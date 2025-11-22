Důležité jsou hlavně vztahy s blízkými, říká lékařka paliativního týmu

Ladislav Pošmura
  7:30
Jičínská oblastní nemocnice má od letoška speciální tým, jehož starostí je rozvoj paliativní péče, oboru, který v posledních letech zažívá vzestup. Vznikají paliativní ambulance, obor se dostává do lékařských fakult i zdravotnických škol a integruje se jak v záchranném zdravotnickém systému, tak v léčebnách dlouhodobě nemocných a v domovech pro seniory.

Jičínský tým paliativní péče pod vedením lékařky Petry Čížkové (uprostřed v tmavém). | foto: Oblastní nemocnice Jičín

Jičínský tým pod vedením lékařky Petry Čížkové zorganizoval v říjnu osvětový Paliativní týden, aby bylo zřejmé, jaký je rozdíl mezi hospicovou a paliativní péčí.

„Hospicová péče se u nás rozvíjí od 90. let a pečuje o umírající. Může být v lůžkových hospicích nebo doma s podporou mobilních. Trvá týdny, někdy jenom dny. Paliativní týmy v nemocnici poskytují péči hospitalizovaným pacientům se závažnou, život limitující nemocí. Poskytujeme časnou paliativní péči, která může podporovat léčbu od okamžiku stanovení závažné diagnózy,“ popisuje Petra Čížková.

Cílem je snaha o zlepšení kvality života nemocného a jeho blízkých. „Díky zastoupení různých profesí v týmu je možné identifikovat a ovlivnit potřeby pacienta nejen fyzické, ale i psychické, sociální a spirituální. Poskytujeme paliativní péči také pacientům v terminálním stavu, jejich rodinám a následně i pozůstalým,“ říká.

Na žádost lékaře

Její tým nastupuje na žádost ošetřujícího lékaře. Podnět k vypsání žádanky může dát kdokoliv z ošetřujícího týmu, sestřička, pečovatelka, pacient či rodina. „Začínáme krátkým rozhovorem s ošetřujícím lékařem, sestřičkou, kteří o pacienta pečují a domlouváme se, v čem potřebují podporu,“ líčí. V paliativní péči se nevyhnou otázkám života a smrti.

Nemocnice v Jičíně otvírá nový pavilon, sídlí v něm onkologie i laboratoře

„Všichni víme, že jednou umřeme, ale žijeme, jako bychom byli nesmrtelní, a často máme pocit, že máme v životě na všechno ještě dost času. Díky své práci jsem si uvědomila, že smrt není tak strašidelná. Že častokrát jsou mnohem tíživější naše představy, které o ní máme. U umírajících vídám, že snáz se odchází těm, kdo naplnili svůj život, jsou spokojeni a vděčni za to, co prožili. A hlavně vnímám důležitost vztahů,“ říká Čížková.

Lékaři se snaží předcházet situacím, kdy jsou umírající převáženi na poslední chvíli na intenzivní lůžka v nemocnicích nebo doma resuscitováni záchrannou službou. Při dobře nastavené paliativní péči by k tomu podle týmu nemuselo docházet.

Dává to smysl

„Většina pacientů si nepřeje být v terminálním stavu převážena do nemocnice. Realita je ale přesně opačná. Často k nám do nemocnice přivážejí klienty domovů pro seniory, pacienty z LDN, kteří jsou na konci života. A my si samozřejmě klademe otázku, zda to pacientovi a jeho rodině dává smysl. Řešení podle mě spočívá právě v tom, že se nebudeme bát o smrti a umírání mluvit. Že si k pacientům se závažným, život limitujícím onemocněním a k jejich blízkým sedneme a pokud o to stojí, společně vytvoříme plán péče. Jsou to rozhovory náročné, ale nesmírně důležité a často pro všechny zúčastněné velmi obohacující,“ vysvětluje lékařka.

Do porodnice s vlastní asistentkou. Primář v Jičíně chce dát na přání žen

Takový plán může pomoci při náhlém zhoršení stavu. Příbuzní jsou poučeni, že při nepředvídatelné situaci mohou volat záchrannou službu. Volají, že mají doma paliativního pacienta, a prosí o pomoc o zaléčení doma:

„Moc bych si přála, aby co nejméně pacientů umíralo na akutních lůžkách, v rachotu a tempu nemocnice, ale také, abychom lidem, kteří umírají v nemocnici, zajistili důstojné a pokojné prostředí. Abychom my zdravotníci, kteří jsme nastaveni hlavně léčit a zachraňovat, dokázali nebrat umírání jako prohru, ale spíše s pokorou vnímali důležitost tohoto procesu pro pacienta i jeho blízké.“

Každý přináší svou odbornost

Paliativní tým dělá rozhovory s blízkými, pozvou si rodinu a povídají si. „Máme paní psycholožku, která poskytuje psychologickou podporu, a sociální pracovnici. Paliativní tým je složen z několika profesí, každá z nich přináší tu svou odbornost,“ poznamenává Čížková.

Paliativní péči se věnuje kvůli tomu, že při práci na interním oddělení vnímá narůstající počet pacientů s vážným onemocněním a cítí, že pouhá léčba je málo: „Paliativní pacienti a jejich blízcí mají mnohem víc otázek, obav, bolestí než jen bolest nemocného orgánu. A být tu pro ně, se všemi mými kolegy v týmu, kde každý dokážeme pečovat o jinou oblast, je něco, co mi dává obrovský smysl.“

Osvětové akce mají zvýšit povědomí o možnostech paliativní péče i o nově vzniklém týmu. Mají nabourávat tabu a obavy kolem nemocí, smrti a umírání: „Chápeme, že témata, která otevíráme, nejsou jednoduchá, a respektujeme, pokud o tom někdo nechce přemýšlet ani mluvit. Měla jsem velkou radost ze zapojení účastníků do workshopů. Všichni byli skvělí, vytvořili příjemnou atmosféru a povzbudila mě jejich slova, že by tyto workshopy doporučili všem svým kolegům.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lékaře viní ze znásilnění zdrogovaných žen, obhajoba kritizuje vyšetřování

Bývalý vojenský lékař a pedagog čelí obžalobě ze znásilnění osmi žen, hlavně...

Krajský soud v Hradci Králové ve čtvrtek otevřel případ vojenského lékaře a pedagoga Pavla Novotného, který čelí obžalobě ze sériového znásilnění osmi žen, zejména studentek. Podle spisu jim přidával...

Před řízením si dal pervitin. Toxikologie odhalila drogu u nehody se čtyřmi mrtvými

Tragickou dopravní nehodu dvou aut u Choustníkova Hradiště na Trutnovsku...

V tragické dopravní nehodě na hlavním tahu na Trutnov, která si v září vyžádala čtyři lidské životy, mohl hrát roli pervitin. Toxikologická expertiza drogu potvrdila v těle řidiče, který za...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Turistka se v Krkonoších pokusila o extrémní otužování, skončila v bezvědomí

Horská služba Krkonoše zachraňovala německou turistku, která se pokusila o...

O tom, že se nic nemá dělat bez rozmyslu, obzvlášť na hřebenech Krkonoš, se přesvědčila německá příznivkyně otužování, kterou zachraňovali na Slezském domě nedaleko Sněžky. Její pokus o nácvik...

Při pokusech na základní škole došlo k požáru, dvě děti jsou popálené

ilustrační snímek

Tři lidé se zranili během požáru při chemických pokusech na základní škole v Hradci Králové. Dospělého zdravotníci ošetřili na místě, dvě děti záchranáři transportovali do nemocnic. Jedno na...

Důležité jsou hlavně vztahy s blízkými, říká lékařka paliativního týmu

Jičínský tým paliativní péče pod vedením lékařky Petry Čížkové (uprostřed v...

Jičínská oblastní nemocnice má od letoška speciální tým, jehož starostí je rozvoj paliativní péče, oboru, který v posledních letech zažívá vzestup. Vznikají paliativní ambulance, obor se dostává do...

22. listopadu 2025  7:30

Sparta zvítězila v Hradci, Kladno podlehlo Kometě, Budějovice přetlačily Boleslav

Hokejisté Brna oslavují gól na ledě Kladna.

Další tři zápasy hokejové extraligy nabídlo páteční 24. kolo. Sparta přibrzdila rozjetý Hradec a na jeho ledě zvítězila 4:1, mistrovská Kometa stejným výsledkem uspěla na Kladně a České Budějovice po...

21. listopadu 2025  21:17

Levhartice přišly o zraněnou Bartoňovou, i tak proti Trutnovu uťaly sérii porážek

Elizabete Bulaneová z Trutnova střílí na chomutovský koš, brání ji Adéla...

Chomutovské basketbalistky ukončily sérii čtyř ligových porážek vítězstvím nad Trutnovem 79:69 a v neúplné tabulce jsou páté. Východočeský tým naopak prohrál popáté za sebou a patří mu sedmé místo.

21. listopadu 2025  20:05

Popálení dětí ve škole prověřuje policie jako těžké ublížení na zdraví z nedbalosti

ilustrační snímek

Čtvrteční nehodu na základní škole v Hradci Králové, kdy se při požáru u chemických pokusů popálily dvě děti a jeden dospělý, prověřuje policie pro možné spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z...

21. listopadu 2025  11:54,  aktualizováno  15:18

Chovatel držel krávy a ovce v hrozných podmínkách, zuboženou zvěř mu odebrali

Chovatel držel zvěř v nevhodných podmínkách, hrozí mu vězení.

Až čtyři roky vězení a zákaz činnosti hrozí 48letému chovateli zvířat z Trutnovska, kterému policie kvůli nevhodným podmínkám odebrala krávy a ovce. Zvířata putovala do předběžné náhradní péče.

21. listopadu 2025  15:11

Turistka se v Krkonoších pokusila o extrémní otužování, skončila v bezvědomí

Horská služba Krkonoše zachraňovala německou turistku, která se pokusila o...

O tom, že se nic nemá dělat bez rozmyslu, obzvlášť na hřebenech Krkonoš, se přesvědčila německá příznivkyně otužování, kterou zachraňovali na Slezském domě nedaleko Sněžky. Její pokus o nácvik...

21. listopadu 2025  11:01

Hrozilo zřícení, záchrana kasáren v pevnosti Josefov konečně začala

Chátrající Čtvercová kasárna v Josefově (29. září 2021)

Práce na záchraně začaly, Královéhradecký kraj však musel přehodnotit plány. Asi tři roky hejtmanství rozvíjelo myšlenku na zřízení centrálního muzejního depozitáře v chátrajících čtvercových...

21. listopadu 2025

Při pokusech na základní škole došlo k požáru, dvě děti jsou popálené

ilustrační snímek

Tři lidé se zranili během požáru při chemických pokusech na základní škole v Hradci Králové. Dospělého zdravotníci ošetřili na místě, dvě děti záchranáři transportovali do nemocnic. Jedno na...

20. listopadu 2025  15:23,  aktualizováno  16:46

Zemřel akademický malíř Jiří Kaloč, autor Sochy domu a milovník Orlických hor

Akademický malíř Jiří Kaloč

Ve věku 82 let v neděli zemřel akademický malíř a člen Spolku výtvarných umělců Mánes Jiří Kaloč. Velkou část života prožil ve Vrbici na Rychnovsku. Tam v letech 1967 až 2006 z bývalé ruiny vybudoval...

20. listopadu 2025  14:59

Lékaře viní ze znásilnění zdrogovaných žen, obhajoba kritizuje vyšetřování

Bývalý vojenský lékař a pedagog čelí obžalobě ze znásilnění osmi žen, hlavně...

Krajský soud v Hradci Králové ve čtvrtek otevřel případ vojenského lékaře a pedagoga Pavla Novotného, který čelí obžalobě ze sériového znásilnění osmi žen, zejména studentek. Podle spisu jim přidával...

20. listopadu 2025,  aktualizováno  12:05

V případu vykořisťování bezdomovců je pět poškozených, kauza míří k soudu

Ilustrační snímek

Kriminalisté podali krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové návrh na obžalobu dvou mužů, které viní z obchodování s lidmi spáchaného ve spolupachatelství. Podle spisu na Jičínsku...

19. listopadu 2025  12:57

Dívky z Pardubicka nepřišly na výuku ani se nevrátily domů, policie je našla v Hradci

ilustrační snímek

Policie našla obě pohřešované školačky z Pardubicka. Vypátrala je v Hradci Králové, obě jsou v pořádku. Dívky ve věku 13 a 14 let odešly v úterý ze základní školy v Býšti a na odpolední vyučování ani...

19. listopadu 2025  9:31,  aktualizováno  11:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.