Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Nápoje chladí voda z potoka, kasička je v pařezu. Samoobslužný šenk sází na poctivost

Autor:
  10:50

Fotogalerie4

Kačenčin šenk v Orlických horách. | foto: Správa Kolowratských lesů

Už šestou sezonu letos slouží v Orlických horách samoobslužný bar pod vrchem Homole. Jen pár kroků od hřebenové Jiráskovy cesty a ještě o několik šlápnutí do pedálů méně od asfaltové bunkrovky, oblíbené trasy cyklistů, stojí v korytě Čertovodolského potoka Kačenčin šenk. Starají se o něj lesníci z kolowratských lesů.

Samoobslužný bar sází na poctivost turistů. Není tu žádná obsluha, jen kasička v pařezu. Pět let se šenk obešel bez potíží, až vloni našli lesníci pokladnu vybranou.

„K prvnímu vykradení kasičky došlo 1. července, zrovna na páté výročí otevření. Pokladnička byla vypáčená. Stáli jsme před rozhodnutím, jestli službu poskytovat dál,“ říká ředitel Správy kolowratského majetku Martin Fojt. Už dříve se ztrácely mince, které tam lesníci nechávali na rozměňování.

Kačenčin šenk v Orlických horách.
Kačenčin šenk pod Homolí v Orlických horách.
Kačenčin šenk pod Homolí v Orlických horách.
Kačenčin šenk v Orlických horách.
4 fotografie

Nakonec se provozovatelé rozhodli dát turistům šanci. Platit lze i bezhotovostně díky QR kódu. Někdy lesníky překvapí poctivost pocestných, ti si třeba jednou o Vánocích vzpomněli, že v létě se v baru osvěžili a zapomněli zaplatit. Platbu poslali dodatečně s omluvou.

Šenk nabízí alkoholické i nealkoholické nápoje, které se od jara do podzimu chladí v potoce. Poblíž je posezení a bar s nabídkou sušenek. Sezonu letos Kačenčin šenk zahájil koncem dubna. Lesníci vymysleli i vylepšení, aby jim nápoje neodnesly přívalové deště, jako se to stalo předloni.

„Nápoje se i nadále chladí na teplotu jako ze sedmého schodu,“ žertuje Fojt.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Nápad na zřízení šenku přišel v době covidových opatření, kdy se zájem o výlety do přírody prudce zvedl. Velkému množství turistů na hřebeni Orlických hor však neodpovídají služby. Nejblíže se občerstvit je možno dole v Orlickém Záhoří, avšak na samotné hřebenovce je pouze šest kilometrů vzdálená Masarykova chata na Šerlichu a o 1,5 kilometru blíže občerstvení pod Velkou Deštnou. Další zastávku si mohou výletníci udělat až po 12 kilometrech na Haničce.

Kromě Kačenčina šenku jsou v horách i další samoobslužné bary – u Kounova najdou turisté bar u Šklebejštěte a další je na vyhlídce U Supa v Deštném.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

V pět ráno na Sněžce: 500 lidí, rozdělané ohně. Strážci přírody rozdávali pokuty

Za východem slunce na nejvyšší horu Česka vyrazily stovky turistů už před pátou...

Východ slunce na nejvyšší hoře Česka si přišly vychutnat stovky turistů. Ne všichni však respektují pravidla ochrany tamní vzácné přírody, a proto sem na kontroly vyrážejí strážci českého a polského...

Naštěstí tu podpěru nezbourali. Dnes je z ní fantastický výhled na Krkonoše

Výhledy z rozhledny Panorama Černá hora v Janských Lázních

Redakční putování po zajímavých „bétéeskách“ nás s operátorem O2 zavedlo do nejnavštěvovanějšího českého pohoří. Krkonoše, které tvoří přirozenou hranici s Polskem, jsme si prohlédli ze známé...

OBRAZEM: Prezident Pavel vyrazil na TrutnOFF, dostal cennost z prapočátků

Prezident Petr Pavel dorazil na festival na trutnovském Bojišti kvůli koncertu...

Od punku a rocku až po alternativu a underground. Ve čtvrtek v podvečer začal na trutnovském Bojišti 42. ročník festivalu TrutnOFF. Mezi prvními návštěvníky byl znovu prezident Petr Pavel, který si...

Smrt na metalovém festivalu Brutal Assault. Západočeská žalobkyně se oběsila

Druhý den na metalovém festivalu Brutal Assault v pevnosti v Josefově (6. srpna...

Policisté řeší případ čtyřiačtyřicetileté ženy, která minulý týden zemřela během metalového festivalu Brutal Assault v Josefově na Náchodsku. Poté, co byla pohřešována, ji policie vypátrala, ale už...

Za tři dny ukradli v Hradci Králové devět Toyot. Zloději auta odvážejí do Polska

ilustrační snímek

Na pozoru by se měli mít majitelé osobních automobilů značky Toyota RAV 4. Policisté v Hradci Králové evidují za poslední tři dny již devět krádeží těchto vozů, které podle nich pachatelé převážejí...

Nápoje chladí voda z potoka, kasička je v pařezu. Samoobslužný šenk sází na poctivost

Kačenčin šenk v Orlických horách.

Už šestou sezonu letos slouží v Orlických horách samoobslužný bar pod vrchem Homole. Jen pár kroků od hřebenové Jiráskovy cesty a ještě o několik šlápnutí do pedálů méně od asfaltové bunkrovky,...

17. srpna 2026  10:50

Hradečtí vítězí, ale přišli o Dána. Kocha čeká delší léčba, cílí na start extraligy

Dánský obránce Anders Koch padá před Marcusem Petterssonem ze Švédska.

Jde o nepříjemnost, která by ale snad nemusela zasáhnout až do hokejové extraligy. Každopádně minimálně poslední týdny přípravy v jeho případě určitě ovlivní. Anders Koch, nedávná posila hradeckého...

17. srpna 2026  8:29

Bolest je jen chvilková! Při slavném závodu Ironman v Hradci se Labe jen vařilo

Ironman Hradec Králové 70.3 Hradec Králové (16. srpna 2026.

Je jen jeden víkend v roce, kdy to v královéhradeckém centru takhle žije. Obrovské pozdvižení opět způsobil závod série Ironman. Největší triatlonový svátek v historii České republiky se každý rok...

16. srpna 2026  16:01

Žádná svoboda, alkohol je vězení. Žena z Krkonoš pomáhá dalším k střízlivosti

Premium
Zakladatelka iniciativy Střízlivé ženy Lucie Buková

Třicet let byla závislá na alkoholu, za večer byla schopná vypít i dva litry vína. Před pěti lety ze dne na den přestala. Nyní Lucie Buková z krkonošských Janských Lázní radí ženám online, jak...

16. srpna 2026

Dnes se v domě často střídají obchody, dříve v něm působil slavný fotoateliér

V tomto domě sídlilo nejdéle v Brně působící fotoateliér Rafael rodiny Klíčů....

V týdnu uplynulo 140 let ode dne, kdy zesnul Karel František Klíč, zakladatel a dlouholetý provozovatel nejdéle v Brně působícího fotoateliéru Rafael. Sídlil neuvěřitelných 84 let nejdříve v...

16. srpna 2026  13:32

Za tři dny ukradli v Hradci Králové devět Toyot. Zloději auta odvážejí do Polska

ilustrační snímek

Na pozoru by se měli mít majitelé osobních automobilů značky Toyota RAV 4. Policisté v Hradci Králové evidují za poslední tři dny již devět krádeží těchto vozů, které podle nich pachatelé převážejí...

16. srpna 2026  12:44

Rád hraju podle citu. Hudba má jít ze srdce, říká šéf hradecké cimbálky

Vedoucí Hradecké cimbálové muziky Pavel Maťátko při výuce na ZUŠ Střezina

Hradecká cimbálová muzika letos oslavila 70 let. K jubileu si nadělí generální opravu cimbálu, který je po desetiletích na pódiu téměř na odpis. Cimbalista a vedoucí muziky Pavel Maťátko v rozhovoru...

15. srpna 2026

OBRAZEM: Prezident Pavel vyrazil na TrutnOFF, dostal cennost z prapočátků

Prezident Petr Pavel dorazil na festival na trutnovském Bojišti kvůli koncertu...

Od punku a rocku až po alternativu a underground. Ve čtvrtek v podvečer začal na trutnovském Bojišti 42. ročník festivalu TrutnOFF. Mezi prvními návštěvníky byl znovu prezident Petr Pavel, který si...

14. srpna 2026  17:01

Ředitel KRNAP o škrtech a propouštění. Vyjádřil se i k možnému zpoplatnění vstupu

Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec.

Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec jedná s ministerstvem životního prostředí ohledně propouštění zaměstnanců, jež resort požadoval. Jasno bude do konce roku. Dlouhodobé...

14. srpna 2026  16:02

Sportovní městečko v centru Hradce, molo pro tisíce závodníků. Slavný Ironman je tu

V Hradci Králové trénují před třetím ročníkem závodů Ironman 70.3 (14. srpna...

Historické centrum Hradce Králové se mění v jedno velké sportovní městečko. Dneškem startuje jedna z největších letošních sportovně-zábavních událostí roku Ironman 70.3 Hradec Králové. Na Eliščině...

14. srpna 2026  14:59

Falešné podpisy na petici se nevyplatily. Sdružení do voleb nakonec nepůjde

Premium
Hlavní kandidáti sdružení Náš Dvůr pro komunální volby.

Po vypuknutí skandálu se zfalšovanými podpisy nové sdružení podnikatelky Lenky Křížové do komunálních voleb ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku nezasáhne. Členové sdružení nyní postupně stahují...

14. srpna 2026  14:27

Osudné heslo „koloběžka“. Muž předal šejdířům sedm milionů v hotovosti

ilustrační snímek

Slibům o rychlém zbohatnutí naletěl senior z Trutnovska, který uvěřil podvodnému inzerátu vybízejícího k investování s premiérem Andrejem Babišem a televizní moderátorkou Terezou Tománkovou. Místo...

14. srpna 2026  13:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×