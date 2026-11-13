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Opravené náměstí hned zase zapáskovali, prvky pro děti byly nebezpečné

Tomáš Hejtmánek
  13:00
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Jen pár dní vydrželo po kompletní přestavbě Lidické náměstí v Rychnově nad Kněžnou. Některé prvky musela radnice vzápětí uzavřít páskami, protože se ukázalo, že mohou být nebezpečné. Jde o houpací lavičku a dětskou prolézačku s lanovými prvky. Přestavba trvala od začátku roku a s cenou kolem 24 milionů korun patří k největším letošním investicím radnice.

Omšelý prostor mezi paneláky na největším rychnovském sídlišti Mírová nahradilo moderní dětské hřiště, odpočinková zóna i jednotná pergola u panelového objektu s hospodou, barem a prodejnami. Lidické náměstí otevřel Rychnov po přestavbě 16. října, ale vzápětí zakázal vstup nejprve na houpací lavičku a pak na velkou dětskou prolézačku.

„To je tak na to, aby se na tom někdo oběsil.“

Lenka ze sousedstvío záhadném dřevěném prvku, nad jehož významem si místní zatím lámou hlavu.

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Opravené náměstí hned zase zapáskovali, prvky pro děti byly nebezpečné

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