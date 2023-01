Klub ANO v Hradci přišel o dva zastupitele. I kvůli plakátu Nerudové

Zatímco ANO Outlému dalo nálepku odpadlíka a obvinilo pětikoalici z přetahování opozičních zastupitelů na svou stranu, podle primátorky Pavlíny Springerové (HDK) se hnutí drolí samo od sebe bez přičinění koalice.

Je to přitom jen 13 měsíců, kdy se s hnutím ANO ve zlém rozešli někdejší náměstkyně primátora Věra Pourová i radní Jiří Langer a stranické předsednictvo v reakci na krizi zrušilo celou hradeckou místní organizaci.

Roznětkou současného pnutí byl návrh koalice, která Jindřicha Outlého nominovala na předsedu finančního výboru zastupitelstva.

„Bohužel někdy se stává, že se mezi zastupiteli vyskytnou odpadlíci. Většinou tomu tak bývá z důvodů hájení nějakých hodnot a názorů. Ne však vždy. V tomto případě koalice navrhla jako předsedu finančního výboru pana Outlého, a to přesto, že klub hnutí ANO jej nenominoval. Je patrné, že koalice skutečně potřebuje pro podporu své politiky i jiné než koaliční hlasy a neštítí se je výměnou za vysoké pozice získat i přetahováním osob z jiných klubů,“ řekl předseda zastupitelského klubu ANO Lukáš Fiedler. Odchod Outlého klub oznámil v neděli.

Outlý však vyloučil, že by jeho odchod z klubu ANO souvisel s nominací do čela finančního výboru. Rozhodl se již před třemi týdny.

„V klubu není možné pracovat tak, jak bych si představoval. Nebyl jsem spokojen se vztahy a atmosférou, které v klubu panují,“ konstatoval zastupitel, jenž nejspíš zůstane jako nezařazený.

Nařčení z přetahování opozičních zastupitelů odmítla i primátorka. Podle Springerové odchod Outlého „odráží především atmosféru v hradeckém týmu ANO“, o jeho rozhodnutí věděla ještě před tím, než vedení města začalo uvažovat o členství Outlého ve finančním výboru.

„Označovat jeho svobodné rozhodnutí za politickou korupci je zcela scestné. Důvod, proč zastupitelský klub ANO přišel o jednoho z mála členů s odborností a zkušeností, je zjevně jiný. A nepochybuji, že jej pan Outlý bývalým kolegům vysvětlil a že jej znají. Proto považuji toto obvinění za naprosto účelové,“ zdůraznila Springerová.

Na plot vyvěsila plachtu Nerudové

V pondělí v klubu skončila i Monika Štayrová, která od podzimu 2018 až do loňska působila jako náměstkyně primátora. Do zastupitelstva se loni dostala i přesto, že ji hnutí odsunulo až na 13. pozici kandidátky. Štayrová zdůvodňuje odchod z klubu tlaky v nynější vyhrocené prezidentské kampani i nepříjemnou atmosférou v hradecké buňce ANO.

„Za ANO jsem kandidovala jako nezávislá, nečlenka ANO. V současné prezidentské volbě, kterou beru jako osobní věc každého z nás, jsem se rozhodla podpořit paní Danuši Nerudovou a na plot jsem si vyvěsila její propagační plachtu. Proti panu Babišovi jsem vůbec nevystupovala. Někteří členové mě začali silně napadat až šikanovat, snažili se mi zabránit, abych plnohodnotně mohla plnit funkci zastupitelky, tedy práci ve výborech a komisích zastupitelstva,“ uvedla Monika Štayrová.

„Neztotožňuji se se stylem volebních kampaní, kdy se v lidech cíleně vyvolává strach. Když jsem se k ANO přidala, byli tam úplně jiní lidé, kteří tam většinou už nejsou nebo je otázka, jak dlouho tam ještě budou, například ostravský primátor Macura a hejtman Vondrák,“ poznamenala Monika Štayrová. Členkou zastupitelstva zůstává.

Místopředseda zastupitelského klubu ANO Denis Doksanský však šikanu ohledně banneru vylučuje. Šlo podle něj o to, že se nějací lidé dožadovali vysvětlení, proč na plotě představitelky hnutí ANO je volební plakát Danuše Nerudové, a proto se na to jako zástupci hnutí Štayrové zeptali.

„My jsme o plakátu nevěděli. Jasně jsme řekli, že Monika Štayrová má právo volit, koho chce, ale oslovili jsme ji, zda by nám potvrdila informaci o plakátu na plotě, abychom věděli, zda je to pravda, a mohli reagovat na případné dotazy novinářů. Ona je vnímaná jako představitelka hnutí ANO a nějaké otázky to budí. Ona vzala už tento náš dotaz jako osobní útok, tlak na ni,“ vysvětlil Doksanský (bezp. za ANO).

„Rozhodování, zda zůstane v klubu, se vedla už delší dobu. Ten plakát byl asi poslední ze střípků, který to rozhodl, ale co vím, ona diskutovala s krajským předsedou a předsedou klubu zastupitelů na kraji už delší dobu. Už i předtím řešili, že vystoupí z klubu na městě i kraji. Dělo se to paralelně,“ řekl Doksanský.

To, že ANO nenominovalo Štayrovou do výborů či komisí zastupitelstva, Doksanský zdůvodnil jejím zdravím, kdyby prý to zvládala, byla i dohoda s primátorkou, že umožní změny. Mezitím však hnutí vyčkávalo, jak se to vyvine se setrváním Štayrové v klubu.

Doksanský uvedl, že odchody dvou zastupitelů se sice časově sešly, ale nijak spolu nesouvisí.

„Nyní paní Štayrová došla k tomu, že zůstane mimo klub, nás to mrzí. Nikdo další se z klubu odejít nechystá,“ sdělil Denis Doksanský. V klubu tak zůstává 11 zastupitelů.