U Týniště roste nový most přes Orlici, firma chce mít betonáž do zimy

Tomáš Hejtmánek
  12:12
Nový most přes řeku Orlici mezi Týništěm a Albrechticemi na Rychnovsku už dostává obrysy. Jeřáb ve čtvrtek usadil na pilíře betonové nosníky, další přijdou na řadu dnes. Hned několik jeřábů pracovalo na obou březích řeky už v minulých dnech, kdy stavbaři usazovali nosníky na krajových polích budoucího mostu.

„Konstrukci s nosníky jsme zvolili kvůli urychlení stavby a kvůli tomu, aby se nezasahovalo do koryta řeky, protože jsme v ochranném pásmu vodního zdroje a také v Přírodním parku Orlice. Ve středu se ukládalo první pole od okružní křižovatky a dva nosníky od Albrechtic, ve čtvrtek část pole přes řeku. V pátek nás čekají zbývající kusy,“ popisuje Libor Kabele z Údržby silnic Královéhradeckého kraje, který na stavbu za investora dohlíží.

Přeložku silnice mezi Týništěm a Albrechticemi staví za víc než 229 milionů korun kraj. Jde o důležitou propojku do Borohrádku a na Pardubice.

Budování nového mostu probíhá těsně vedle původního, který už kvůli stáří neměl dostatečnou nosnost a navíc byl úzký. Silnice mezi Albrechticemi a řekou je sice kompletně odbagrována, ale pěší a cyklistická doprava po mostě je dál možná.

Vedle starého mostu v Týništi nad Orlicí už osazují nový. (25. září 2025)
Stavba mostů je součástí výstavby přeložky silnice mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi, kraj vyjde na víc než 229 milionů korun. (25. září 2025)
Vedle starého mostu v Týništi nad Orlicí už osazují nový. (25. září 2025)
Vedle starého mostu v Týništi nad Orlicí už osazují nový. (25. září 2025)
Stavba mostů je součástí výstavby přeložky silnice mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi, kraj vyjde na víc než 229 milionů korun. (25. září 2025)
22 fotografií

Lidé za řekou odbočují na cyklostezku. Teď se však řada z nich zastavuje na mostě a fotí si práci. Usazování nosníků mohou pozorovat doslova z několika metrů.

„Je to úžasné. Pro mě je to zážitek. Sleduju to tady průběžně, protože nejsem stavař, tak obdivuji, jak to dělají a jak jim to jde rychle,“ říká Jiří z Týniště nad Orlicí. Je už v důchodovém věku, dříve byl členem místních hasičů a pamatuje výjezdy, když se rozměrné hasičské auto muselo protahovat kolem protijedoucích vozidel na úzké cestě do Albrechtic.

Pod inundačními mosty velká voda snáz projde

„Ty mosty tam byly ve špatném stavu. Když byla velká voda, stačila odtékat a dělalo to přehradu. Tohle bude daleko propustnější,“ ukazuje na torza budoucích inundačních mostů, přes které silnice záplavovým územím povede.

Původní cesta navíc byla do oblouku a hned u krajnice stály stromy, zatímco nová bude přímější. To má přispět i k vyšší bezpečnosti.

Oprava mostů začíná, radnice po kritice objednala autobus pro školáky

Přihlížející z mostu i z parkoviště sousední obchodní zóny sledují, jak dělníci připravují na pilířích patky pro uložení nosníků. Ještě poslední sváry a může se začít pokládat. Ohromný jeřáb zvedá přes 20 metrů dlouhý nosník. Pomalu se s ním otáčí a pak ho spouští nad řeku. Muži na obou koncích pečlivě navigují kolegy, aby dosednutí bylo co nejpřesnější. Ke slovu přijdou vodováhy i dřevěné sloupky jako podpěry, aby nosník dosedl přesně na své místo. Další ho budou brzy následovat.

„Hlavně, že to přibývá, aby to bylo co nejdřív hotové. Pro nás Albrechťáky je to hrozné. Dva roky zavřeno. Dnes a denně tady člověk jezdí na kole. Ale ty mosty už by to nedaly,“ uvědomuje si nutnost úprav další starší muž, který se představuje také jako Jiří, avšak ze sousedních Albrechtic.

Hotovo na jaře

Stavaři už mají vybetonován první ze tří inundačních mostů. Nejdelší most přímo u Albrechtic čeká betonáž příští týden. Padne na něj 800 kubíků směsi. V následujícím týdnu stavaři zalijí i poslední inundační most. Pak už přijde na řadu mostovka přes Orlici, kterou mezitím dělníci provážou betonářskou výztuží a vytvoří tak spřaženou konstrukci.

„Letos ji zabetonujeme, přes zimu necháme vyzrát a až to podmínky na jaře dovolí, budeme pracovat na římsách a dalších částech. Jsme v harmonogramu a překvapivě bez větších komplikací. Ze země už budeme venku, takže máme vyhráno,“ míní Kabele. Stavaře nepotrápila ani velká voda. Orlice, jež se na louku dost často vylévá, letos byla k dělníkům vlídná.

27. února 2025

Nový most má být hotový nejpozději do léta, kdy se na něj přesune pěší a cyklodoprava a stavbaři zbourají původní most přes Orlici. Mezitím se dokončí náspy a podkladní vrstvy vozovky. Celá přeložka má být hotová příští rok v listopadu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Okruh kolem Rozkoše zvládne skoro každý, cyklisté narazí na kiosky i pláže

Redakce iDNES.cz vyzkoušela nový cyklookruh okolo vodní nádrže Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Kolaře čeká pohodový výlet přírodou, s výhledem na hladinu východočeského moře i vzdálené Krkonoše....

Na horách napadl první sníh, bílá pokrývka zahalila Praděd a Sněžku

Česko zažilo první sněhovou noc. Bílá zimní pokrývka dopadla na horu Praděd na severu Moravy. Meteorologové uvedli, že sníh je od rána i na nejvyšší hoře Sněžce, kde teplota kvůli silnému větru...

Motorkář na Hradecku zahynul při srážce s autem, to potom vzplálo

Kriminalisté hledají svědky středeční tragické nehody u Lochenic na Královéhradecku, při níž zemřel motocyklista. Srazil se s osobním autem, řidička je zraněná. Policie zajistila motocykl i auto a...

U Týniště roste nový most přes Orlici, firma chce mít betonáž do zimy

Nový most přes řeku Orlici mezi Týništěm a Albrechticemi na Rychnovsku už dostává obrysy. Jeřáb ve čtvrtek usadil na pilíře betonové nosníky, další přijdou na řadu dnes. Hned několik jeřábů pracovalo...

26. září 2025  12:12

Ve sněmovně mi vadí arogance moci, už se to otočí, doufá Berkovcová z ANO

Trpělivě stoupá v hierarchii hnutí ANO i na českém politickém žebříčku. Ani oponenti ve sněmovně nemohou o Janě Berkovcové říct, že by byla politickou rychlokvaškou. Z opoziční zastupitelky zvolené...

26. září 2025  8:47

Musíme zlepšit obranu, ví Hradec. Přivedl vicemistra světa Kivistöho, Kovář skončil

Hokejisty extraligového Hradce Králové posílí finský obránce Tommi Kivistö. Čtyřiatřicetiletý dvojnásobný stříbrný medailista z mistrovství světa podepsal na východě Čech smlouvu do konce roku s opcí...

25. září 2025  18:43

Priske za návštěvu v kabině sudích trest nedostane. Není důvod, řekla disciplinárka

Trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske za návštěvu rozhodčích dlouho po skončení utkání v Hradci Králové trest nedostane. „Disciplinární komise neshledala důvod k zahájení disciplinárního řízení...

25. září 2025  17:03

Ohroženému hořečku se v Krkonoších nebývale daří

Metro.cz

Z několika desítek kusů se počet kriticky ohroženého hořečka ladního pobaltského na Slunečné stráni ve Svobodě nad Úpou letos zvedl na čtyři tisíce. V tak velkém množství zde vzácná rostlina vykvetla...

25. září 2025  15:36

Motorkář na Hradecku zahynul při srážce s autem, to potom vzplálo

Kriminalisté hledají svědky středeční tragické nehody u Lochenic na Královéhradecku, při níž zemřel motocyklista. Srazil se s osobním autem, řidička je zraněná. Policie zajistila motocykl i auto a...

25. září 2025  15:08

Za vraždu dvou prodavaček v Hradci půjde mladistvý před soud v půlce října

Krajský soud v Hradci Králové začne 14. října projednávat případ vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové, kterou podle obžaloby spáchal mladistvý hoch. Vzhledem k jeho věku bude hlavní líčení...

25. září 2025  12:53,  aktualizováno  13:48

Vymíráme, mladé rodiny potřebují podpořit, říká Vladimíra Lesenská z SPD

Barvy SPD v Královéhradeckém kraji hájí podruhé za sebou jako lídryně Vladimíra Lesenská. Někdejší projektantka, poslankyně za ČSSD i ředitelka Úřadu práce v Ústí nad Orlicí se chce věnovat hlavně...

25. září 2025  10:14

Na horách napadl první sníh, bílá pokrývka zahalila Praděd a Sněžku

Česko zažilo první sněhovou noc. Bílá zimní pokrývka dopadla na horu Praděd na severu Moravy. Meteorologové uvedli, že sníh je od rána i na nejvyšší hoře Sněžce, kde teplota kvůli silnému větru...

25. září 2025  9:31,  aktualizováno  9:35

Čestné občanství v Trutnově obdrží válečný veterán Josef Svoboda

Metro.cz

Čestným občanem města Trutnova se stane účastník bojů 2. světové války Josef Svoboda, jenž v březnu oslavil 99. narozeniny. Město nejvyšší možné ocenění udělí po čtrnácti letech, na poslední schůzi...

24. září 2025  17:45

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Parkoviště na Šerlichu bude. Ministerstvo zrušilo pokutu pro majitele lesa

Ministerstvo životního prostředí nedávno zrušilo pokutu pro Správu Kolowratských lesů za vykácení lesa pro parkoviště u Šerlichu v Orlických horách. Stavební práce na rozšíření parkoviště by mohly...

24. září 2025  16:11

Český pavilon z Ósaky pro Hradec zadarmo nebude, město chce smlouvat o ceně

Velmi rychle vzala za své chvilková naděje Hradce Králové, že by mohl zadarmo získat český pavilon ze světové výstavy Expo 2025. Přehlídka v japonské Ósace bude končit 13. října. Cena objektu může...

24. září 2025  14:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.