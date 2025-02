Odříznete nás, zlobí se lidé kvůli stavbě silnice. Chtějí aspoň autobus pro děti

Bouřlivá veřejná schůze k uzavírce klíčové komunikace se konala v pondělí večer. Přestavbu cesty záplavovým územím Orlice má Královéhradecký kraj zahájit už 31. března. Uzavírka potrvá 1,5 roku.

Zdejší soustava mostů je v havarijním stavu a už několik let přes ně nesmějí projíždět kamiony, popeláři či velké autobusy. Stavba přeložky a nových mostů si vyžádá uzavírku. Řidiči tak budou místo 600 metrů jezdit objížďkou přes Borohrádek dlouhou 17 kilometrů.

Bližší informace k organizaci stavby se měli lidé dozvědět v kulturním centru v Týništi. Diskuzi však ovládli hlavně pobouření obyvatelé týnišťské části Štěpánovsko, která leží vedle Albrechtic za řekou Orlicí.

Zatímco do Albrechtic budou dál podle upravených jízdních řádů zajíždět krajské autobusy, městská doprava po dobu uzavírky z Týniště do Štěpánovska nepojede.

„Kvůli délce objízdné trasy není možné tam autobusy vést. Absolutně by se narušil jízdní řád a doplatili by na to občané Petrovic, jejichž děti by autobus vozil do školy o téměř hodinu a půl dříve,“ vysvětlil týnišťský starosta Libor Koldinský (TOP 09).

Lidé se na setkání dožadovali informací, proč Štěpánovsko neobslouží krajský autobus. Zástupci kraje to vysvětlili tím, že velký vůz pro 75 cestujících se v malé obci neotočí. Dopravu v rámci města si má podle kraje řešit Týniště.

„Proč nepošlete malý autobus?“

„Bavíme se o dětech, kterým je šest až patnáct let a potřebují se dostat do školy. Proč teda nemůže být zřízen malý autobus, který pro ně přijede?“ ptala se žena z publika.

„To nevíte, že máte součástí města obec, kde jsou děti, které se potřebují dostat do školy?“ divil se další muž.

Starosta přiznal, že stávající dopravce zajíždění do Štěpánovska odmítl a s jiným radnice nejednala. Děti podle něj mohou dojít na krajský autobus do Albrechtic.

Zájem o autobus stoupne

„Ze zastávky ve Štěpánovsku je to na autobus do Albrechtic asi 800 metrů. Většina rodičů navíc děti do školy vozí autem,“ argumentoval starosta, podle něhož ze statistik vyplývá, že autobusem nyní jezdí jen tři děti. Místní však oponovali, že problém se týká 25 dětí.

„Rodiče je dnes vozí do školy, protože pak pokračují do práce na Hradec nebo Rychnov. Ale když bude uzavírka, mohou jet do Hradce Králové přes les a do Rychnova z Čestic,“ upozornila další žena ze Štěpánovska, že zájem o autobus stoupne.

„Mezi Štěpánovskem a Albrechticemi není chodník, takže to je docela riziko,“ upozornil Pavel Bureš.

Radnice v Týništi začala po jednání zjišťovat podmínky, za kterých by mohl menší autobus do Štěpánovska zajíždět. „Budeme řešit možnosti příští týden na radě města,“ sdělil ve středu Koldinský.

Čtyři mosty najednou

Zakázku na přeložce komunikace II/305 za více než 229 milionů korun získala společnost Porr. Stavbaři nejprve zdemolují soustavu mostů záplavovým územím a začnou zakládat piloty pro mosty nové.

„Abychom práce urychlili, budeme pracovat na všech čtyřech mostech najednou. Nový most přes Orlici však můžeme začít stavět až od července,“ upozornil na podmínky ochrany přírody zástupce firmy Porr Adam Přibyl.

Silnice leží v Přírodním parku Orlice, který je chráněnou lokalitou Natura 2000 a žije tam řada ohrožených druhů.

29. října 2019

Zatímco automobilová doprava povede přes Borohrádek, pěší a cyklisté se po celou dobu stavby dostanou do Týniště po cyklostezce. Průchozí bude i starý most přes Orlici.

„Jeho demolice začne až příští rok poté, co bude hotový most nový,“ ujistil ředitel Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Brandejs.

Objednají sdílená kola

Obec Albrechtice očekává, že část lidí bude přijíždět k uzavřené silnici auty a dál pokračovat do Týniště pěšky. V těchto dnech chce proto vypsat výběrové řízení na provoz sdílených kol. Ta by měla sloužit hlavně k cestě na vlak do Týniště.

„Ne každý chce jezdit na nádraží na svém kole za desítky tisíc korun,“ vysvětlila záměr starostka Albrechtic Eva Králová (nestr.).

Sdílená kola mají stát asi 750 tisíc korun ročně a obec by na ně mohla získat 75procentní dotaci. Výpůjčka do 15 minut bude zdarma. Na doplatku se má podílet i Týniště.