V Adršpachu spadl horolezec na jistícího kolegu, oba jsou zranění

„Zásah byl komplikovaný, stalo se to v těžko přístupném terénu,“ řekl mluvčí hasičů Zbyněk Voříšek. Podle Josefa Hlaváčka ze Skalní záchranné služby se neštěstí stalo v Adršpašských skalách v oblasti Království mimo turistické trasy.
Přivolaný vrtulník pomohl zraněné horolezce vyprostit z těžko přístupného terénu, na základnu se nakonec vrátil prázdný.
„Byl to brzděný pád asi z osmi metrů. Horolezec dopadl na druhého, který ho jistil. Vrtulník oba za pomoci lanového podvěsu z důvodu nepřístupného terénu vyzvedl. Oba byli na místě ošetřeni a se středně těžkými poraněními přepraveni pozemními posádkami do náchodské nemocnice, byli při vědomí,“ řekla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Lucie Hanušová.
Adršpašské skály společně se sousedními Teplickými skalami patří v Královéhradeckém kraji k oblíbený turistickým cílům.