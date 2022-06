V Adršpachu spadl horolezec, na pomoc mu z vrtulníku slanil lékař

„Třiačtyřicetiletý muž při lezení spadl ze zhruba sedmimetrové výšky. Ihned po pádu byl v bezvědomí. Vše se odehrálo v odlehlém a náročném terénu. Na místo jsme vyslali vrtulník. Bylo to ve skalách, k zraněnému muži musel lékař slanit z paluby vrtulníku,“ řekl iDNES.cz krajský mluvčí záchranné služby Ivo Novák.

Lékař horolezci poskytl první pomoc, základní ošetření. Poté ho stabilizoval a v podvěsu pod vrtulníkem společně se záchranářem ho přepravili na místo, kde mohl vrtulník přistát.

Následně ho naložili do vrtulníku a transportovali do traumacentra nemocnice v Hradci Králové. „Při pádu utrpěl vícečetná poranění, přestože byl při vědomí, tak kvůli mechanismu poranění jsme ho museli transportovat do traumacentra,“ dodal Novák.

Na místě záchranářům pomáhali profesionální a dobrovolní hasiči.