Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Konec překážek a kličkování mezi značkami. Cesta k nemocnici je bez bariér

Tomáš Plecháč
  16:00
Rodiny s kočárky a hendikepovaní lidé se po třech letech prací dostanou z centra Trutnova ke krajské nemocnici už bez problémů. Město provedlo sérii stavebních úprav a rekonstrukcí, díky kterým v pěší trase zmizely bariéry. Posledním dílem do skládačky byla stavba krátkého chodníku u nemocnice. V příštím roce budou práce pokračovat v navazujícím úseku z Krakonošova náměstí do Palackého ulice.

Díky participativnímu rozpočtu v roce 2024, který vyhrál projekt pískovcového schodiště s rampou, vznikl bezbariérový přístup z podloubí v Bulharské ulici na Slovanské náměstí. Ve stejném roce město při výměně prosklené lávky pro pěší Na Struze vytvořilo bezpečný přechod pro osoby na invalidních vozících. Následovala oprava navazující ulice Pod Sadem a letos na jaře rekonstrukce sousední ulice Pod Chmelnicí, která směřuje k hlavnímu vstupu do nemocnice.

Vybudování 67 metrů dlouhého chodníku stálo 1,5 milionu korun. Bylo nutné vykácet dřeviny a posunout oplocení.

Nemocnice Trutnov
Nový chodník umožní hendikepovaným a kočárkům bezpečnou cestu do Oblastní nemocnice Trutnov.
Nový chodník umožní hendikepovaným a kočárkům bezpečnou cestu do Oblastní nemocnice Trutnov.
Nový chodník umožní hendikepovaným a kočárkům bezpečnou cestu do Oblastní nemocnice Trutnov.
10 fotografií

„Otevření chodníku je završením první etapy bezbariérové trasy, která vede z Krakonošova náměstí do nemocnice. Teď nás čeká druhá etapa z náměstí k poliklinice v Palackého ulici, která už nebude tak náročná. Spočívat bude v úpravě a předláždění stávajících chodníků nebo v doplnění bezbariérových přechodů,“ popsal trutnovský starosta Michal Rosa (ODS).

První úpravy v této části by podle něj měly přijít na řadu v příštím roce. Celkové náklady se vyšplhaly na víc než 40 milionů korun, nejnákladnější položkou byla výměna 46 metrů dlouhé lávky Na Struze, díky které se výrazně změnilo napojení na ulici Pod Sadem. Stála téměř 30 milionů.

Malá stavba, obrovský přínos

Na levé straně silnice před nemocnicí chodník dosud chyběl, byl tam pouze vyznačený pruh pro chodce. Na druhé straně vozovky je sice starý chodník, ten však neumožňuje plynulý průchod. Mimo jiné se uprostřed nachází dopravní značka.

„Maminky s kočárky nebo hendikepovaní po protější straně vůbec nemohou jít. Nový chodník je malá stavba z hlediska investic, ale má obrovský přínos pro zaměstnance nemocnice, pacienty, návštěvy i část místních,“ sdělil ředitel trutnovské nemocnice Miroslav Procházka.

Většina pěších návštěvníků přichází do nemocnice vstupem v ulici Maxima Gorkého, ale poměrně frekventovaná je i přístupová cesta z ulice Pod Chmelnicí.

„Lidé, kteří přicházejí z centra města třeba na internu, jdou přirozeně tudy. Navíc touto trasou chodí děti z Kryblice do základní školy,“ připomněl ředitel.

Město před lety založilo pracovní skupinu Trutnov bez překážek, její členové vytipovávají problematická místa s překážkami. Vytvoření bezbariérové cesty od polikliniky k nemocnici inicioval člen pracovní skupiny Jan Roček, který je dlouholetým předsedou Klubu vozíčkářů Trutnov.

„Nejkritičtějším místem byl přechod pro chodce Na Struze, kde auta jezdí rychle. Hlavně pro lidi s berlemi, chodítky nebo pro matky s kočárky bylo riziko tam přecházet,“ řekl.

Trutnov chce modernější autobusové nádraží, přestěhuje ho k vlakovému

Podle něj Trutnov v posledních letech udělal v odstraňování překážek velký pokrok. „Když jedu na dovolenou, porovnávám bezbariérovost měst v Evropě. Je pořád co předělávat a upravovat, ale Trutnov je na tom opravdu velmi dobře,“ doplnil předseda vozíčkářského klubu.

Kromě úprav chodníků město před lety otevřelo bezbariérovou toaletu na Krakonošově náměstí v budově kavárny U Tří korunek. Je v ní také přebalovací pult, křeslo na nakojení nebo mikrovlnka pro ohřátí příkrmu. V letošním roce byla zřízena toaleta pro vozíčkáře na úřadu práce, kterou iniciovala také pracovní skupina Trutnov bez překážek.

Ta rovněž navrhla zavedení takzvané tiché linky s podporou online tlumočníků a přepisovatelů. Od roku 2022 ulehčuje osobám se sluchovým nebo kombinovaným postižením komunikaci s úředníky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Požár bateriového úložiště v Nové Pace způsobil škodu za 20 milionů korun

V Nové Pace hoří baterie v kontejnerovém úložišti. (14. května 2026)

Hasiči vyjížděli ve čtvrtek odpoledne do Nové Paky na Jičínsku k požáru bateriového úložiště. Kvůli šíření toxických zplodin doporučili lidem v okolí Komenského ulice nevětrat. Přibližně po třech...

Policie už ví, kdo je mrtvá žena z Labe. Doposud ji nikdo nepohřešuje

Kriminalisté v Martinicích na Příbramsku vyšetřuji okolnosti nálezu mrtvého...

Kriminalisté ve středu 13. května oznámili, že už znají totožnost ženy, jejíž tělo se našlo koncem dubna v Labi ve Vrchlabí na Trutnovsku. Koroner tehdy na místě nezjistil podezřelé okolnosti úmrtí a...

Hradec Kr. - Slavia 3:1, domácí míří do Evropy, za hosty skóroval debutant Kohout

Královéhradečtí fotbalisté slaví společně s fanoušky třetí gól v bráně Slavie.

Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3:1 jistého mistra Slavii, čímž si zajistili čtvrté místo a kvalifikaci do...

Obec se pustila na nákladné rekonstrukce, teď má dluhy a je na hraně bankrotu

Rekonstrukce obecního úřadu, kde by měla vzniknout dětská skupina, Tetín,...

Královéhradecký kraj poskytne Tetínu na Jičínsku návratnou finanční výpomoc 18 milionů korun na dokončení rekonstrukce objektu, ve kterém vzniknou prostory pro skupinu 12 dětí. I přes ostrou kritiku...

Na hřebenech Krkonoš chumelilo, Sněžka hlásí několik centimetrů nového sněhu

Krkonošskou Sněžku už pokryl poprašek. (9. listopadu 2023)

Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva byla například u hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1 415 metrů nad mořem nebo na Sněžce, vyplynulo ze záběrů webových kamer a...

Konec překážek a kličkování mezi značkami. Cesta k nemocnici je bez bariér

Nový chodník umožní hendikepovaným a kočárkům bezpečnou cestu do Oblastní...

Rodiny s kočárky a hendikepovaní lidé se po třech letech prací dostanou z centra Trutnova ke krajské nemocnici už bez problémů. Město provedlo sérii stavebních úprav a rekonstrukcí, díky kterým v...

18. května 2026

Za pokus o vraždu sekáčkem v hradeckém OC Futurum navrhli obžalovat cizince

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

Vyšetřování lednového útoku v OC Futurum v Hradci Králové je u konce. Kriminalisté navrhli obžalovat z pokusu o vraždu vazebně stíhaného cizince, který napadl obuškem a sekáčkem osmadvacetiletého...

18. května 2026  8:24,  aktualizováno  8:50

Trpišovský chválil Hradec: Český fotbal má další silný klub. Trest pro Mosese? Ústřel

Jindřich Trpišovský a Pavel Řehák (vpravo) během děkovačky před kotlem...

Obsáhle a zaujatě se rozpovídal hlavně o soupeři, který v neděli večer prožil historický večer. „Hradci je potřeba pogratulovat za úspěšnou sezonu a také dvě výhry proti nám, protože to se letos...

18. května 2026  8:29

Hradec, Evropa! Jsem rád, že toho můžu být součástí, usmíval se trenér Horejš

Děkovačka fotbalistů Hradce Králové po zápase se Slavií.

Pět minut před koncem vyprodaná Malšovická aréna povstala a hráčům tleskala. Na vytoužený okamžik fanoušci čekali přes třicet let. Díky nedělní výhře 3:1 nad Slavií Praha si královéhradečtí...

18. května 2026  6:28

Hradec Kr. - Slavia 3:1, domácí míří do Evropy, za hosty skóroval debutant Kohout

Královéhradečtí fotbalisté slaví společně s fanoušky třetí gól v bráně Slavie.

Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3:1 jistého mistra Slavii, čímž si zajistili čtvrté místo a kvalifikaci do...

17. května 2026  18:53,  aktualizováno  19:05

Studentský klub nebude. Školy ho nechtěly vést, Hradec flošnu zakonzervuje

Pajkrova flošna se nachází u fakultní zahrady léčivých rostlin.

Po čtrnáctileté snaze ztroskotaly plány Hradce Králové na proměnu Pajkrovy flošny. Jedna z posledních dochovaných částí barokního opevnění města stará 242 let se mohla změnit na studentský klub....

17. května 2026  8:06

Do Hradce míří stovky fanoušků Slavie, policie nasadí posílené hlídky

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Po nedohraném derby se Spartou, které ukončilo řádění slávistických fanoušků, budou policisté při nedělním utkání Slavie v Hradci Králové ve zvýšené pohotovosti. Na pořádek v okolí malšovického...

16. května 2026  15:23

Nenápadný hodinář v šílené situaci. Dianiška uvede devadesátkovou romanci

Inscenace režiséra Tomáše Dianišky Láska na první pohřeb

Režisér a dramatik Tomáš Dianiška, jeden z oceňovaných originálů českého divadla své generace, se podruhé vrací do Klicperova divadla. Tentokrát pro něj napsal Lásku na první pohřeb, kterou zasadil...

16. května 2026  7:49

OBRAZEM: Zlehka a ve střehu. Lezci v Jičíně zdolávají lajnu mezi „mrakodrapy“

Slacklinová show ve výšce až 45 metrů mezi „mrakodrapy“ v Jičíně, na snímku je...

Netradiční podívanou mají lidé v Jičíně. Provazochodci si vyhlédli dvě nejvyšší obytné budovy ve městě a natáhli mezi nimi dva popruhy o délce rovných 200 metrů. Až do neděle budou chodit mezi...

15. května 2026  16:24

Vyšetřovatelé zjistili příčinu požáru bateriového úložiště, škoda je nakonec menší

Požár bateriového úložiště ve firmě v Nové Pace (14. května 2026)

Příčinou čtvrtečního požáru bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku byla technická závada. Po dopoledním průzkumu místa požáru a upřesnění zástupce firmy byla způsobená škoda snížena asi na 10...

15. května 2026  14:06

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Cyklokrosař zaskočil silničáře. Ježek: Vyhrát takový závod? Neuvěřitelné!

Václav Ježek na trati cyklokrosového mistrovství republiky v Ostravě

Ještě teď, týden poté, si cyklista Václav Ježek v hlavě srovnává, co se vlastně stalo. Hlavně při pohledu na konečné pořadí závodu Kolem Řecka. Po pětietapovém klání zařazeném do první kategorie...

15. května 2026  9:44

Na hřebenech Krkonoš chumelilo, Sněžka hlásí několik centimetrů nového sněhu

Krkonošskou Sněžku už pokryl poprašek. (9. listopadu 2023)

Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva byla například u hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1 415 metrů nad mořem nebo na Sněžce, vyplynulo ze záběrů webových kamer a...

15. května 2026  9:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.