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OBRAZEM: Sjezdovka je rájem orchidejí i vzácných motýlů. Ochranáři ji kosí ručně
Úspěšná premiéra Aviatické pouti v Hradci Králové. Podívejte se na to nejlepší
Jeden z největších leteckých dnů v České republice – 34. ročník Aviatické pouti se konal poprvé na letišti v Hradci Králové, kam se po mnoha letech konání přesunul z Pardubic. Je třeba potvrdit, že...
Hoch byl po pádu z kola v bezvědomí. Co udělali kamarádi, na to nezapomenu, říká záchranář
Parta hochů nenechala na holičkách kamaráda, který po pádu z kola zůstal v bezvědomí. Přivolali mu záchranáře, příkladně se starali o něj i jeho věci. Dojemný příběh z terénu sdílel lékař letecké...
Až o polovinu levněji. Redaktoři vyrazili na jahody do Polska
Stovky Čechů vyrážejí do Polska za levnými jahodami. Stánkaři s košíky z polských plantáží jsou však k zastižení i v Náchodě či Jaroměři. Červené plody z dovozu jsou až o polovinu levnější, než...
KVÍZ: Jak znáte nejvyšší českou horu Sněžku?
Navštívit alespoň jednou za život nejvyšší českou horu je pro každého turistu skoro povinnost. Jak dobře ale krkonošskou Sněžku o výšce 1603 metrů nad mořem skutečně znáte? Víte například, který...
OBRAZEM: Sjezdovka je rájem orchidejí i vzácných motýlů. Ochranáři ji kosí ručně
Bývalá sjezdovka u říčky Olešenky v Orlických horách je domovem vzácných orchidejí i motýlů. Ochranáři zdejší horské louky dvakrát ročně kosí, aby rostlinám zajistili ideální podmínky. Sjezdovku...
Operace Predátor. Zadržený muž na sítích oslovil stovky dívek, nejmladší bylo sedm
Ze sexuálních útoků na sociálních sítích policie podezírá padesátiletého muže. Hlavně na Instagramu podle kriminalistů oslovil stovky nezletilých dívek z celé republiky, s nimiž pak dál komunikoval....
Navzdory dešti. Na Rock for People míří tisíce fanoušků, udeří Gorillaz
V Hradci Králové v deštivém dopoledni začal pětidenní maraton Rock for People. Při večírku pro nedočkavé v Parku 360 už v úterý vystoupila kapela Morčata na útěku, následovat bude dalších více než...
Musíme se připravit na další pandemii. V Hradci staví kliniku infekčních nemocí
V Hradci Králové začala stavba nové kliniky infekčních nemocí. Budova za víc než miliardu korun má být jedním z klíčových center v boji s budoucími pandemiemi, postará se i o pacienty, kteří si z...
Basketbalový Hradec hlásí odchody. Končí cizinci, kouč Stamenkovič by ale měl zůstat
Účast v nejvyšší soutěži zachránili na poslední chvíli v baráži se Zlínem. A na to, aby v příštím ročníku dopadli lépe, budou dávat dohromady prakticky nový tým. V kabině basketbalistů Hradce Králové...
Až o polovinu levněji. Redaktoři vyrazili na jahody do Polska
Stovky Čechů vyrážejí do Polska za levnými jahodami. Stánkaři s košíky z polských plantáží jsou však k zastižení i v Náchodě či Jaroměři. Červené plody z dovozu jsou až o polovinu levnější, než...
KVÍZ: Jak znáte nejvyšší českou horu Sněžku?
Navštívit alespoň jednou za život nejvyšší českou horu je pro každého turistu skoro povinnost. Jak dobře ale krkonošskou Sněžku o výšce 1603 metrů nad mořem skutečně znáte? Víte například, který...
Snahu o pochopení si zaslouží i brutální vrazi, říká oceněný kriminalista
Kapitán Michal Hynek vyslýchal desítky vrahů. V prvních třech měsících loňského roku se svým týmem objasnil hned čtyři vraždy včetně ubodání dvou prodavaček, které v Hradci Králové zabil teprve...
Obáváme se škrtů a změn, víc nás informujte. Odbory KRNAP napsaly ministru Červenému
Odboráři ze Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) vyzvali v otevřeném dopise ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) k větší transparentnosti při výběru nového ředitele. Žádají...
Hradec špatně posoudil nabídky na stavbu náměstí, antimonopolní úřad výběr zrušil
Antimonopolní úřad zrušil výběr zhotovitele v zakázce na stavbu nového náměstí v areálu kasáren v Hradci Králové. Dal za pravdu neúspěšnému sdružení, které nabídlo o desítky milionů korun nižší...
OBRAZEM: Sjezdovka je rájem orchidejí i vzácných motýlů. Ochranáři ji kosí ručně
Bývalá sjezdovka u říčky Olešenky v Orlických horách je domovem vzácných orchidejí i motýlů. Ochranáři zdejší horské louky dvakrát ročně kosí, aby rostlinám zajistili ideální podmínky. Sjezdovku...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Hoch byl po pádu z kola v bezvědomí. Co udělali kamarádi, na to nezapomenu, říká záchranář
Parta hochů nenechala na holičkách kamaráda, který po pádu z kola zůstal v bezvědomí. Přivolali mu záchranáře, příkladně se starali o něj i jeho věci. Dojemný příběh z terénu sdílel lékař letecké...
Řidič si to s autem namířil do fontány, po nárazu se převrátilo
Posádka osobního auta v sobotu ráno nabourala na Benešově třídě v Hradci Králové. Vůz narazil do kašny v opravené části bulváru a zůstal stát na boku. Hasiči a zdravotníci vyprostili dva zraněné,...