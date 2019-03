Děravou cestu mezi Adršpachem a Teplicemi čeká oprava, zasáhne do sezony

Díry v asfaltu, úzké aleje, občas kamion a v sezoně proudy aut turistů. Tak vypadá silnice mezi Teplicemi nad Metují a Adršpachem na Náchodsku. Už loni na podzim tu dřevorubci při přípravných pracích vykáceli část stromů a Královéhradecký kraj vysoutěžil firmu, která za 71 milionů korun bez započtení daně postaví novou vozovku. Podle plánů se tu má stavět úsek necelých tří kilometrů letos i příští rok vždy od dubna do června.

Místo toho se však obce zkraje roku dozvěděly, že se začne až v květnu a pak dokonce až v červnu. Pro oblast skalních měst, kam zamíří ročně kolem 370 tisíc platících návštěvníků a kde se v posledních sezonách při příjezdu motoristů objevují až kolapsy, je to noční můra.

„Já nevím, jestli se bude dělat od května nebo od června nebo od kdy. Nesouhlasíme, aby stavba zasáhla hlavní sezonu. Vžďyť tu bývá ohromné množství turistů, kteří se pak budou chtít dostat i přes zákazy a budou tu různě bloudit,“ namítá adršpašská starostka Dana Cahová (Adršpach 2018).

Obává se, že v letní sezoně by objížďky přinesly jen komplikace. Proud polských turistů totiž pojede typicky od hranice ve Zdoňově ke skalnímu městu a proud tuzemských turistů po objížďce přes Horní Adršpach, přičemž u Adršpašských skal je jen omezený počet parkovišť a obec teprve objednává nový závorový systém, který má příjezd aut urychlit.

Letos kraj naplánoval první etapu oprav od vlakové zastávky v Střmenském Podhradí u vstupu do Teplických skal po železniční přejezd v Bučnici. Krajští silničáři už požádali o úplnou uzavírku, která povede z Teplic přes Českou Metuji do Jívky a Adršpachu, což trasu z České Metuje do Adršpachu o 5 kilometrů prodlouží. Jen pro integrovaný záchranný systém bude sloužit zkratka přes Horní Teplice, kterou se město chystá vyasfaltovat na přelomu března a dubna. Místní mají jezdit po úzké cestě za řekou, posílí také vlaková doprava.

Nejhorší je nejistota

Majitelé penzionů v Bučnici si teď stěžují, že o stavbě nemají skoro žádné informace. „Silnice je v hrozném stavu, opravu potřebuje. Pěti dírám se tady vyhnete a do šesté spadnete. Nejhorší je nejistota, jak to tedy se stavbou bude. Zatím jsme se dozvěděli jen to, že my i hosté budeme muset jezdit mezi Bučnicí a Teplicemi po objížďce až přes Adršpach. Snad by ale pro nás místní mohlo dopadnout, že budeme smět po cestě určené záchranářům. Naštěstí my nebudeme mít tak velký problém s příjezdem k domu, penziony ve Střmenském Podhradí na tom budou hůř. Určitě je ale nevhodné, kdyby stavba měla zasáhnout do letní sezony,“ říká Ivana Černáková z penzionu Na Kopečku v Bučnici.

Stavba zasáhne i přístup do autokempu Bučnice, který vlastní město Teplice.

„Je to problém. Budeme to řešit místní komunikací mezi hotelem Orlík a kempem, která vede za řekou,“ říká teplická starostka Blanka Fichtnerová (Změna pro město). Ta trvá na dodržení jarního termínu oprav.

Oprava silnice mezi Teplicemi a Adršpachem kraj vysoutěžil zakázku za 71 milionů korun bez započtení daně

oprava se dotkne 2,9 kilometru silnice, lokálně ji rozšíří

1. etapa podle původních plánů má uzavřít úsek od Střmenského Podhradí po přejezd v Bučnici na 13 týdnů, 2. etapa dlouhá 12 týdnů zahrnuje úsek od železničního přejezdu u školy v Teplicích po Střmenské Podhradí

kraj plánoval stavět letos a příští rok od dubna do června, nyní přehodnocuje termíny i rozsah etap

Krajští silničáři už připouštějí, že kvůli nejistým penězům od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) teď nedokáží stanovit termín prací. Už zvažují různé varianty. Obávají se také, že v hlavní sezoně by nejspíš řidiči zkoušeli projíždět stavbou a práci firmě ztěžovali.

„Je to jednoduché. S ohledem na problémy v Adršpachu si vůbec neumím představit, že by se rekonstrukce silnice mohla dít v hlavní rekreační sezoně. To je nemyslitelné. Budeme muset předělat harmonogram. Částečně budeme moci něco udělat v tomto roce, pravděpodobně až na podzim, a další část rekonstrukce budeme směrovat až na příští rok,“ říká krajský radní pro dopravu Martin Červíček (ODS). Že by silnici zaplatil z vlastních peněz, podle něj však nyní kraj nezvažuje.

Kraje požádaly u SFDI o částku 4 miliard korun na opravy silnic druhé a třetí třídy, které jim patří. Hradecký kraj by z toho chtěl 259 milionů. Stát tyto peníze poskytoval od roku 2015 sice mimořádně, ale kraje opakovaně dostaly už 15 miliard z uspořených nebo nespotřebovaných peněz, takže s tím už víceméně počítaly. Zdali něco na zanedbané silnice zbude, se uvidí teprve s ročním zúčtováním rozpočtů ministerstev.

„Kolik prostředků bude možné takto z rozpočtu uvolnit, teď je otázka. O tom pro letošek vláda teprve rozhodne,“ říká mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.