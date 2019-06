Kraj pošle autobusy na nádraží bez přechodů, kterým projíždějí i auta

Žádosti radnice o přesun dopravy na nový terminál kraj vyslyšel po téměř dvou letech od jeho dokončení. Dosud se tomu hejtmanství bránilo kvůli výhradám k bezpečnosti nového terminálu i zastávek Rychnov - střed, které vznikly na průtahu města v sousedství starého nádraží, kde budou skoro všechny autobusy zastavovat.

Kraj dal v minulosti za pravdu kritikům nového uspořádání autobusové dopravy ve městě, podle nichž bylo původní řešení autobusového zálivu ve směru do centra města nebezpečné.



„Měli jsme nějaké požadavky k bezpečnostním prvkům. Ty věci se v průběhu (minulého) roku realizovaly,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS).

Šlo o přechod přes hlavní silnici I/14, kde byly podle kraje špatně umístěna tlačítka pro ovládání semaforů. Cestující by nejprve museli přejít pruh pro autobusy a teprve na ostrůvku zmáčknout tlačítko. Město přechod po kritice za více než sto tisíc korun upravilo. Nové tlačítko je nyní přímo u zastávek, ale to původní na středovém ostrůvku zůstalo.

„Včera jsem viděl, jak na semaforu u benzinky byla červená a paní s dítětem už stála na ostrůvku. Takže musela jít na červenou a tlačítko zmáčknout až tam. Takhle to bude dělat víc lidí, nebudou myslet na to, že za zády jim budou jezdit autobusy,“ obává se mladší muž, který nechtěl zveřejnit své jméno.

I přes dodatečné úpravy zůstávají nové zastávky v centru města trnem v oku řadě Rychnováků. Obávají se hlavně o bezpečnost dětí, ale i dalšího zahuštění už tak kritické dopravy, když budou auta stát na červené po příjezdu autobusů.

„Zastávky u Lidlu jsou opravdový majstrštyk, nic víc si motorista i chodci na hlavním tahu nemohli přát. Jasně, že by nadchody stály mnohem více. Opět politika Ušetříme a budeme čekat, co se bude dít,“ komentoval novou úpravu na Facebooku Josef Pilný.

„Mám dojem, že teď bude dopravní kolaps totální. Nikdo nepřemýšlí nad tím, že se z jednoho směru sjede více autobusů. Kolik se jich nacpe na jednu zastávku? Na semaforu bude pořád červená, protože lidé přejít musí. A děti do škol? To bude bomba,“ reagovala Veronika Hartmanová.

Nádraží s auty a bez přechodů

Zatímco v případě zastávek Rychnov - střed se kraji podařilo prosadit zvýšení bezpečnosti, u nového autobusového terminálu úspěšný nebyl. I zde kritici poukazují na řadu nedostatků. Hlavně na to, že devět autobusových zastávek vyrostlo na ulici s běžným provozem, kde nejsou ani přechody pro chodce. Omezení tam platí jen pro auta nad 3,5 tuny, a to ještě vyjma dopravní obsluhy. Jen pár metrů za poslední zastávkou je totiž vjezd pro kamiony do Kauflandu.

„Krajský úřad v minulém roce zaslal oficiální podnět na odbor dopravy v Rychnově nad Kněžnou. Rychnov to opakovaně posoudil a řekl, že v tuto chvíli žádnou změnu značení dělat nechtějí. Obdobná situace byla i s průjezdem vozidel. Bavili jsme se o tom, zda by nemělo dojít k dalšímu omezení dopravy, ale jejich postoj je takový, že v současnosti nechtějí dělat změny,“ popsal snahy kraje Červíček.

Starosta Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov) na dotazy MF DNES odmítl odpovídat. Vedoucí odboru správy nemovitostí města Milan Bělka odkázal na schválenou projektovou dokumentaci.

„Takto je to schválené i policií, zatím jsem nezaznamenal, že by přechody někomu chyběly,“ řekl.

Policie skutečně na zřízení přechodů pro chodce u autobusových zastávek netrvala. Stačilo jí jen to, že u železniční stanice je vyznačené místo pro přecházení.

„Nevidíme důvod ke zřízení přechodů v dotčeném úseku Nádražní ulice ani k omezení průjezdu vozidel do 3,5 tuny, neboť je zde dostačující šířkové uspořádání místní komunikace,“ uvedla mluvčí rychnovské policie Alena Kacálková.

Bývalý policejní prezident Martin Červíček se však s odmítavými stanovisky nechce smířit. Policii už požádal, aby po změně dopravy dohlédla na bezpečnost v lokalitě, aby tam nedocházelo ke zmatkům.

„Jsem zvědavý na první vyhodnocení, jak to tam bude fungovat. Pokud se tam nějaké problémy vyskytnou, znovu požádáme město, aby doložilo, proč trvají na svém původním stanovisku. Budu chtít, abychom si k tomu znovu sedli a znovu to řešili,“ prohlásil.

Stříhání pásky se nekoná

Otevření nového autobusového nádraží neprovází žádná sláva, jásot ani stříhání pásky. Na konci léta 2017, kdy radnice stavbu za 7,3 milionu korun dokončila, si vystačila s oznámením v místním zpravodaji. Nyní o zrušení starého nádraží informoval starosta v radničních novinách pouze jednou větou na konci jednoho ze svých článků. Oficiální informace se objevila jen na internetu či vylepená v autobusech.

Kraj sice změnám dává kladné hodnocení, ale lidé jeho relevantnost až na pohodlný přestup mezi autobusem a vlakem rozporují. Například přístřešky u zastávek, elektronická tabule nebo krytá čekárna byly už na starém nádraží. Za výhodu nepovažují ani to, že z nádraží to je 450 metrů pěší zónou do centra města.

„Kolik to bylo předtím, 100 metrů? K čemu mi je čekárna, když nevidím, jestli jede autobus. Předtím jsem měl přehled,“ kritizoval terminál Petr Hlobil.

Nové terminál autobusové nádraží moc nepřipomíná. Jde vlastně o dlouhou ulici s několika zastávkami.

„Z čistě technického pohledu to není špatně. Určitě tam budou splněny normy stanovící třeba prvky pro slepce, pro průjezd autobusů nebo výšku nástupní hrany, ale nemá to žádnou přidanou hodnotu. Takovému projektu by měla předcházet nějaká architektonická studie, aby to byl městotvorný prvek,“ zhodnotil rychnovský projekt Petr Valihrach ze společnosti Laboro ateliér, která projektovala autobusové nádraží v Broumově.

Také tam vznikl zcela nový terminál, který se však od rychnovského výrazně liší. Už tím, že má zastřešená nástupiště, zatímco v Rychnově nad Kněžnou byly ještě před několika měsíci jen dvě kryté zastávky.

Přístřešky otočené zády do ulice

Někteří lidé dokonce upozornili na to, že Rychnov změnou dopravy přišel o autobusové nádraží. V jízdních řádech totiž u názvu zastávky zůstává Rychnov - železniční stanice. Až do letošního jara navíc byly zastávky bez přístřešků.

Radnice je tam dodělala dodatečně a přišla tak o možnost financovat je z dotace jako zbytek prací. Navíc jsou otočené od vozovky. Údajně kvůli tomu, že na druhé straně chodníku jsou inženýrské sítě. Ty však nebránily zabetonování informačních tabulí a označníků zastávek.



„Třeba v Anglii to mají takto všude. Když prší od západu, lidé jsou schovaní, a přesto autobus vidí. Zastávka se vejde akorát mezi dveře autobusu,“ vysvětlil Bělka.

Otočené přístřešky mohou být problém pro mikrobusy, které mají kratší rozestup dveří.

Radnice měla při zastřešení zastávek nesnadný úkol. Původní projekt se stříškami nepočítal, na chodníku z jedné strany ulice pro ně nezbylo místo. Zastávky nemohou mít boční stěny, protože by zbytek chodníku zůstal příliš úzký. Potíž je i v tom, že trávník za chodníkem nepatří městu, ale Kauflandu. Radnice se o jeho využití ani nepokusila.

„Neevidujeme žádný oficiální požadavek, který by se týkal uvedeného tématu,“ řekla MF DNES již dříve mluvčí řetězce Renata Maierl.

Instalace neobvyklých přístřešků je zřejmě jedním z ústupků, které město muselo kraji udělat. Ještě předloni starosta Rychnova Jan Skořepa tvrdil, že osazení stříšek není možné.

„Na chodníku by přístřešek překážel pohybu lidí. Musíme respektovat šířkové parametry,“ uvedl.

Co bude dál se starým nádražím, není jasné. Mezi lidmi se hovoří, že by se mělo oplotit, ale jeho vlastník ČSAD Ústí nad Orlicí ze skupiny ICOM Transport to nepotvrdil. Podle územního plánu tam mohou být pouze služby pro motoristy.

„O budoucnosti plochy není v současné době rozhodnuto,“ uvedl mluvčí firmy Petr Král.