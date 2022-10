Trápení řidičů na dálnicích kolem Hradce končí, opravy stály čtvrt miliardy

Oprava, která komplikovala provoz od 22. srpna, přišla na 245 milionů korun bez daně.

Šlo o nejrozsáhlejší plošnou rekonstrukci dálničního povrchu v republice v letošní stavební sezoně. Provoz silničáři střídavě sváděli do zúžených dvojpruhů s omezenou rychlostí na 80 km/h.

„Ve směru k Hradci Králové od Prahy bude provoz bez omezení od 12:00, ve směru na Prahu by omezení měla skončit v 16:00. Na D35 se již jezdí bez omezení,“ řekl dopoledne mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Stavbaři za 47 dní opravili 380 tisíc metrů čtverečních povrchu dálnice. Cílem ŘSD bylo podle Rýdla udělat opravu co nejrychleji s co nejkratším omezením pro řidiče. I proto byla jedním z kritérií soutěže nabídnutá doba výstavby.

„Firmy mají o tento způsob rekonstrukcí zájem. Je pro ně efektivní soustředěným nasazením techniky. Uvažujeme o jeho použití i při rekonstrukcích dalších úseků,“ řekl Rýdl.

Samozřejmou podmínkou pro firmy je podle něj dodržení všech technologických norem a předpisů.

Osm fréz a 105 nákladních vozidel

Stavební firmy nasadily na opravy D11 a D35 osm fréz a 105 nákladních vozidel na odvoz frézovaných materiálů a dovoz obalových směsí. Také vyměnily lanová svodidla ve středním dělícím pásu a vyměnily prvky dopravního značení. Nový povrch dálnice by měl při současné zátěži dálnic vydržet dalších alespoň 15 let.

„Na celém opravovaném úseku se našly poruchy, jejichž další rozvoj by vedl k poškození nižších vrstev. To by v horizontu několika let vedlo k rozsáhlejší a mnohonásobně dražší opravě,“ vysvětlila Petra Drkulová z ŘSD.

Nový asfaltový povrch dostala dálnice D11 mezi křižovatkou Pravy na 76. kilometru ve směru od Prahy a 88. kilometrem těsně před Hradcem Králové. Stavbaři také opravili mimoúrovňovou křižovatku Pravy.

Nový povrch dostaly mimoúrovňová křižovatka dálnic D11 a D35 Sedlice a tříkilometrový úsek dálnice D35 od křižovatky Sedlice směrem ke křižovatce u Opatovic nad Labem. Dodavatelem opravy bylo sdružení firem Eurovia CS, Strabag a M-Silnice.