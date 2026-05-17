Studentský klub nebude. Školy ho nechtěly vést, Hradec flošnu zakonzervuje

Petr Záleský
  8:06
Po čtrnáctileté snaze ztroskotaly plány Hradce Králové na proměnu Pajkrovy flošny. Jedna z posledních dochovaných částí barokního opevnění města stará 242 let se mohla změnit na studentský klub. Jenže po souhře okolností tento cíl na mnoho let končí.
Pajkrova flošna se nachází u fakultní zahrady léčivých rostlin. | foto: archiv Farmaceutické fakulty Hradec Králové, Martin Hubáček

První ránou bylo před dvěma lety ukončení smlouvy s projekční kanceláří, která nedokázala dokončit žádnou z dohodnutých fází projektové dokumentace.

Výrazně ochladl i zájem Univerzity Karlovy a do třetice se městu nepodařilo nalézt zájemce ani konkrétní účel provozování. Zastupitelstvo Hradce bylo donuceno vrátit kraji třímilionovou dotaci na projektovou přípravu.

„V důsledku velkého časového posunu projektových prací a dalších okolností se změnily priority města ve využití objektu Pajkrovy flošny. Akce byla vyřazena z akčního plánu. Podle vyjádření odboru správy majetku dostala Správa nemovitostí Hradec Králové pokyn zařadit Pajkrovu flošnu do plánu oprav. Se zakonzervováním objektu se tedy počítá,“ zněla důvodová zpráva pro zastupitele, kteří v dubnu 21 hlasy vrácení dotace schválili. Jiná cesta ani neexistovala.

„Školám nic nevyčítám“

Pro byl i bývalý primátor a děkan farmaceutické fakulty Alexandr Hrabálek, autor myšlenky na proměnu flošny.

„Je mi to moc líto, protože to byl moc hezký projekt. Začal jsem s tím v roce 2012, jenže od té doby se změnilo hodně věcí. Především se z místa bude stěhovat farmaceutická fakulta. Vznikl totiž nový kampus, který byl několikanásobně dražší než v době, kdy jsem byl děkanem, a fakulta tím pádem začala mít obavy z financování projektu Pajkrovy flošny. Právě fakulta měla být hlavním organizátorem provozu. Přirozeně existovaly obavy, aby to na ni nakonec nespadlo celé, takže ztratila zájem,“ řekl Alexandr Hrabálek.

Sám se snažil zapojit i jiné fakulty, a dokonce univerzity: „Bohužel jsme ale podporu od ostatních vysokých škol v Hradci neviděli. Lékařská fakulta na tom byla vzhledem ke stavbě nového kampusu stejně jako farmaceutická a Univerzita Hradec Králové od začátku tvrdila, že projekt finančně nepodpoří. Určitě jim to nevyčítám a vedení fakult chápu.“

Proměna v nedohlednu

Přestože Pajkrova flošna vznikla již v roce 1784, je v relativně slušném stavu. Uvnitř je sklad a navzdory stáří tam nezatéká. Budova má čtvercový půdorys o rozměrech 25 na 25 metrů, výšku téměř šest metrů a na střeše dvoumetrový hliněný násyp. Uvnitř je vedle sebe pět tunelovitých místností s klenbami a střílnami.

Masivní předsunuté opevnění města se zdmi širokými až dva metry se mělo stát ideálním studentským klubem, prostorem pro pořádání výstav a koncertů. Ostatně po avizovaném květnovém konci populárního klubu Mood toho studentům ve městě mnoho nezůstane.

„Toto historické kulturní dědictví je skutečně unikátní a jednoznačně stojí za to jej nejen zachovat, ale především mu dát nějakou novou formu. Jde o to, aby památka dostala novou funkci a nebyla jen zakonzervovaná. Nepodařilo se, ale stále je to námět, kterým se zabýváme. Pajkrova flošna měla k realizaci blízko, ale výsledek se zatím nedostavil, protože o provozování není zájem,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoj Lukáš Řádek (TOP 09).

Dodal, že blízká Pivovarská flošna chátrá podstatně rychleji než její dvojče u Zahrady léčivých rostlin.

Konzervace musí stačit

Bod Pajkrova flošna se také stal vzácným okamžikem, který nevykopal názorovou propast mezi koalicí a opozicí.

„Pivovarská flošna je, pokud vím, ještě v horším stavu, je zanedbávaná a také by si zasloužila opravu. Obě představují cennou historickou památku, je to nejlépe dochovaný pozůstatek opevnění Hradce Králové z 18. století, a dokonce je to jedinečná stavba v kontextu celé republiky. Myslím, že ani v Josefově žádné takové flošny nejsou. Vydrží hodně, například dělostřeleckou střelbu, takže se ještě pár let nerozpadnou, přesto bychom na to neměli spoléhat,“ upozornil Ivan Picek (SPD).

Konzervace a zabezpečení vyrabované Pivovarské flošny zatím musí stačit. Náplň se nenašla a hledat se bude jen stěží.

„Měl jsem možnost vidět nejen projekt na klub, ale na vlastní oči i samotný objekt. Nedomnívám se, že klub by byl vhodnou náplní, protože v takovém případě by se ten objekt musel vytápět i v létě a také jinak by byl energeticky extrémně náročný. Flošny jsou památkovou záležitostí, takže podle mého by bylo nejlepší dát je s minimálními zásahy do pořádku a prezentovat je podobně jako v Josefově,“ řekl náměstek primátorky pro architekturu a urbanismus Adam Záruba (Změna).

Hrabálek se stále domnívá, že klub by byl ideální náplní: „Je to daleko od obydlených částí a mohlo by to skutečně sloužit ke kvalitní zábavě, která by zároveň nerušila okolí.“

Požár bateriového úložiště v Nové Pace způsobil škodu za 20 milionů korun

V Nové Pace hoří baterie v kontejnerovém úložišti. (14. května 2026)

Hasiči vyjížděli ve čtvrtek odpoledne do Nové Paky na Jičínsku k požáru bateriového úložiště. Kvůli šíření toxických zplodin doporučili lidem v okolí Komenského ulice nevětrat. Přibližně po třech...

Policie už ví, kdo je mrtvá žena z Labe. Doposud ji nikdo nepohřešuje

Kriminalisté v Martinicích na Příbramsku vyšetřuji okolnosti nálezu mrtvého...

Kriminalisté ve středu 13. května oznámili, že už znají totožnost ženy, jejíž tělo se našlo koncem dubna v Labi ve Vrchlabí na Trutnovsku. Koroner tehdy na místě nezjistil podezřelé okolnosti úmrtí a...

„Připomíná kužely na silnici, ne Rumcajse." Logo pohádkového festivalu budí vášně

Premium
Festival Jičín - město pohádky má nové logo a vizuál.

Festival Jičín – město pohádky představil nové logo. Mění jej po třinácti letech. Autorka Alžběta Dvořáková vyšla z původního obrázku ořechové skořápky a města, který přehlídku reprezentoval v letech...

Obec se pustila na nákladné rekonstrukce, teď má dluhy a je na hraně bankrotu

Rekonstrukce obecního úřadu, kde by měla vzniknout dětská skupina, Tetín,...

Královéhradecký kraj poskytne Tetínu na Jičínsku návratnou finanční výpomoc 18 milionů korun na dokončení rekonstrukce objektu, ve kterém vzniknou prostory pro skupinu 12 dětí. I přes ostrou kritiku...

Na hřebenech Krkonoš chumelilo, Sněžka hlásí několik centimetrů nového sněhu

Krkonošskou Sněžku už pokryl poprašek. (9. listopadu 2023)

Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva byla například u hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1 415 metrů nad mořem nebo na Sněžce, vyplynulo ze záběrů webových kamer a...

Do Hradce míří stovky fanoušků Slavie, policie nasadí posílené hlídky

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Po nedohraném derby se Spartou, které ukončilo řádění slávistických fanoušků, budou policisté při nedělním utkání Slavie v Hradci Králové ve zvýšené pohotovosti. Na pořádek v okolí malšovického...

16. května 2026  15:23

Nenápadný hodinář v šílené situaci. Dianiška uvede devadesátkovou romanci

Inscenace režiséra Tomáše Dianišky Láska na první pohřeb

Režisér a dramatik Tomáš Dianiška, jeden z oceňovaných originálů českého divadla své generace, se podruhé vrací do Klicperova divadla. Tentokrát pro něj napsal Lásku na první pohřeb, kterou zasadil...

16. května 2026  7:49

OBRAZEM: Zlehka a ve střehu. Lezci v Jičíně zdolávají lajnu mezi „mrakodrapy"

Slacklinová show ve výšce až 45 metrů mezi „mrakodrapy“ v Jičíně, na snímku je...

Netradiční podívanou mají lidé v Jičíně. Provazochodci si vyhlédli dvě nejvyšší obytné budovy ve městě a natáhli mezi nimi dva popruhy o délce rovných 200 metrů. Až do neděle budou chodit mezi...

15. května 2026  16:24

Vyšetřovatelé zjistili příčinu požáru bateriového úložiště, škoda je nakonec menší

Požár bateriového úložiště ve firmě v Nové Pace (14. května 2026)

Příčinou čtvrtečního požáru bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku byla technická závada. Po dopoledním průzkumu místa požáru a upřesnění zástupce firmy byla způsobená škoda snížena asi na 10...

15. května 2026  14:06

Cyklokrosař zaskočil silničáře. Ježek: Vyhrát takový závod? Neuvěřitelné!

Václav Ježek na trati cyklokrosového mistrovství republiky v Ostravě

Ještě teď, týden poté, si cyklista Václav Ježek v hlavě srovnává, co se vlastně stalo. Hlavně při pohledu na konečné pořadí závodu Kolem Řecka. Po pětietapovém klání zařazeném do první kategorie...

15. května 2026  9:44

Na hřebenech Krkonoš chumelilo, Sněžka hlásí několik centimetrů nového sněhu

Krkonošskou Sněžku už pokryl poprašek. (9. listopadu 2023)

Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva byla například u hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1 415 metrů nad mořem nebo na Sněžce, vyplynulo ze záběrů webových kamer a...

15. května 2026  9:29

Požár bateriového úložiště v Nové Pace způsobil škodu za 20 milionů korun

V Nové Pace hoří baterie v kontejnerovém úložišti. (14. května 2026)

Hasiči vyjížděli ve čtvrtek odpoledne do Nové Paky na Jičínsku k požáru bateriového úložiště. Kvůli šíření toxických zplodin doporučili lidem v okolí Komenského ulice nevětrat. Přibližně po třech...

14. května 2026  15:30,  aktualizováno  19:23

V Krkonoších přibývají kamery kontrolující vjezd do parku, bude jich až trojnásobek

Kamery v Krkonošském národním parku snímají registrační značky aut, neoprávněné...

Novou kameru hlídající neoprávněné vjezdy do chráněného území zprovoznila Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) na křižovatce mezi Černým Dolem a Pecí pod Sněžkou. Nachází se pod Lesní boudou...

14. května 2026  16:24

Úředníkovy černé stavby. Zastupitelé mu vstříc nevyšli, územní plán nemění

Pozemky u hvězdárny v Jičíně jsou vymezeny pro rekreaci a zahrádkaření. Územní...

Zastupitelé v Jičíně odmítli změnit územní plán na pozemcích nedaleko hvězdárny. Stojí tam pět načerno vybudovaných domů, které patří bývalému úředníkovi radnice. Stavby si sám dříve povolil, jenže...

14. května 2026  16:04

Trestu za popálení dětí se učitelka vyhne, žalobce souhlasil se zastavením stíhání

ilustrační snímek

Případ dvou popálených dívek při chemickém pokusu na kroužku v základní škole v Hradci Králové nedoputuje až k soudu. Kriminalisté obvinili osmapadesátiletou učitelku, ale navrhli podmíněné zastavení...

12. května 2026  15:35,  aktualizováno  14. 5. 10:38

Hradec chce rozdat zákazníkům obchůdků víc virtuální měny, dá i na kroužky

Zchátralou Benešovu třídu Hradec Králové plánuje opravit na etapy. (26. března...

Ušetřit nejen při nákupu v lokálních provozovnách, ale nově i za dětské kroužky mohou Hradečané, kteří se zapojí do 2. ročníku projektu Corrency. Pokračování město spustí v létě. Zákazníci, kteří se...

14. května 2026  10:15

