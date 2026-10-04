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ŘSD otevřelo po opravě sedm kilometrů dálnice D11 u Chlumce, omezení skončilo

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  16:52
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Silničáři v neděli odpoledne po měsíc trvající opravě otevřeli sedm kilometrů dálnice D11 u Chlumce nad Cidlinou na Hradecku. Omezení na dálnici skončila. Stavbaři mezi 55. a 62. kilometrem dálnice nákladem 125 milionů korun bez DPH vyměnili vozovku v obou pruzích ve směrech do Prahy i do Hradce Králové. Řekla to regionální mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Petra Drkulová. Dálnici u Chlumce silničáři postavili před 20 lety.

Opravovaný úsek byl mezi sjezdy z dálnice na Kolín a Chlumec nad Cidlinou. Dálnice byla po dobu opravy zúžená a řidiči po ní jezdili v jednom pásu v režimu 2+2 rychlostí omezenou na 80 kilometrů v hodině.

Z dálnice silničáři odfrézovali již zničenou betonovou vrstvu a po vyčištění podloží ji nahradili asfaltovým povrchem. Také opravili sjezdy a nájezdy na mimoúrovňové křižovatce Chlumec nad Cidlinou.

Další část oprav bude hotová v říjnu

Od první poloviny srpna ŘSD na dálnici D11 opravuje 14 kilometrů dlouhý úsek mezi Poděbrady a Sadskou ve směru na Prahu. Řidiči zde jezdí ve čtyřech zúžených pruzích. Dílo za 757 milionů korun bez DPH by mělo být hotové v říjnu. Jde o největší letošní dálniční opravu v ČR.

Dálnice D11, kterou začal stát budovat v roce 1978, začíná v Praze a nyní končí v Jaroměři. ŘSD nyní staví poslední dva úseky z Jaroměře do Trutnova a z Trutnova na hranici, vše by mělo být hotové v roce 2029.

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