náhledy
Zimní krajinka jak malovaná. Kdo v těchto mrazivých dnech vyrazí do Orlických hor, sveze se na prašanu a užije si i krásných scenérií okolo. Přírodního sněhu je zatím kolem Deštného jen kolem 30 centimetrů, i tak sněhová nadílka láká do střediska i na hřebeny hlavně běžkaře.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Takový pohled se v úterý otvíral od Šerlichu na rozhlednu na Velké Deštné. Na Šerlichu v 1 027 metrech nad mořem bylo ve středu ráno minus 12 stupňů Celsia a celkem 29 centimetrů starého suchého sněhu.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
V úterý bylo na hřebenu Orlických hor pěkné počasí se sedmistupňovým mrazem. Nebylo úplně jasno, opar už nejspíš věstil blížící se mraky. Na snímku je vlek u Masarykovy chaty.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
V nedalekém Orlickém Záhoří meteorologové naměřili v prvních dvou dnech týdne až minus 24 stupňů Celsia, v noci na středu „jen“ minus 17 stupňů.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Ve středu odpoledne vládla v Orlických horách podle webkamer zatažená obloha a dál mrzlo i přes den. Snímek je ze serpentin pod Šerlichem.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Meteorologové předpovídají slunečný čtvrtek s teplotami na hřebeni kolem minus 12 stupňů Celsia. Další sněžení hlásí na pátek i sobotu.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Zavátá chaloupka pod Masarykovou chatou na Šerlichu funguje jako magnet na všechny, kdo chtějí stylovou fotku.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Ve všedním dni byly v okolí Šerlichu spíš jen desítky běžkařů. Hřebenovka je však místy rozšlapaná od turistů, posteskl si na webu Kam za sněhem jeden z přispěvatelů, který jel z Deštného na Vrchmezí. Momentka je od Masarykovy chaty.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Masarykova chata, postavená Klubem českých turistů v roce 1925, je už na dohled. Právě kolem ní je dost rušno. Vede tudy hřebenovka a navíc nedaleko se nachází horní stanice lanovky z polského Zieleniece.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Slyšet tak bylo hlavně polštinu. „Z devadesáti procent tady teď byli Poláci, na parkovišti také byla hlavně auta s polskými SPZ,“ shrnuje úterní dění na hřebeni fotograf iDNES.cz Martin Veselý. Také Masaryčka byla v době oběda zcela v obležení lyžařů. Snímek malých sjezdařů je právě z okolí Masarykovy chaty.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Provozovatelé skiareálů v úterý projeli v Orlických horách desítky kilometrů běžeckých tratí. Podrobnosti o aktuálně upravených tratích jsou na webu destne.info. Na snímku je běžkař v Deštném.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
O běžkařské kolečko v Deštném se stará skuhrovský lyžařský oddíl, na loukách tam projíždějí tříkilometrový okruh.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Malé parkoviště pro běžkaře u kolečka v Deštném bylo ve všední den zaplněné, vejde se tam však jen asi deset aut.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Běžecké stopy v Deštném byly opravdu pěkně vyříznuté, někdo si dopřál bruslení.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na silnici vedoucí nahoru na Šerlich leží vrstva ujetého sněhu, ale pro řidiče to nyní nebyl žádný problém.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Správa Chráněné krajinné oblasti odmítla před dvěma lety žádost královéhradeckých krajských silničářů o výjimku, aby směli solit. Ochranáři to vysvětlili tím, že komfort lyžařů není důvodem.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Sehnat parkování v sedle pod Šerlichem bývá v posledních letech potíž, protože řidiči si ve velkém zvykli vyjet až na hřeben. Na parkoviště se vejde 80 aut, za poledne tam nyní zbývalo místo asi jen pro 5 aut. Obec Deštné, kraj a majitelé pozemku Kolowrati Krakowští připravují nové parkoviště pro 250 aut, ale kvůli uložené a zase zrušené pokutě Kolowratům má stavba zpoždění. Začít by měla až na jaře, hotovo bude před příští zimou.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na vykácené ploše už v minulosti řidiči parkovali, ač to je nelegální. Nyní se tam vůbec nedostanou, cesta totiž není prohrnutá.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Policie v sedle na Šerlichu pokutuje v zimní sezoně ty, kdo parkují tam, kde se nesmí. Silnice totiž musí zůstat průjezdná pro integrovaný záchranný systém, autobusy či sypače, které míří za hřeben do Orlického Záhoří. Nápor bývá hlavně o hezkých víkendech, dobrá volba je vyjet nahoru veřejnou dopravou anebo si vybrat čas, kdy tu není tak plno.
Autor: Martin Veselý, MAFRA