Překvapené Opočno získalo dotaci na opravu soudu, záměr musí znovu zvážit

Velké překvapení nastalo na radnici v Opočně, když dorazila zpráva, že tři roky stará dotace na přestavbu objektu bývalého vrchnostenského soudu na Trčkově náměstí dostala dodatečně zelenou.

Město tehdy peníze kvůli velkému převisu žádostí nezískalo, a tak projekt na obnovu národní kulturní památky za více než 80 milionů korun poslalo k ledu. Jenže stát v rámci koronavirových opatření nalil peníze do starých dotačních titulů a obcím nabídl dodatečné schválení připravených projektů.



„Dostali jsme zprávu, že jsme do toho zásobníku zařazeni, a byli jsme dotázáni, jestli dotaci chceme,“ uvádí starostka Opočna Šárka Škrabalová (nestr.).

Další postup předešlé pondělí rozebírali opočenští zastupitelé. Shodli se, že podobná příležitost se dlouho nemusí opakovat, a dotaci přijali.

Současně zvedli ruce pro pořízení stavební dokumentace za 1,6 milionu korun a pro následné vypsání soutěže na zhotovitele.



„Máme hotovou dokumentaci pro stavební povolení, která musela být podána k žádosti před třemi lety. Povolení máme a nyní potřebujeme prováděcí dokumentaci. Dotace je 78 milionů korun a měla by pokrýt 90 procent nákladů. Jenže za tři roky jsou ceny někde jinde,“ upozorňuje starostka.



Cena nejspíš stoupne

Právě detailní projekt by měl napovědět, jak moc se cena přestavby zvýší. Hotový má být v březnu. Radnice pak vypíše výběrové řízení na stavební firmu. Teprve po zjištění výsledné částky zastupitelé rozhodnou, zda se bude stavět, nebo zda město dotaci vrátí.

Problém je, že 90procentní dotace počítá se starými cenami a její navýšení nepřichází v úvahu. Finální projekt navíc může obsahovat další náklady, s nimiž se nepočítalo.

Radnice projekt už před lety odložila a v rozpočtu není vyčíslena spoluúčast města. Ta může vysoce přesáhnout původně uvažovaných asi 8 milionů korun.

„Nemůžeme takové peníze držet v šuplíku. Mezitím jsme investovali z vlastních zdrojů do opravy koupaliště, udělali jsme kanalizaci v Čánce, měli jsme spoustu dalších investic. Pokusíme se získat peníze na spoluúčast i z dalších zdrojů, domluvit se s krajem, s místní akční skupinou Pohoda venkova a budeme žádat o finance z IROP,“ uvažuje Škrabalová.

Projekt budil kontroverze

Obnova historické budovy soudu, která přímo navazuje na opočenský zámek, byla v minulosti hrotem, jenž silně řízl do vztahů bývalého a současného vedení města.

Minulé vedení plánovalo rozsáhlou přestavbu za více než 100 milionů korun, noví radní projekt za další miliony výrazně přepracovali, z budovy vyškrtli plánovanou knihovnu a minipivovar s odkazem, že dotace komerční provozy zakazuje. Přesto radnice na peníze původně nedosáhla.

„Byly tam kopance a chyby. V podmínkách byl celoroční provoz. Proto jsem tam měl knihovnu, která je nyní v nájmu. Bylo jasné, že dotaci nezískají,“ kritizoval před dvěma lety postup bývalý starosta Štěpán Jelínek (nestr.)

Město by budovu využilo pro Kupkovu expozici

Opočno nakonec projekt pojalo jako návštěvnické centrum města s výstavní síní dvou slavných rodáků - světoznámého malíře Františka Kupky a skladatele Luboše Sluky. Jejich stálá expozice nyní sídlí v přiléhající budově na prvním nádvoří zámku.

„Nyní je to v objektu paní hraběnky a my máme tento prostor v pronájmu. Chceme sem expozici přestěhovat a doplnit ji také o část, která představí město samotné, máme tu slavnou zmrzlinu, jsme místem tradičního setkávání sokolníků. Chtěli bychom s nimi spolupracovat na expozici sokolnictví, které je zapsané na seznam UNESCO,“ naznačuje záměry Šárka Škrabalová.

„Ale důležité je, že budeme navazovat na zámek, vždyť již nyní úzce spolupracujme s novým kastelánem panem Kořínkem. On už vidí návaznost na tento objekt,“ podotýká starostka Škrabalová, která nevyloučila ani to, že se do objektu nakonec přesune i knihovna.

K tomu by však zřejmě došlo až po uplynutí pětileté doby udržitelnosti. Pokud radnice dotaci využije, musela by obnovu dokončit nejpozději v roce 2023.

Objekt někdejšího vrchnostenského soudu dlouho chátral a byl ostudou Trčkova náměstí. Radnice se ho dlouho snažila prodat, dokonce ho nabídla i v televizním pořadu s průvodcem Ondřejem Havelkou Památky na prodej. V roce 2013 alespoň nechala opravit fasádu.