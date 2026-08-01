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Trutnov chystá obnovu parku pro malé i velké. Škola získá hřiště a sad

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  7:42
Park u trutnovské základní školy na Kryblici bude dál sloužit jako školní...

Park u trutnovské základní školy na Kryblici bude dál sloužit jako školní zahrada i veřejný prostor. Přibude víceúčelové hřiště. | foto: vizualizace new visit architects

Park u trutnovské základní školy na Kryblici bude dál sloužit jako školní...
Park v trutnovské čtvrti Kryblice
Trutnov chystá revitalizaci parku ve čtvrti Kryblice.
Park u trutnovské základní školy na Kryblici bude dál sloužit jako školní...
14 fotografií
Trutnovská radnice chystá revitalizaci parku na Kryblici. Slouží Základní škole Kpt. Jaroše a zčásti i veřejnosti. Má tu být víceúčelové hřiště s atletickou dráhou, venkovní učebna i místa pro odpočinek. Obnova za 80 milionů korun by mohla začít už příští rok.

Po Lípovém náměstí nebo náměstí Hraničářů jde o další veřejné prostranství, které chce Trutnov proměnit.

Radnice oprášila starší projekt, který kvůli vysokým nákladům před několika lety uložila do šuplíku. Situace se změnila, město spoléhá na bruselské fondy.

Park u trutnovské základní školy na Kryblici bude dál sloužit jako školní zahrada i veřejný prostor. Přibude víceúčelové hřiště.
Park u trutnovské základní školy na Kryblici bude dál sloužit jako školní zahrada i veřejný prostor. Přibude víceúčelové hřiště.
Park v trutnovské čtvrti Kryblice
Trutnov chystá revitalizaci parku ve čtvrti Kryblice.
14 fotografií

„Objevil se dotační projekt, kde si můžeme sáhnout až na padesát milionů korun. Pokud uspějeme, příští rok by mohla začít realizace. Potrvá jednu nebo dvě stavební sezony,“ sdělil trutnovský starosta Michal Rosa (ODS).

Půlhektarový park leží mezi ulicemi Na Lukách a Kryblickou, z níž k němu vede přístupová cesta. Město provádí pouze základní údržbu. Park slouží jako školní zahrada se skleníky a záhony a zároveň jako veřejný prostor. Obě funkce chce radnice zachovat.

„Park chceme víc otevřít a prosvětlit. Dnes je periferií školy, chceme, aby to byla její příjemná část,“ vysvětlil autor architektonické studie Tomáš Jiránek.

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Největší změnou bude oplocené multifunkční hřiště o rozměrech 40 krát 20 metrů pro míčové sporty s atletickým oválem a zázemím. V otevřené pergole bude šatna i sklad na sportovní potřeby. Základní škola Kpt. Jaroše dnes venkovní sportoviště nemá.

„Hřiště nechce konkurovat sportovnímu stadionu, mělo by být určeno pro tělesnou výchovu prvního stupně,“ poznamenává architekt. Součástí areálu bude i posezení se stolečky.

Vzpomínka na německého architekta

V části parku přibude zahrada s ovocným sadem pro školní aktivity. Záměr počítá s novým schodištěm před vstupem do základní školy a úpravou autobusové zastávky, odkud povede na okraj parku další přístupová cesta po schodech. Architekti navrhují kombinaci mlatových, asfaltových a tartanových cest.

Budoucí park Maxe Kühna bude v dosahu centra Trutnova.

Budoucí park Maxe Kühna bude v dosahu centra Trutnova.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Park ponese jméno Maxe Kühna, jenž navrhl podobu zdejší školy a už v první třetině 20. století přišel s nadčasovou vizí celé Kryblice. Založil ji jako vilovou čtvrť se zahradami. Podle trutnovského starosty podobně nadčasově působí i koncepce nového parku.

„Je koncipován jako místo, kde se mohou potkávat různé generace – děti i senioři, a zároveň nabídne prostor pro odpočinek, sport i běžné trávení volného času,“ řekl starosta.

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Trutnov chystá obnovu parku pro malé i velké. Škola získá hřiště a sad

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