů od opozice, které směřovaly k důvodu výpovědi. A protože s odpovědí primátorky a předsedkyně představenstva klubu FC Hradec Pavlíny Springerové (HDK) opozice nebyla spokojená, o přestávce všichni nekoaliční zastupitelé odešli. Jednání pokračovalo jen s 19 zastupiteli koalice, kteří zbývajících asi 30 bodů schválili bez diskuse 19 hlasy.

Dva úhly pohledu

Co se tedy ve fanzóně u stadionu přihodilo? Primátorka a podnikatel nabízejí dva odlišné úhly pohledu.

„U stánku, který se věnoval dětem, byl pultík s nějakým sloganem, děvčata chodila a oslovovala lidi, kteří šli na fotbal a žádala je o podpis do petičního archu. Na dotaz, kdo je poslal, byla odpověď, že pan Smola,“ řekla Springerová.

„Všichni partneři klubu jsou velmi vítáni, ale musí respektovat logiku smluvních ujednání a také logiku návštěvního řádu malšovického stadionu, kde se hovoří o tom, že na pozemcích u stadionu je jakákoli propagace politických stran, hnutí a spolků zakázána. Není možné sem nosit ani politické reklamní materiály. Porušení bylo z úhlu pohledu představenstva jednoznačné, a proto klub odstoupil od spolupráce. Vykonávání práva petičního je bezpochyby v rozporu s návštěvním řádem arény,“ uvedla primátorka.

Petr Smola se brání, že to u stadionu bylo jinak. „Park Na Větvi ve svém stánku nic neměl a určitě ani žádná politická hesla. Také musíme rozlišovat právnické a fyzické osoby. Paní primátorka ani nechtěla říct, které heslo tam bylo, a potom by také měla vědět, že to není heslo politické, ale občanské. Já každopádně osobní spory nevnímám tak, že by měly mít dopady na spolupráci mezi městem a kteroukoli společností, včetně té naší,“ upozornil Smola.

Podle něj park výpověď z fanzóny nepřijal a dosud nedostal odpověď města.

Primátorka neodpovídá, vadí opozici

Odchod opozice ze sálu byl podle primátorky teatrální. „Postup opozice v hradeckém zastupitelstvu, který vyvrcholil jejich neúčastí na většině jednání, naprosto neodpovídal závažnosti situace a tématu, které jsme řešili,“ poznamenala Springerová.

„Důvodem tohoto výjimečného kroku je dlouhodobě špatné řízení jednání zastupitelstva ze strany paní primátorky, forma jejího vystupování a nevhodné chování, nejen k opozičním zastupitelům,“ uvedl předseda zastupitelského klubu ANO Lukáš Fiedler.

„Jde bohužel o dlouhodobý stav, kdy se paní primátorka chová arogantně až urážlivě a neodpovídá na dotazy. Ptát se ale budeme i nadále,“ ujistil Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec).