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OBRAZEM: Sjezdovka je rájem orchidejí i vzácných motýlů. Ochranáři ji kosí ručně

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  7:00
Bývalá sjezdovka u říčky Olešenky v Orlických horách je domovem vzácných orchidejí i motýlů. Ochranáři zdejší horské louky dvakrát ročně kosí, aby rostlinám zajistili ideální podmínky. Sjezdovku nedávno dokonce odkoupili od původních majitelů, aby v kulturní krajině udrželi ostrůvky přírodní rozmanitosti. Na několika místech v okolí osady Rzy u Nového Hrádku na Náchodsku kosili louky i o prvním červnovém víkendu.
Na loukách v povodí Olešenky v Orlických horách rozkvétají orchideje. (8.... Ochranáři z ČSOP vykoupili bývalou sjezdovku u Olešnice v Orlických horách, jde... Na loukách v povodí Olešenky v Orlických horách rozkvétají orchideje. (8.... Ochranáři z ČSOP vykoupili bývalou sjezdovku u Olešnice v Orlických horách, jde... Na loukách v povodí Olešenky v Orlických horách rozkvétají orchideje. (8.... Na loukách v povodí Olešenky v Orlických horách rozkvétají orchideje. (8.... Ochranáři z ČSOP vykoupili bývalou sjezdovku u Olešnice v Orlických horách, jde... Na loukách v povodí Olešenky v Orlických horách rozkvétají orchideje. (8.... Po letech se podařilo ochranářům potvrdit na bývalé sjezdovce mezi osadou Rzy a... Botanik Správy CHKO Orlické hory Roman Kalous ukazuje vachtu, která dala jméno... Na loukách v povodí Olešenky v Orlických horách rozkvétají orchideje. (8.... Dobrovolníci kosí bývalou sjezdovku U Žídků mezi osadou Rzy a Olešnicí v...

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