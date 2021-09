Opilec zavinil několik nehod, naboural i vůz muže, který mu pomohl z příkopu

Hříšníkem, který usedl za volant opilý, byl devětačtyřicetiletý muž v mercedesu. „Při vyjíždění z místního hřbitova nejdříve sjel do příkopu. Na místě mu nabídl pomoc projíždějící řidič ve vozidle Suzuki Swift,“ popsala začátek nebezpečné opilcovy jízdy mluvčí policie Lucie Konečná.

Šofér, který chtěl pomoci, však záhy doplatil na svou ochotu. Mercedes sice pomohl vytáhnout z příkopu, ale jeho opilý řidič opět nezvládl řízení a do vozu suzuki zezadu naboural. Záhy odřel stojící vozidlo i z boku, když se rozhodl z místa ujet.



Opilec cestou narazil také do reklamního poutače, a když přijížděl ke křižovatce, zezadu narazil do Fiatu Scudo, který posunul do křižovatky.

„Opilý řidič se znovu rozhodl ujet od nehody a neučinil žádné kroky, které mu ukládá zákon,“ uvedla mluvčí policie.

Muž pokračoval v jízdě, ale po nějaké době sám zastavil u kraje vozovky. Mezitím už ho vypátrali policisté. Šofé záhy nadýchal 3,45 promile alkoholu. Za ohrožení pod vlivem návykové látky mu hrozí až tři roky za mřížemi.