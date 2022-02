Byznys musí stranou, říká exportér Daněk. Čeká výpadek i zdražení surovin

„Když se plete politika do byznysu, vždy to byznysu přináší velký problém, ale toto je věc, která se nedá přehlížet. Otevřená agrese, jež se dnes týká Ukrajiny, se v dohledné době může týkat kohokoliv v Evropě. Byznys musí jít stranou a musí se udělat taková opatření, aby se to pokud možno okamžitě zastavilo a hlavně, aby se to nerozšiřovalo dál,“ říká Otto Daněk.

V neděli ministři zahraničí členských zemí EU schválili plán na zmrazení všech transakcí prováděných ruskou centrální bankou, část ruských bank vyloučí ze systému SWIFT. Ruský rubl klesl po vyhlášení západních ekonomických sankcí proti Rusku o téměř 30 procent.

Daněk jako šéf společnosti ATAS elektromotory Náchod musí sám kvůli vpádu Rusů na Ukrajinu přehodnotit plány. V březnu měl odletět za ukrajinskými partnery, aby doladili spolupráci. Náchodský ATAS nestíhá vyrábět a na Ukrajině našel továrnu, kam chtěl část výroby přesunout.

„Jednání se odkládá na neurčito. Když tam létají ruské stíhačky, je to situace, za které nikdo nebude investovat jakákoliv aktiva, protože by o ně mohl přijít. Letos jsme to chtěli budovat a od příštího roku vyrábět. V následujících dvou letech to pro nás může znamenat zásadní negativní omezení,“ míní předseda představenstva.

Problémy může mít Škodovka, PPF i Žďas

Rusko-ukrajinská krize by podle Daňka neměla znamenat ohrožení českého exportu. Podíl vývozu do Ruska byl loni jen 1,9 procenta, na Ukrajinu 0,7 procenta.

„To nejsou žádná významná čísla, ale může to ovlivnit firmy, které mají mnohem větší závislost na Rusku, některé to dokonce mohou i bytostně odskákat. Buď mají aktivity na Ukrajině, anebo v Rusku, což může být ještě větší problém,“ říká Otto Daněk.

Nejde jen o menší a střední podniky, ale i o skutečně velké hráče. Třeba mladoboleslavská Škoda-Auto má závod v ruském Nižním Novgorodu, kde se kompletují auta pro ruský trh. Brisk Tábor zase vyrábí v Togliatti.

„Určitě to může Škodovce dělat problémy. Velké problémy může mít i PPF, která rozpůjčovala nějakých 230 miliard rublů v Rusku a těžko je bude dostávat zpátky, z toho mám obavu. Máme tu další firmy: Kovosvit Mas, Žďas, který má zakázku do Ruska za více než 4 miliardy, výrobce bezpilotních letadel Primoco měl zakázku za 300 milionů a je zrušená. To jsou věci, které firmy, i když nejsou malé, mohou existenčně ohrozit,“ varuje.

Železná ruda a hliník budou chybět

Co však postihne všechny bez rozdílu, bude nárůst cen pohonných hmot a plynu. Ty už ve čtvrtek na burzách rostly o desítky procent. Česko je dováží převážně z Ruska. U plynu je závislost na Moskvě takřka absolutní, Rusko dodává do Česka 85 procent plynu, u ropy to loni bylo jen 31 procent.

„To minimálně ovlivní ceny a může se to dotknout všech. Hlavy Evropské unie by si proto měly sednout a přehodnotit Green deal, elektromobilitu a uzavírání elektráren v Německu. To jsou všechno věci, které budou přinášet další a další problémy. Mělo by se přehodnotit hospodaření s emisními povolenkami, protože dnes je skupují banky a obchodují s nimi. To je všechno špatně a přináší to další náklady průmyslu a zdražování. Tady by se měly udělat okamžité kroky, které by to zamezily,“ říká Daněk.

Z dalších surovin hrozí především nedostatek železné rudy a hliníku z východu, což může způsobit výpadky výroby na severu Moravy. Asi 82 procent železné rudy pochází z dovozu z Ukrajiny a dalších 11 procent z Ruska, u hliníku není závislost tak kritická.

Pomoc Ukrajincům může prospět průmyslu

Nejistá je prý zatím situace zahraničních pracovníků z Ukrajiny. Někteří sice dostávají povolávací rozkazy a vrací se domů, jiní však prchají před válkou na západ.

„Zatím těžko předvídat, povolávací rozkazy pro naše pracovníky situaci na trhu práce asi ještě zhorší, ale může to být i obráceně. Svaz průmyslu nabízí pomoc při prodlužování víz a se získáváním víz pro jejich rodinné příslušníky. Ideální scénář by byl, kdyby se spojila pomoc národu v tísni s řešením problému našeho průmyslu, který se topí v nedostatku pracovníků,“ míní šéf strojírny v Náchodě.