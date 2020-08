VIDEO: Řidič kamionu nadýchal tři promile. Divil se, ale výsledky platí

Řidič nákladního vozidla jel ve směru na Prahu. Kontrola souvisela s policejní akcí Speed Marathon.

Na videu z kontroly, které policie zveřejnila, je vidět, že se řidič s policisty baví a tvrdí, že nic nepil. Z laického pohledu se zdá, že snad ani není možné, aby měl v krvi skutečně 3,38 promile alkoholu, což je číslo, které policista uvede při opakované kontrole.

Řidič působí vcelku příčetně, stojí rovně a s policisty komunikuje. „Je to nesmysl, ráno jsem dýchal, ale nenadýchal. Nejsem blázen,“ brání se polonahý šofér.

Na dalším záběru už mu policisté dávají pouta a nakládají do služebního vozu. Řidič ještě stihne požádat, aby mu želízka moc neutahovali.

Na facebookovém profilu Policie České republiky, kde se video také objevilo, se strhla diskuze, zda skutečně mohl být řidič takto opilý.



„Mluvil plynule a srozumitelně, to je zvláštní. Nehledě na to, že když stál, tak stál úplně rovně, bez jakýchkoliv známek opilosti. Nestalo by se poprvé, že někdo měl popotahování kvůli chybnému přístroji,“ napsala například jedna z uživatelek.

„Taky by mě zajímalo, kolik měl v krvi. Ono to na něm nemuselo být poznat, nemotal se, protože se mohl napít těsně před příjezdem policie,“ spekuloval další dopisovatel.

„Kdyby měl 3,38 tak tam takhle nestojí a nemluví,“ přidal se jiný.



Řidič o odběr nepožádal

Policie ovšem uvedla, že řidič ani po řádném poučení nepožádal o krevní testy, na jejichž základě by se mohla ukázat jiná hodnota, takže výsledky dechové zkoušky platí. Policie si za nimi stojí.

„Před provedením odborného měření policista učinil vizuální prohlídku a kontrolu technického stavu analyzátoru. Zjišťuje, zda je analyzátor opatřen ověřovací nálepkou, má nastavení data a času odpovídajícího skutečnosti a nevykazuje-li při zapnutí chybová hlášení,“ sdělila krajská policejní mluvčí Lucie Konečná.

Funguje to tak, že při pozitivním výsledku policista měření po uplynutí pěti minut zopakuje. Vzájemný rozdíl měření nesmí být u hodnot nad 0,24 promile větší než deset procent. Pokud je rozdíl větší, měření se musí po dalších pěti minutách opakovat.

„Je-li při počtu tří odborných měření vzájemný rozdíl posledních dvou měření větší než deset procent, policista vyzve kontrolovanou osobu, aby se podrobila lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologických materiálů,“ upřesnila mluvčí.

Pokud jsou však podmínky měření splněny a vzájemný rozdíl posledních dvou není větší než 10 procent, poučí policista kontrolovaného o možnosti požadovat odběr krve. „Což provedl i v tomto případě, ale řidič po řádném poučení o odběr nepožádal,“ dodala Lucie Konečná.

„Řidiči jsme zadrželi řidičské oprávnění. Za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky mu hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody na jeden rok,“ uzavřela mluvčí.