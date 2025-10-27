Opilý bezdomovec v hospodě vytáhl z igelitky sto tisíc, svědek volal strážníky

Autor:
  15:37
Starší muž s igelitkou peněz zaujal v pátek večer návštěvníky jedné hradecké restaurace. Když už opilý platil útratu, rozložil po stole bankovky v hodnotě přes 100 tisíc korun. Hosté měli strach, aby mu je někdo neukradl, proto jeden z nich přivolal strážníky. Ti muže napřed odvezli na záchytku.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Strážníci na místě zjistili, že muž dlouhodobě žije na ulici. V igelitové tašce měl 110 tisíc korun.

Bezdomovcům vyplatili sto tisíc korun. Bude to stačit na cestu z ulice?

„Muž hlídce uvedl, že peníze získal doplacením důchodu. Z důvodu jeho silné opilosti rozhodla hlídka o převozu na záchytnou stanici. Při ranním propuštění ze zdravotnického zařízení mu strážníci doporučili, aby využil služeb azylového domu a svou hotovost si bezpečně uložil,“ uvedla mluvčí Městské policie v Hradci Králové Eva Kněžourová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nemohoucí krávy tahá na jatka naviják, veterináři se obrátí na policii

Státní veterinární správa podá trestní oznámení na společnost Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku pro závažné týrání hospodářských zvířat. Reaguje tím na podnět spolku Zvířata nejíme. Spolek v...

Plánoval i extrémnější útoky. Za ubodání prodavaček dostal mladistvý deviant 9 let

Na devět let do vězení poslal Krajský soud v Hradci Králové sedmnáctiletého mladíka, který letos v únoru ubodal dvě prodavačky obchodu Action. Znalci u obžalovaného zjistili sexuální deviaci...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

„Bodám do davu, užiju si zábavu.“ Vrah prodavaček z Hradce poslouchal Řezníka

Mladík, který v Hradci Králové v únoru zavraždil dvě prodavačky a u něhož znalci odhalili agresivní sadismus, měl při výsleších sdělit, že si s oblibou pouštěl Řezníka. Podle sexuoložky Kateřiny...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Opilý bezdomovec v hospodě vytáhl z igelitky sto tisíc, svědek volal strážníky

Starší muž s igelitkou peněz zaujal v pátek večer návštěvníky jedné hradecké restaurace. Když už opilý platil útratu, rozložil po stole bankovky v hodnotě přes 100 tisíc korun. Hosté měli strach, aby...

27. října 2025  15:37

Další zima jako loterie pro řidiče. Parkoviště na Šerlichu se nerozšíří

Premium

Turisty mířící autem na hřebeny Orlických hor čeká i v letošní sezoně loterie, zda na ně především za hezkého počasí zbude parkovací místo. Rozšiřování parkoviště na nejoblíbenějším nástupním bodě v...

27. října 2025

Seniorka v kavárně domlouvala předání peněz, podvod odvrátila žena od vedlejšího stolu

Penzistka v Náchodě málem přišla o téměř 400 tisíc korun. Podvodník ji zmanipuloval sérií telefonátů, že má napadený účet, žena proto vybrala hotovost a chtěla ji předat údajnému bezpečnostnímu...

27. října 2025  12:15

Rozsypaná obrana Hradce opět s nulou. Horejš: Pomohl nám výkon v Ostravě

Dva stopeři, jejichž neúčast si tým ještě před několika snad ani nedovedl představit, opět nehráli. Filip Čihák stále léčí zlomenou lícní kost, Tomáš Petrášek sice už byl připravený do hry zasáhnout,...

26. října 2025  13:12

Diagnóza agresivní sadismus. Chtějí vidět strach a odpor, vysvětluje sexuolog

Premium

Specializuje se na léčbu duševních nemocí, sexuálních poruch či terapie parafilních (deviantních) pacientů. Psychiatr a sexuolog Ondřej Trojan v rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, co se honí hlavou...

26. října 2025

Design umí potěšit, říká sklářka. Pro Neratov tvořila bohoslužebné náčiní

Leona Marie Špačková předala v létě kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách bohoslužebné předměty, na nichž pracovala dva roky. I díky projektu Sklo pro Neratov budou zdejší mše...

26. října 2025  8:06

Hradec Kr. - Teplice 0:0, gól hostů kvůli ofsajdu neplatil, dál pokračují bez prohry

Už šest ligových zápasů v řadě tepličtí fotbalisté neprohráli. Na půdě Hradce Králové tuto sérii prodloužili díky remíze 0:0. Za hosty se sice trefil Matyáš Kozák, jeho gól však kvůli ofsajdu...

25. října 2025  14:35,  aktualizováno  17:24

V sedle jsem usínal, říká ultracyklista o závodě od Španělska po Rumunsko

Má za sebou extrémní cyklistické závody v Polsku, Švýcarsku i v Nizozemsku. Ale pět tisíc kilometrů dlouhý Transcontinental Race ze Španělska přes Francii, Itálii, Albánii, Makedonii, Srbsko a...

25. října 2025  7:53

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

24. října 2025  16:50,  aktualizováno  22:26

„Bodám do davu, užiju si zábavu.“ Vrah prodavaček z Hradce poslouchal Řezníka

Mladík, který v Hradci Králové v únoru zavraždil dvě prodavačky a u něhož znalci odhalili agresivní sadismus, měl při výsleších sdělit, že si s oblibou pouštěl Řezníka. Podle sexuoložky Kateřiny...

24. října 2025  18:06

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Dotykový terminál i trezor pro zbraně. Policejní služebna projde modernizací

Metro.cz

Hlavní služebna trutnovské městské policie se po 20 letech dočká zásadních úprav, modernizací projdou také prostory kamerového dohledu. Stávající vybavení bylo už zastaralé.

24. října 2025  17:56

Řidiči pojedou Jaroměří po opraveném průtahu koncem října, most má zpoždění

O jeden dopravní špunt na trase z Hradce Králové do Krkonoš bude méně. Rekonstrukce čtyřkilometrového průtahu Jaroměří na Náchodsku, kde dopravu už čtvrtý měsíc řídí semafory, se chýlí ke konci. S...

24. října 2025  15:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.