Žena a dvě děti spadly na Rychnovsku do řeky, všichni jsou v nemocnici

Policie a záchranná služba zasahují v Českém Meziříčí na Rychnovsku, kde spadli tři lidé do řeky. Ženu a dva nezletilé si převzali do péče záchranáři. Policie uvedla, že zjišťuje okolnosti nahlášené události a také to, co tomu předcházelo.