Turista v Krkonoších sklouzl do ledovcového kotle, zastavil se na břehu jezera

Turista v Krkonoších spadl do kotle ledovcového Wielkého Stawu. (22. ledna 2025) | foto: Grupa Karkonoska GOPR

Polské záchranáře povolali do akce ve středu ve 12:15. Muž spadl z okraje kotle, když se snažil dostat na vyhlídku nedaleko základů Boudy prince Jindřicha vyhořelé v roce 1946.

Převýšení při pádu činilo 150 metrů. Turista se zastavil až na břehu zamrzlého jezera, které se nachází ve výšce 1 225 metrů nad mořem.

„Muž naštěstí nebyl sám a jeho společníci o incidentu informovali a zavolali pomoc. Na místo dorazil první tým záchranářů včetně zdravotníka a zajistil zraněného, který utrpěl rozsáhlá zranění. Vzhledem k náročnému terénu a poloze – mezi svahem a zamrzlým rybníkem – bylo nutné použít lanovou techniku k přepravě na hřeben,“ uvedli polští horští záchranáři na facebookovém profilu.

Zásahu se účastnilo 18 záchranářů, včetně dobrovolných. Muže po 17. hodině předali zdravotníkům.

Upozornili, že zásahy z posledních dnů ohrožují nejen životy lidí, kteří se dostali na horách do potíží, ale i záchranářů. Část turistů přitom nedbá bezpečnostních pravidel, opouštějí otevřené stezky a chodí do exponovaných míst, jako jsou i okraje kotlů. Zledovatělé cesty a okolí potoků jsou velmi zrádné, je třeba mít s sebou i nesmeky či mačky a trekingové hole, nutné je i dobře plánovat, sledovat předpovědi a varování, počítat se zimními uzavírkami některých cest.

Turista padal z Cesty česko-polského přátelství až k jezeru:

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Poláci varují před zledovatělými cestami. Momentálně na Krkonoších leží 80 až 150 centimetrů sněhu, svrchní vrstva je zmrzlá a tvoří krustu. Platí první stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály.

Česká Horská služba v Krkonoších k pádům na ledu v posledních dnech vyjíždět nemusela.

„Severní a severozápadní polská strana Krkonoš je návětrná, neusazuje se tedy na ní sníh jako v závětřích. Sníh se tam nalepuje a pokrývka ztvrdne, pak třeba poroztaje a znovu zledovatí, protože je vystavena silnému větru. Je standardní situace každý rok, že v traverzu od Malého Šišáku směrem na Sněžku mívají běžkaři v horních partiích traverzu problémy. Pokud by měli s sebou nesmeky, ledovatá místa by překonali, ale jen s lyžemi a běžkařskými botami je to problém,“ porovnává mluvčí krkonošské horské služby Marek Fryš.

Ve čtvrtek čeští záchranáři pomáhali polským kolegům poblíž Sněžných jam, kde v mlze a za silného větru a sněžení bloudilo několik turistů.

Zledovatělý terén měl loni v Krkonoších tragické následky. Tehdy v lednu na severním svahu Sněžky zemřeli po pádu z vrcholu dva muži, jeden se chystal fotit.

5. února 2024

Další pád ze Sněžky následoval o několik dní později, konkrétně 6. února. Tehdy se z Jubilejní cesty na severním úbočí Sněžky na polské straně hory zřítila česká turistka. Ženě se nic nestalo. Po cestě, která je v zimě uzavřena, šla ve skupině s dalšími pěti lidmi. Z kotle, kam dopadla, pak pokračovala do Karpacze.

Také 24. února odpoledne se ze Sněžky zřítil z takzvané řetězové cesty na polskou stranu dvaatřicetiletý český turista, urazil asi půl kilometru. Záchranáři jej vrtulníkem vyzvedli a ve vážném stavu přepravili na traumacentrum Fakultní nemocnice v Hradci Králové.