Nápoje chladí voda z potoka, kasička je v pařezu. Samoobslužný šenk sází na poctivost

Samoobslužný bar sází na poctivost turistů. Není tu žádná obsluha, jen kasička v pařezu. Pět let se šenk obešel bez potíží, až vloni našli lesníci pokladnu vybranou.
„K prvnímu vykradení kasičky došlo 1. července, zrovna na páté výročí otevření. Pokladnička byla vypáčená. Stáli jsme před rozhodnutím, jestli službu poskytovat dál,“ říká ředitel Správy kolowratského majetku Martin Fojt. Už dříve se ztrácely mince, které tam lesníci nechávali na rozměňování.
Nakonec se provozovatelé rozhodli dát turistům šanci. Platit lze i bezhotovostně díky QR kódu. Někdy lesníky překvapí poctivost pocestných, ti si třeba jednou o Vánocích vzpomněli, že v létě se v baru osvěžili a zapomněli zaplatit. Platbu poslali dodatečně s omluvou.
Šenk nabízí alkoholické i nealkoholické nápoje, které se od jara do podzimu chladí v potoce. Poblíž je posezení a bar s nabídkou sušenek. Sezonu letos Kačenčin šenk zahájil koncem dubna. Lesníci vymysleli i vylepšení, aby jim nápoje neodnesly přívalové deště, jako se to stalo předloni.
„Nápoje se i nadále chladí na teplotu jako ze sedmého schodu,“ žertuje Fojt.
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Nápad na zřízení šenku přišel v době covidových opatření, kdy se zájem o výlety do přírody prudce zvedl. Velkému množství turistů na hřebeni Orlických hor však neodpovídají služby. Nejblíže se občerstvit je možno dole v Orlickém Záhoří, avšak na samotné hřebenovce je pouze šest kilometrů vzdálená Masarykova chata na Šerlichu a o 1,5 kilometru blíže občerstvení pod Velkou Deštnou. Další zastávku si mohou výletníci udělat až po 12 kilometrech na Haničce.
Kromě Kačenčina šenku jsou v horách i další samoobslužné bary – u Kounova najdou turisté bar u Šklebejštěte a další je na vyhlídce U Supa v Deštném.