Padající kámen v Krkonoších zranil turistu, letěl pro něj vrtulník

„Skupina turistů procházela úbočím Kozích hřbetů po Staré Bucharově cestě. Ve chvíli, kdy byli výletníci za křižovatkou Staré Bucharovy a Judeichovy cesty, se uvolnil ze skalního výchozu asi 200 metrů nad nimi velký kámen a směřoval přímo na ně,“ uvedl mluvčí HS Marek Fryš.
Paraglidistka zůstala po pádu ležet na zemi, má poraněnou pánev
Padající kámen několikrát změnil směr až narazil plnou silou do jednoho z turistů, který utrpěl poranění hrudníku, paže a hlavy. Ostatní telefonicky informovali záchranáře.
Na místo vyrazila horská služba ze dvou míst, ze Špindlerova Mlýna a z Pece pod Sněžkou. Do akce se zapojili také záchranáři hradecké letecké záchranné služby a posádka rychlé zdravotnické pomoci z Vrchlabí.
Po příchodu na místo zásahu horští záchranáři poraněného ošetřili ve spolupráci s posádkou vrtulníku, která vystoupila do strmého svahu přímo z paluby.
Po lavině v Rakousku se pohřešoval lyžař ze Slovenska. Tělo se našlo
Příslušníci Horské služby připravili pacienta do podvěsové sítě k transportu v podvěsu spolu s lékařem a záchranářem. Následně ho přeložili na palubu a pokračovali do Fakultní nemocnice Hradec Králové, uvedli zástupci HS.
