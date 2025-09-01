I když logistika a přesuny z centra do Parku 360 daly zabrat, během pouhých tří hodin si koncert Michala Davida s ohňostrojem i program na někdejším vojenském letišti a dronovou show užily tisíce diváků.
Kulturně zhuštěnému nedělnímu večeru předcházela politická korida podobná boxerskému staredown při vážení obou borců. Primátorka Pavlína Springerová (HDK) na adresu konkurenční akce použila spojení „maloměšťácká kultura“. Zastupitel a šéf škol Denis Doksanský (ANO) na oplátku hovořil o podpásovce a pokrytectví, když sice od města na Michala Davida dostal záštitu, ale nikoli finanční podporu.
Ohňostroj a spěch do parku
Program na náměstí se sportovními autogramiádami, vystoupením sboru Boni Pueri, Michala Davida a osm minut dlouhý ohňostroj natruc odpálený z prostoru v majetku kraje měl každopádně úspěch. Mimochodem pyrotechnické efekty se do centra vrátily po více než dvou letech, když hradečtí zastupitelé na podzim 2023 k nelibosti mnoha obyvatel zrušili novoroční ohňostroj a nahradily jej videomappingem a lasery.
„Bylo hezké znovu sledovat nad katedrálou velký ohňostroj. Město ho podle mě rušit nemělo a zdůvodnění, že je to kvůli stresu zvířat mi přišlo z cesty. Zvěř v centru města? Možná pár psů. Každopádně ten nedělní se vážně povedl a na Michala Davida bylo možná i překvapivě plné náměstí,“ řekl čtyřicátník Karel Kubec, když krátce před 21. hodinou na kole pospíchal z historického centra do Parku 360. Stejný plán však mělo mnoho stovek dalších diváků, kteří si poslední prázdninový večer chtěli dopřát obě show.
Strhující Tata Bojs a čekání
Zatímco na letišti již rozehřívala dav kapela Tata Bojs, z centra sem zdarma proudily nabité autobusy, mnoho kolařů a špalíry lidí, kteří museli nechat auta daleko na odstavném parkovišti.
„Doufám, že tenhle večer bude neuvěřitelnej, vy ale musíte udělat pořádnej bordel,“ hecoval od začátku fanoušky Milan Cais, frontman Tata Bojs.
V tu chvíli divácký nápor vrcholil. Spousta příchozích pojala večer opravdu slavnostně a po Parku 360 chodila s papírovou královskou korunou a logem výročních oslav města. Dobrou náladu v teplém prázdninovém večeru kazily jen nekonečně dlouhé fronty na pivo a další občerstvení.
„Hradec slaví 800 let a my všem obyvatelům přejeme, ať jsou šťastnější,“ popřál z pódia Milan Cais. Tata Bojs rozjeli hodinu a půl dlouhou show, která fanoušky strhla a byla důstojnou součástí víkendových oslav.
Ve 21:15, kdy mělo vzlétnout zhruba 500 dronů, stále byly na cestě proudy lidí.
„Odhadem budeme atakovat účast 20 tisíc návštěvníků. Ještě čekáme na stovky dalších, kteří k nám proudí také z druhého koncertu na Velkém náměstí,“ omlouval z pódia zdržení moderátor akce Jakub Novák z Univerzity Hradec Králové. Za plotem byly mezitím seřazeni hlavní účinkující - drony.
Trochu vlažný potlesk
Primátorka slibovala jedinečný zážitek, který začal se zhruba dvacetiminutovým zdržením. Za hlasového doprovodu herce Viktora Preisse drony na večerním nebi vytvořily například obrysy katedrály Svatého Ducha nebo Bílé věže.
Rozsvítily se také další symboly - obrys někdejší hradecké pevnosti, povinná osmistovka, kdyby náhodou někdo zapomněl na výročí města, ale i hradecké „géčko“ uprostřed obřího červeného srdce, šroubovice DNA nebo lev coby znak Hradce Králové. Konec přišel možná až nečekaně brzy - zhruba po devíti minutách bylo po všem a následoval poněkud vlažný potlesk.
„A to je vše? Já čekal nějaké opravdu velké finále. Nedávno jsem byl na podobné show v Brně, prý tam vzlétlo asi o 200 dronů méně než v Hradci, ale obrazce byly větší, více propracované a navíc pohyblivé. Zklamání to určitě není, ale sliboval jsem si od toho trochu víc,“ poznamenal divák Jiří.
„Krása! Já byla unešená, nikdy jsem nic takového ještě neviděla,“ řekla v pohybujícím se davu seniorka s papírovou korunou.
Východ z areálu jako mlýnek na maso
Zklamal však jediný východ z areálu, který fungoval jako špunt. Dav si klestil cestu přes „parkoviště“ kol, klopýtal přes povalené bicykly a štosoval se u východu, kde čekaly autobusy.
„Podle mě město s tolika lidmi ani nepočítalo, jinak by muselo otevřít víc východů. Stála jsem hned u pódia, uplynula jedna hodina a já se posunula jen asi o 200 metrů,“ stěžovala si krátce přes 23. hodinou Petra Kaplanová, která se na dronovou show přijela podívat z Pardubic.
„Bohužel jsme s dětmi také byli. Nejmladší byl v kočárku a průchod tímto mlýnkem na maso stál vážně za to. Když jsme konečně došli k autobusům a viděli jak řidiči nemůžou ani odjet, protože nedovřou dveře, šli jsme raději pěšky,“ poznamenala Lenka Kousalová.
Další však brali logistické komplikace sportovně. „Je úplně jedno, jestli náměstí nebo letiště. Oboje bylo vydařené s velkým zájmem lidí a ještě k tomu zadarmo. Ale pak klasicky zazní zvonec, všechny ovce se rozeběhnou a stěžují si, že jich je moc a nevejdou se. Město očividně počítalo s menší účastí, a proto byl jeden východ. Poučení pro příště. Na náměstí bylo vše v pohodě, protože tam jsou takové masovky třikrát ročně a vše je vymyšlené,“ okomentoval na facebooku Michal Koza.
„No mně je z vás lidi zle. Akce zadara, kam vás dovezou a přivezou a tady samá nespokojenost, politická ublíženost a ublíženost, že nebyl červený koberec a limuzína pro každého. No tak jste museli jít 10 až 20 minut v davu. Hrůza...“ napsal Martin Cihlář.