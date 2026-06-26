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Rarita. V Hradci hnízdí pár orlů mořských, invazní husice už spořádali

Petr Záleský
  11:42
Orli mořští na jaře 2026 prvně zahnízdili v hradeckých lesích.

Orli mořští na jaře 2026 prvně zahnízdili v hradeckých lesích. | foto: Petr Háp

Orli mořští na jaře 2026 prvně zahnízdili v hradeckých lesích.
Orli mořští na jaře 2026 prvně zahnízdili v hradeckých lesích.
David Číp z ČSOP Jaro Jaroměř při vypouštění orla Matěje
Instalace batůžku s vysílačkou
8 fotografií
Vidět na české obloze orla mořského je svátek. V Hradci Králové jen kilometr od točny trolejbusů na Svatováclavském náměstí se nachází ještě vzácnější rarita. Největší český dravec a kriticky ohrožený druh tu vyvedl mladé. Jde o historicky první zaznamenané hnízdění orla mořského v katastru města.

Orli si postavili velké hnízdo vysoko na borovici u jedné z retenčních nádrží, která je schovaná v lese pár minut chůze od Nového Hradce Králové. Přesné místo zůstává tajné.

„I pro mě je to velká událost a unikát. Orla jsme dosud viděli jen několikrát přelétat. Hnízdění je novinka, se kterou jsem se v Hradci ještě nikdy nesetkal,“ přiznal Milan Zerzán, ředitel hradeckých městských lesů.

Boj o záchranu přírodní rozmanitosti i nadále prohráváme, varuje ornitolog

Na rybníce pod jejich hnízdem se začalo povážlivě dařit husici nilské, tedy agresivnímu a invaznímu druhu, který vytlačuje původní vodní ptactvo.

„Orli je už všechny stihli ulovit a sežrat. Přitom o nich víme teprve první rok. Dokonce prý už vyvedli mladé. Každopádně nechceme moc mluvit o místu, kde mají hnízdo. Jsme za ně rádi a byli bychom neradi, kdyby je někdo vyrušoval,“ zdůraznil předseda komise místní samosprávy Nový Hradec Pavel Dusil.

Podle odhadů u nás žije asi sto orlů mořských. „V kraji jsou to zatím spíš jen jednotlivci. Víme o orlech u Třebechovic pod Orebem, Lázní Velichovek a Jaroměře. Jejich počet pomalu stoupá, ale stále jde o kriticky ohrožený druh,“ uvedl David Číp z organizace ČSOP Jaro Jaroměř, která se stará o záchrannou stanice pro zraněné živočichy.

Orli mořští na jaře 2026 prvně zahnízdili v hradeckých lesích.
Orli mořští na jaře 2026 prvně zahnízdili v hradeckých lesích.
Orli mořští na jaře 2026 prvně zahnízdili v hradeckých lesích.
David Číp z ČSOP Jaro Jaroměř při vypouštění orla Matěje
8 fotografií

A právě tady už mají s tímto druhem dravců zkušenosti. Už v roce 2016 do volné přírody vypustili orla mořského pojmenovaného Matěj. Ten byl sice nalezen na Broumovsku a svobodu dostal u přehrady Rozkoš, ale nakonec doputoval až do Německa, kde se usídlil západně od Berlína.

Před šesti lety mělo hnízdění orla mořského na Hradecku nešťastný konec. Pár si postavil hnízdo u Roudnice, samice snesla dvě vejce, ale jeden z nastávajících rodičů byl otráven karbofuranem. Ornitologové pak u mrtvého orla našli návnadu – otrávené sele.

Kromě orla mořského se v okolí Hradce Králové podařilo zaznamenat hnízdění dalších ohrožených ptačích druhů. U Labe bývá vidět ledňáček říční či moták pochop,v městských lesích strakapoud prostřední a holub doupňák.

„Dalším přírodním unikátem je dudek chocholatý. Vím o dvou místech, kde zahnízdil,“ uvedl Zerzán.

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