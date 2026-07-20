Nehoda se stala v Úpické ulici v Malých Svatoňovicích před 21. hodinou.
„K nehodě došlo tak, že 39letý řidič vozidla Volkswagen při najíždění do mírné pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy a nejel jen takovou rychlostí, aby zastavil vozidlo na vzdálenost, na kterou měl rozhled, přičemž levým předním kolem a levým zadním kolem přejel dolní končetiny muže ležícího na komunikaci,“ uvedla mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.
Policie uvedla, že auto přejelo i ležící kolo.
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Řidič v Mikulově srazil cyklistku na chodníku, na místě zemřela
Cyklista se na místě podrobil dechové zkoušce na alkohol s pozitivním výsledkem 2,17 promile. Vrtulníkem ho s těžkým zraněním transportovali do nemocnice v Hradci Králové. Řidič vozidla měl testy na alkohol negativní.
„Příčiny a okolnosti dopravní nehody šetří dopravní policisté z Trutnova,“ sdělila mluvčí.