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Náklaďáky pod okny. Provizorní most postaví rodině přímo u schodiště domu
Nejenže mají na dohled chystanou stavbu jednoho z největších apartmánových komplexů v Krkonoších, k tomu přímo před schodištěm do rodinného domu Evy Beranové a Tomáše Hejny ve Velké Úpě má zanedlouho...
Sparta si poradila s Vary, Pardubice s Kometou. Kladno triumfovalo v nájezdech
Po reprezentační přestávce se hokejová extraliga vrátila kompletním 18. kolem. Vedoucí Třinec porazil Liberec 5:2, na domácím ledě se dařilo také Pardubicím, které zdolaly 6:2 Kometu Brno. V tabulce...
Seniorka po napadení ve Dvoře Králové nad Labem zemřela v nemocnici
Třiasedmdesátiletá žena zemřela v nemocnici po pátečním napadení v jednom z domů ve Dvoře Králové nad Labem. Policisté ještě téhož dne vpodvečer v souvislosti s případem zadrželi mladistvou osobu.
Lesničtí studenti si stěžovali na vyučujícího šéfa KRNAP Moravce. Ve škole skončil
Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec čelil dalšímu problému. Nejenže po jeho odvolání volají starostové a signatáři petice, ale svou nespokojenost s ním projevili také...
OBRAZEM: Podzim na slunci hraje všemi barvami, hory se připravují na zimu
V Česku panuje v těchto dnech krásné počasí a podzim hraje všemi barvami. Nejen v Krkonoších se pilně připravují na zimu a nebe bez mraků dovolí při výletech impozantní výhledy. Třeba na nejvyšší...
Není motorista jako Motorista. Klub s tanky pomohl přírodě Na Plachtě zdarma
Unikátní přírodní památce Na Plachtě v Hradci Králové vyschl letitý zdroj financí na údržbu od ministerstva životního prostředí vedeného Motoristy. Ve zlých časech přijely na pomoc obrněnce. Nadšenci...
Seniorka po napadení ve Dvoře Králové nad Labem zemřela v nemocnici
Třiasedmdesátiletá žena zemřela v nemocnici po pátečním napadení v jednom z domů ve Dvoře Králové nad Labem. Policisté ještě téhož dne vpodvečer v souvislosti s případem zadrželi mladistvou osobu.
Sparta si poradila s Vary, Pardubice s Kometou. Kladno triumfovalo v nájezdech
Po reprezentační přestávce se hokejová extraliga vrátila kompletním 18. kolem. Vedoucí Třinec porazil Liberec 5:2, na domácím ledě se dařilo také Pardubicím, které zdolaly 6:2 Kometu Brno. V tabulce...
Cizinci nakradli po celé republice zubní kartáčky za 360 tisíc, končily na Balkáně
Kriminalisté dopadli cizince, který se svým komplicem ve velkém kradli z drogerií elektrické zubní kartáčky. Během čtyř dnů si podle policie dvojice odnesla z nejméně šestnácti prodejen zboží za...
Opravené náměstí hned zase zapáskovali, prvky pro děti byly nebezpečné
Jen pár dní vydrželo po kompletní přestavbě Lidické náměstí v Rychnově nad Kněžnou. Některé prvky musela radnice vzápětí uzavřít páskami, protože se ukázalo, že mohou být nebezpečné. Jde o houpací...
OBRAZEM: Obří vlk i magické barvy zvou na čarovnou stezku. Vítejte ve Světlozemi
Hradecký Park 360 se proměnil v zimní Světlozem. V originálních, umělecky laděných světelných instalacích od převážně českých autorů ožívají pohádkové bytosti. Procházka po setmění se tak mění v...
Hradecká posila Vála: Až časem jsem zjistil, jak byl McCormack oblíbený
První zápasový krok v Hradci má Ondřej Vála za sebou. Nyní, po reprezentační pauze, která mu dala čas více přivyknout novému prostředí, se musí připravit na to, že bude pod velkým drobnohledem části...
Novinka v Česku. Výmoly vyhledává AI, cestářům napíše, kde je třeba oprava
Cestáři v Královéhradeckém kraji jako první v Česku začali používat umělou inteligenci k analýze stavu vozovek. Systém sám vyhodnotí, kde je třeba silnici opravit a pošle přesná data se souřadnicemi....
Areál bývalé školy čeká demolice, kraj v Opočně plánuje přes sto bytů
Roky opuštěné budovy, garáže, domek správce nebo kotelna v bývalé zemědělské škole v Opočně na Rychnovsku půjdou k zemi. Královéhradecký kraj, kterému areál patří, chce na něm postavit víc než stovku...
Škrtali bychom hned, kdybychom chtěli, řekl ministr odborářům Správy KRNAP
V napjaté atmosféře se neslo dnešní setkání zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) s vedením organizace, které na odpoledne svolaly místní odbory. Na schůzi nečekaně dorazila i...
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Boudaři uspěli ve sporu s KRNAP, soud zrušil část pravidel pro vjezd aut do Krkonoš
Majitelé Luční a Labské boudy uspěli ve sporu se Správou Krkonošského národního parku (KRNAP) v části, v níž požadovali zmírnění regulace vjezdu do klidového území. Krajský soud v Hradci Králové dnes...
Pat v Nové Pace. Obě nejsilnější uskupení chtějí svého starostu
Měsíc od komunálních voleb stále není jasné, jaké bude složení vedení radnice v Nové Pace na Jičínsku. Na pondělní ustavující schůzi zastupitelé radu ani starostu nezvolili, protože žádná ze stran...