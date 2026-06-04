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Opilci zakázali jízdu, hned byl zase za volantem. Neuměl chodit ani mluvit

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  16:44
Opilý šofér v Jaroměři na Náchodsku se odmítal vzdát volantu. Policisté mu v noci u benzinky zakázali další jízdu, protože nadýchal přes dvě promile alkoholu, o deset minut později ho však přistihli, jak dojel až do svého bydliště. To už mu naměřili skoro tři promile. Když s ním chtěli mluvit, kácel se.

KRIMI

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Hlídka zastavila v neděli po 22:00 v jaroměřské Žižkově ulici třiačtyřicetiletého řidiče, když ve voze Škoda Fabia odjížděl z čerpací stanice.

První dechová zkouška ukázala hodnotu 2,18 promile, druhá 2,29 promile alkoholu. Na místě mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.

Muž přiznal, že kvůli pití alkoholu měl už dříve zákaz řízení. „Před chvilkou mi to skončilo,“ podotýká řidič ve zveřejněném videu. Policisté se podivovali stoupající hladině alkoholu, na vysvětlenou muž připustil, že tentokrát si dal celou lahev myslivce.

Pak hlídka odjela, jenže vzápětí policie dostala oznámení, že muž sedl do auta a odjel. Policisté se pak vydali do jeho trvalého bydliště, našli auto zaparkované před domem a řidiče za volantem. Když muže žádali, ať vystoupí, spadl do vysoké trávy a nesouvisle blábolil.

Opakované dechové zkoušky provedené mezi 22:57 a 23:10 ukázaly hodnoty 2,86 promile, poté 3,34 a 2,95 promile.

Kličkoval po dálnici, odřel svodidla. Pak řidič policistům nadýchal 6,1 promile

„Vzhledem k vysoké míře ovlivnění alkoholem a jeho chování, kdy se muž neorientoval v čase ani prostoru a nebyl schopen koordinace pohybů, vznikla důvodná obava o jeho život a zdraví. Policisté ho proto ve 23:20 zajistili. Muž byl následně eskortován na protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové, kde byl ve 23:40 předán do péče lékaře,“ popsala mluvčí náchodské policie Martina Jandová.

Případem se jaroměřští policisté dosud zabývají. Muži sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí mu trest vězení až na jeden rok, zákaz činnosti nebo peněžitý trest.

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