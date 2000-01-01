náhledy
Hradecký Park 360 se proměnil v zimní Světlozem. V originálních, umělecky laděných světelných instalacích od převážně českých autorů ožívají pohádkové bytosti. Procházka po setmění se tak mění v předvánoční dobrodružství pro děti i dospělé. Na 1,5 kilometrů dlouhé stezce narazíte na vlka, videomapping i Prasátkov.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Areál Světlozemě tvoří magické světelné stezky a vánoční vesničky. Na osvětlené trase čeká na návštěvníky 16 světelných zastávek.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Vstup do vesničky s lunaparkem je zdarma. Vstupenky jsou pouze na magickou světelnou stezku, jejíž průchod trvá přibližně hodinu. Nikdo však ze stezky nevyhání a každý si může zvolit svoje vlastní tempo.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Pozor, trasa obsahuje i pulzující, blikající a pohybující se světelné efekty, včetně stroboskopů a laserů, které mohou být pro lidi se zvýšenou citlivostí na světlo místy až nepříjemné.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Typická estetika festivalu Rock for People, který se pravidelně koná právě v Parku 360, se nezapře ani ve Světlozemi. Instalaci vytvořenou z obřích baněk na vodu doplňuje rocková i hiphopová hudební smyčka.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Videomapping na hangáru tvoří motivy ze světa letectví, fauny i flóry. Nechybí samozřejmě ani vánoční tématika.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Vstup do vánoční vesničky s lunaparkem je zdarma. Vstupenky si lze koupit pouze na magickou světelnou stezku, jejíž průchod trvá přibližně hodinu. Nikdo ale ze stezky nevyhání a každý si může zvolit svoje tempo.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Některé zastávky na stezce jsou interaktivní. Prozradíme, že z této akční hry byly děti u vytržení.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Je libo obří blikající lampa z popelnic? Kdo by v Světlozemi čekal kýčovité světelné pohádkové postavičky, bude zřejmě překvapen. Ředitel projektu Jiří Suchánek prozradil, že většinu originálních instalací vymysleli čeští autoři.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Disco stromy, Nebeský oceán, Planetárium. Autoři Světlozemě si se světly, hudbou a celkovou atmosférou na jednotlivých zastávkách opravdu vyhráli. Stezka je z velké části ve tmě, občas koukáte pod nohy, kam vlastně jdete. Doporučujeme kvalitní obuv, obzvlášť pokud bude po dešti nebo dokonce nasněží.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
V osvětlené vesničce je řada míst k odpočinku. Kousek od hlavního vstupu je také hangár s občerstvením a mnoha stoly. Druhé místo s drobným občerstvením najdete na světelné stezce.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Jedním z vrcholů stezky je světelná louka. Návštěvníci Rock for People poznají, že se nachází na místě, kde každoročně stojí jedno z hlavních pódií festivalu.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Atmosféru stylové vánoční vesničky poněkud narušují vedlejší kolotoče. Areál se otevírá kolem 16. hodiny a zavírá běžně ve 21 hodin. Podrobnou otevírací dobu najdete na webu této nové hradecké atrakce.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Pohádkovou Světlozem představila primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová, zakladatel Rock for People Michal Thomes (vlevo) a ředitel projektu Jiří Suchánek ze studia ARTshifters.
Autor: Martin Veselý, MAFRA