Dětská ozdravovna u Dvora Králové po novele zákona končí, ty v Krkonoších zůstanou

  16:23
Kvůli novele zákona o zdravotních službách končí jedna ze čtyř dětských ozdravoven v Česku. Podle Královéhradeckého kraje, který poslední zařízení tohoto typu u nás zřizuje, je provoz Dětské ozdravovny Království v Nemojově u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku finančně neudržitelný. Léčebny slouží k preventivní zdravotní péči o děti od tří do 15 let. Zbývající tři jsou v Krkonoších a fungují dál.
Dětská ozdravovna Království v Nemojově (24. června 2020)

Dětská ozdravovna Království v Nemojově (24. června 2020) | foto: Ondřej Littera

Dětská ozdravovna Království v Nemojově (24. června 2020)
Dětská ozdravovna Království v Nemojově (24. června 2020)
Dětská ozdravovna Království v Nemojově (24. června 2020)
Dětská ozdravovna Království v Nemojově (24. června 2020)
Poslední turnus v Nemojově skončí ve středu 15. října. Do ozdravoven jezdí alergici, astmatici či děti s chronickými problémy horních cest dýchacích. Novela zákona však již s tímto typem zdravotnických zařízení nepočítá.

„Novela zákona o zdravotních službách účinná od 1. ledna 2026 zavádí povinnou přeregistraci a transformaci dětských ozdravoven na jiný druh zdravotní péče, například následnou lůžkovou péči. To by znamenalo zásadní personální a finanční nároky, které zařízení nedokáže zajistit,“ uvedl náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro zdravotnictví a poslanec Jiří Mašek (ANO).

Dětská ozdravovna Království v Nemojově (24. června 2020)
Dětská ozdravovna Království v Nemojově (24. června 2020)
Dětská ozdravovna Království v Nemojově (24. června 2020)
Dětská ozdravovna Království v Nemojově (24. června 2020)
Zařízení je součástí příspěvkové organizace Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov (SOLT). Královéhradecký kraj jako jediný zřizovatel ozdravoven v ČR provoz dotuje. Vedení kraje uvedlo, že od roku 2021 se hospodářský výsledek ozdravovny v Nemojově výrazně zhoršuje, loni dosáhl ztráty 4,4 milionu korun a pro letošní rok kraj očekává ztrátu 4,7 milionu korun. Důvodem ji nízký zájem o pobyty.

„Kapacita ozdravovny činí 40 lůžek, většinu roku však není využita ani z poloviny. V roce 2024 zde bylo hospitalizováno 285 dětí, především z dětských domovů v období letních prázdnin. Průměrný počet dětí v turnusech mimo letní měsíce je pouze 15, což činí provoz ekonomicky neudržitelným,“ uvedl Mašek.

Ozdravovna se bojí zrušení. Královéhradecký kraj tvrdí, že zbytečně

Kraj o prodeji nemovitosti neuvažuje. „V Nemojově sídlí také Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Objekt bude v budoucnu sloužit také pro sociální zdravotní oblast krajem poskytovaných služeb,“ uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann.

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov provozuje tři další dětské ozdravovny, a to ve Svatém Petru a v Bedřichově ve Špindlerově Mlýně a v Peci pod Sněžkou. Celková kapacita činí 226 lůžek a léčebné pobyty hradí veřejné zdravotní pojištění. Ozdravovny se zaměřují na děti od tří do 15 let trpící opakovaným onemocněním dýchacích cest, nechutenstvím, sníženou obranyschopností organismu, vadným držením těla či obezitou.

„Provoz těchto tří zařízení je zachován a kraj bude nadále podporovat jejich činnost jako důležitou součást systému dětské léčebně-ozdravenské péče v kraji,“ sdělil Lechmann.

Krkonošské ozdravovny stále nemají budoucnost, v návrhu zákona je škrtli

Podle něj k zachování ozdravoven přispělo i to, že jsou v Krkonoších. „Podařilo se nám vyjednat pokračování činnosti alespoň v redukované formě v horských oblastech s poskytováním klimatoterapie v nadmořské výšce nad 800 metrů. V ČR jsme díky nim unikátním poskytovatelem tohoto druhu zdravotní péče a poskytujeme ji dětem z celé republiky,“ dodal Lechmann.

Zájem o krkonošské dětské ozdravovny podle něj trvá, ročně se v nich vystřídá na dva tisíce dětí.

Dětská ozdravovna u Dvora Králové po novele zákona končí, ty v Krkonoších zůstanou

