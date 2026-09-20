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V Adršpachu spadl horolezec na jistícího kolegu, oba jsou zranění

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  13:28
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS Královéhradeckého kraje

V Adršpašských skalách na Broumovsku v těžko přístupném terénu se v neděli dopoledne zranili dva horolezci. Jeden spadl na druhého z výšky asi osmi metrů. Informovali o tom zástupci záchranářů, kteří měli událost nahlášenou krátce po 11. hodině. Na místě zasahovali hasiči, zdravotničtí záchranáři, Skalní záchranná služba i vrtulník Letecké záchranné služby z Hradce Králové.

„Zásah byl komplikovaný, stalo se to v těžko přístupném terénu,“ řekl mluvčí hasičů Zbyněk Voříšek. Podle Josefa Hlaváčka ze Skalní záchranné služby se neštěstí stalo v Adršpašských skalách v oblasti Království mimo turistické trasy.

Přivolaný vrtulník pomohl zraněné horolezce vyprostit z těžko přístupného terénu, na základnu se nakonec vrátil prázdný.

„Byl to brzděný pád asi z osmi metrů. Horolezec dopadl na druhého, který ho jistil. Vrtulník oba za pomoci lanového podvěsu z důvodu nepřístupného terénu vyzvedl. Oba byli na místě ošetřeni a se středně těžkými poraněními přepraveni pozemními posádkami do náchodské nemocnice, byli při vědomí,“ řekla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Lucie Hanušová.

Adršpašské skály společně se sousedními Teplickými skalami patří v Královéhradeckém kraji k oblíbený turistickým cílům.

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V Adršpachu spadl horolezec na jistícího kolegu, oba jsou zranění

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