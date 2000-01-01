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Bývalá sjezdovka u říčky Olešenky v Orlických horách je domovem vzácných orchidejí i motýlů. Ochranáři zdejší horské louky dvakrát ročně kosí, aby rostlinám zajistili ideální podmínky. Sjezdovku nedávno dokonce odkoupili od původních majitelů, aby v kulturní krajině udrželi ostrůvky přírodní rozmanitosti. Na několika místech v okolí osady Rzy u Nového Hrádku na Náchodsku kosili louky i o prvním červnovém víkendu.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Ochranáři ze skupiny JARO Jaroměř a Velkojaroměřského pozemkového spolku pečují kromě bývalé sjezdovky U Žídků také o další lokality ve Rzech, třeba o Malou a Velkou vachtu.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Právě teď tam kvete hned několik druhů orchidejí, třeba prstnatec májový (na snímku) nebo vemeník dvoulistý a na sjezdovce je množství suchopýru.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Pomalu odkvétá také vachta trojlistá, která dala jméno i jedné z lokalit, na kterou jezdí dobrovolníci už 35 let kosit horské louky.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Sjezdovka je posetá hustým porostem suchopýru, který připomíná chomáčky vaty na dlouhých stoncích.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Kromě prstnatců a vemeníků je na loukách i pětiprstka žežulník a ochranáři pátrájí také po hlavince horské.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Posledních několik let byla Olešenka jedinou lokalitou v Čechách, kde hlavinka rostla. Teď je však nezvěstná a ochranáři při sečích hledají její stopy.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na loukách jsou také porosty bledulí, vzácných druhů ostřic nebo úpolíny, pro jejichž velké žluté květy se vžilo označení buličí oka. Rostliny přitahují řadu motýlů, třeba běláska ovocného (na snímku).
Autor: Martin Veselý, MAFRA
V lokalitě žijí i modrásci bahenní a očkovaní, perleťovec kopřivový, hnědásek jitrocelový a ohniváček modrolemý (na snímku), který z krajiny mizí.
Autor: ČSOP JARO Jaroměř
Botanik Správy CHKO Orlické hory Roman Kalous ukazuje vachtu, která dala jméno jedné z kosených lokalit. V pozadí je vidět jarní mozaikovitá seč.
Autor: Tomáš Hejtmánek, MF DNES
Louky podél říčky Olešenky patří k nejcennějším lučním ekosystémům mimo chráněné lokality Orlických hor. Aby nezanikly, už roky se o ně ochranáři pravidelně starají.
Autor: ČSOP JARO Jaroměř
Dobrovolníci kosí bývalou sjezdovku U Žídků mezi osadou Rzy a Olešnicí v Orlických horách, aby podpořili rozmanitost rostlin. V popředí je vidět porost suchopýrů.
Autor: ČSOP JARO Jaroměř
Dříve se kosilo jen v létě, teď přidali ochranáři i jarní seč, protože mnoho druhů je na ní závislých. Když nejsou louky posečené včas, nemají housenky optimální podmínky pro život.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Klíčová je mozaikovitá seč, při které se některá místa kosí na jaře a některá v létě. Na jaře se vybírají buď místa, která jsou botanicky méně dobrá, aby se dvojím sečením podmínky zlepšily.
Autor: ČSOP JARO Jaroměř
Kosí se i druhově bohaté části, které díky jarní seči vykvetou v létě a jsou pak zdrojem potravy pro motýly, opylovače a samotářské včely.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Ruční sečení nahrazuje dřívější drobné hospodaření, kdy se část luk nechávala spásat a další se kosila na seno nebo podestýlku.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na bývalé sjezdovce se přírodě daří kvůli tomu, že příkrý svah nebylo možné obdělávat zemědělskými stroji.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
V hlubší minulosti se o pravidelnou redukci vegetace starala divoká zvířata jako pratuři, zubři či divocí koně. Dnešní plošné hospodaření a rychlá strojová seč dává vznikat takzvaným travním pouštím.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Pokud by se louky nekosily, zarostly by konkurenčně nejsilnějšími rostlinami a nakonec i křovím nebo stromy.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Letos poprvé kosili dobrovolníci „na svém“. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) loni odkoupil bývalou sjezdovku U Žídků, o kterou se původní majitelé již nemohli starat.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Strmý svah zahrnuje suchá i mokřadní stanoviště, má rozlohu 1,8 hektaru a ochranáři ho zakoupili díky sbírce Místo pro přírodu. Podobně pořídili po celé republice už 218 hektarů půdy.
Autor: Martin Veselý, MAFRA