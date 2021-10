Jsme spíš takoví „domkáři“ než trampové, říká herec a šerif hradecké osady

Jaké jsou vaše první vzpomínky na Osadu vycházejícího slunce?

Chatu jsme tady koupili v roce 1987. V podstatě jsem tedy náplava, jak se říká. To mi bylo šest let, takže jsou to především vzpomínky na dětství. Každý víkend, volno a prázdniny se jelo na chatu. A protože to tak měli v osadě skoro všichni, měli jsme tu různé party, takže žádná nuda. Ráno jsme vyběhli z chaty a do večera o nás rodiče nevěděli. Všichni tu byli strejdové a tety, takže když měl člověk třeba hlad, prostě se naobědval, kde zrovna byl a zase hurá do lesa nebo k řece, k písáku. Bylo to prostě hlavně o partě kamarádů. A to se vlastně nezměnilo, i když už to dávno není tak divoké.

Kvůli úřadům jsme museli založit spolek a ze šerifa se stal předseda. Pamatuji, jak kdysi Láďa Straka v jedné písničce zpíval „Předsedo, předsedo osadního výboru…“ a já si říkal, jaký předseda, my přeci máme šerifa. Čtyřicet let uteklo a ejhle. Jaroslav Pokorný