Opočnu se uleví od kamionů, druhou část obchvatu prodraží niva

Pro Opočno jde o velké vítězství, o něž usilovalo roky. Samotná první část obchvatu dopravě v centru sice výrazně pomohla, avšak kolony aut a hlavně kamionů z města zcela nevyvedla. Řidiči pouze vjeli do Opočna na jiném místě.

To se brzy změní. Nová přeložka silnice II/298 přímo naváže na silnici od Třebechovic a povede na kruhový objezd, kde nyní končí první část obchvatu. Hotová bude za tři roky.

„První etapa pouze odklonila dopravu z centra Opočna do jiné části města. Díky tomuto pokračování se centru skutečně uleví. Jsem ráda, že těžká doprava nebude jezdit přes město, ale do města vjedou jen ti, kteří chtějí vidět Opočno, protože je to nádherné malé městečko pod Orlickými horami,“ těší se starostka Opočna Šárka Škrabalová (nez.).

Cenu zvedlo nestabilní podloží

Nová silnice vyjde Královéhradecký kraj na 235 milionů korun včetně daně. Zakázka na samotnou stavbu pro firmy Eurovia a M-silnice je o 16 milionů nižší. Při délce necelých 1,5 kilometru jde o poměrně drahý projekt, jehož cenu výrazně zvedlo nestabilní podloží v nivě Zlatého potoka. Kvůli tomu musejí silničáři vybudovat tři opěrné zdi a samotný most přes potok zakládat na hlubokých pilotech.

„Nový most o čtyřech polích bude mít rozpětí 129 metrů a šířku 12,5 metru. Stavba se navíc musí vypořádat se ztíženými geologickými podmínkami údolní nivy,“ vysvětluje první náměstek hejtmana pro investice Pavel Bulíček (Piráti). Součástí stavby budou také úpravy meliorací, nové chodníky, přeložky sítí či nasvícení okružní křižovatky.

Pro srovnání: první etapa obchvatu dlouhá 2,1 kilometru stála předloni 150 milionů korun, levnější byl i kilometr dálnice D11 ze Smiřic do Jaroměře. Právě vysoká finanční náročnost, ale i zdlouhavý výkup pozemků uváděly Opočno v nejistotu, zda se druhou část obchvatu vůbec podaří vybudovat.

„Jsem hrozně ráda, že druhá část se opravdu začala realizovat. Uvědomovala jsem si, že situace k tomu, aby se druhá část povedla, vůbec nebude lehká,“ přiznává starostka.

Rozrůstání automobilky zvýšilo dopravu

Kraj na stavbu získal dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci balíku peněz na rozvoj okolí průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Právě kvůli rozrůstání tamní automobilky se před lety doprava přes Opočno výrazně zvýšila. Zkracují si tudy cestu hlavně kamiony jedoucí od Jaroměře a očekává se, že díky prodloužení D11 jejich počet bude dál narůstat.

„Tato stavba je významná kvůli dopravnímu napojení na nově dokončenou dálnici D11 do Jaroměře a také jako přístupová komunikace do Orlických hor,“ uvědomuje si hejtman Martin Červíček (ODS), který měl v předchozím období na starost právě dopravu.

Kvůli nárůstu kamionové dopravy v minulosti u domů lemujících silnici poblíž náměstí v Opočně praskaly zdi. Radnice také musela zajistit dobrovolníky, kteří pomáhali rušnou silnici přecházet školákům. „My tam máme základní školu na jedné i druhé straně náměstí a to, že se doprava zklidnila, výrazně pomohlo rodičům,“ podotýká Šárka Škrabalová.

Terénní práce zahájili silničáři už v únoru. Archeologové v trase obchvatu našli keramiku a dvě čtvercové chaty, které dokazují germánské osídlení v období 100 až 250 let našeho letopočtu.

Opočno není jediným městem poblíž kvasinské automobilky, kterému má od rušné dopravy pomoci obchvat. Koncem roku se má otevřít právě budovaný obchvat Doudleb nad Orlicí a za dva roky by měla začít stavba obchvatů Solnice a Rychnova nad Kněžnou. V přípravě je také obchvat Častolovic, po kterém má přijít na řadu i sousední Kostelec nad Orlicí.