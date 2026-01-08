OBRAZEM: Zimní pohádka v Orlických horách. Lyžaři se díky mrazu mají čím kochat

Autor:
  5:11
Zimní krajinka jak malovaná. Kdo v těchto mrazivých dnech vyrazí do Orlických hor, sveze se na prašanu a užije si i krásných scenérií okolo. Přírodního sněhu je zatím kolem Deštného jen kolem 30 centimetrů, i tak sněhová nadílka láká do střediska i na hřebeny hlavně běžkaře.
Mrazivé počasí v Orlických horách (6. ledna 2026)

