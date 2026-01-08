|
OBRAZEM: Zimní pohádka v Orlických horách. Lyžaři se díky mrazu mají čím kochat
Hotel Hořec v Malé Úpě je perlou Krkonoš. Prohlédněte si radikální proměnu
Bývalý hotel Hořec, stavba stojící přímo v centru Horní Malé Úpy, prošel zásadní proměnou. Za projektem stojí architekti Aleš Lapka a Petr Kolář ze studia ADR.
Zimní krajinka jak malovaná. Kdo v těchto mrazivých dnech vyrazí do Orlických hor, sveze se na prašanu a užije si i krásných scenérií okolo. Přírodního sněhu je zatím kolem Deštného jen kolem 30...
Útok v hradeckém obchodním centru. Dva zranění, policie dopadla muže s nožem
V královéhradeckém obchodním centru Futurum v pátek odpoledne muž zranil nožem dva lidi. Policisté centrum evakuovali a pachatele nedlouho poté zadrželi v nedaleké Fakultní nemocnici Hradec Králové....
Opuštěný hotel na náměstí raději koupilo město, bálo se vzniku ubytovny
Kdysi tu bývaly plesy, u vstupu fungovala restaurace a v hotelových pokojích se střídali turisté, obchodní cestující a pracovní návštěvy místních průmyslových podniků. Hotel Orlice, někdejší Panský...
Lidé jsou pro něj bezcenní. Mladistvému vrahovi prodavaček soud potvrdil devět let
Za vraždu dvou prodavaček v obchodě v Hradci Králové dnes odvolací Vrchní soud v Praze pravomocně potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci, když zamítl jeho odvolání.
Na Jičínsku se ráno srazila tři auta, zranění řidiči skončili v nemocnici
Na silnici I/35 mezi Konecchlumím a Úlibicemi na Jičínsku se v pátek ráno střetla tři osobní auta. Záchranáři převzali do péče tři zraněné řidiče. Úsek byl zavřený, ale po půldruhé hodině ho...
Za vraždu dvou prodavaček v obchodě v Hradci Králové dnes odvolací Vrchní soud v Praze pravomocně potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci, když zamítl jeho odvolání....
Traktor vjel na zamrzlý rybník u Dobrušky, téměř celý zmizel pod ledem
Malotraktor se propadl ledem do zamrzlého rybníka u osady Spáleniště nedaleko Dobrušky na Rychnovsku. Na místo vyrazili hasiči, povolali i potápěče. Rozřezávali led, poté stroj vytáhli.
SP v alpském lyžování Špindlerův Mlýn 2026: program, výsledky, vstupenky
Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde...
OBRAZEM: Zimní pohádka v Orlických horách. Lyžaři se díky mrazu mají čím kochat
Na Hradecku shořel autobus. Cestující unikli, řidič se nadýchal kouře
V Žantově na Královéhradecku ve středu odpoledne oheň zničil linkový autobus. Včetně řidiče v něm cestovalo 15 lidí, z toho 12 dětí. Řidič se nadýchal zplodin hoření a převzali si jej do péče...
Dav ucpal východ, kritizují evakuaci po útoku v Hradci. Obchoďák postup hájí
Hradecké obchodní centrum Futurum čelí kritice kvůli tlačenici po pátečním útoku v nehtovém studiu. Lidé na sociálních sítích upozornili, že evakuační východ byl v prvních chvílích zablokovaný. Lidé...
Hradec bude hostit Ironmana i další roky. A chce nejnáročnější verzi jako na Havaji
Od úterního odpoledne je jasné, že světoznámá značka závodů Ironman v Hradci Králové zůstane minimálně do roku 2030. A co víc: šéf prestižního podniku vůbec poprvé zmínil i touhu uspořádat tu...
V josefovské pevnosti hořel přístřešek, plošinu nemohli hasiči použít
V pevnosti Josefov u Jaroměře na Náchodsku hořelo. Požár vznikl v přístřešku v obytném domu v Okružní ulici. Hasiči zasáhli včas, takže oheň do podkroví nepronikl. Příčinou se zabývá vyšetřovatel.
Hradec začne opravovat dům Harmonii, stěhování senioři nesou těžce
Blíží se rekonstrukce domu Harmonie, který vznikl v Hradci Králové v 80. letech jako bezpečný přístav pro seniory. S částkou více než 523 milionů půjde v historii města o nejvyšší investici do...
Potřebuji pomoc, škrtí mě had, volal chovatel na tísňovou linku
Hasiči v pondělí večer zachránili v Hroznětíně na Karlovarsku chovatele hadů, kterého škrtila krajta. Muž zavolal na tísňovou linku, že ho had škrtí. Hasičům, kteří na místo přijeli, se povedlo...
Plzeň si koupila zpátky Sojku z Hradce, novým gólmanem je Ťapaj z Ružomberoku
Alexandr Sojka se po půl roce vrací z fotbalového Hradce Králové do Plzně. Viktoria na webu uvedla, že uplatnila klauzuli ve smlouvě na zpětný odkup dvaadvacetiletého záložníka. Sojka už s týmem...