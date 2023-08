Zřícenou zeď Rychnov po půl roce opraví, další sesuv řeší právníci

Rychnovští radní začátkem srpna schválili stavbu nové opěrné zdi pod školou v Komenského ulici. Už od února jsou vedle školy zábrany blokující vstup nad místo sesuvu. Nyní je nahradili stavaři, kteří nejprve musí opatrně rozebrat zbytky zdi, jejíž poškozená část zasahuje i nad sousední dům, v němž bydlí rodina s malými dětmi.

„Musí se to opatrně rozebrat, aby nedošlo k újmě na majetku a na zdraví. Některé kameny tam visí ve vzduchu. To se musí odstranit,“ upozorňuje vedoucí rychnovského odboru správy nemovitostí Milan Bělka.

Zřícenou zeď ještě v zimě prohlédl statik a poté i odborníci, kteří vyprojektovali novou nosnou stěnu. Ta původní měla podle Bělky jen charakter pohledového obkladu.

„Pod patou zdi se vybuduje velký základ, do něj se zabudují traverzy až nahoru. Ty se nahoře ukotví a nainstalují se ocelové sítě s kotvami. Pak se začne přizdívat kámen a prostor za ním se bude postupně betonovat. Tím vznikne na pohled kamenná zeď, na které trvají památkáři,“ popisuje technologii Bělka.

Zakázka přijde město na 1,7 milionu korun bez daně, hotová má být v říjnu. Nová zeď vyroste od rohu školy zhruba do poloviny sousedního domu. Nutné opravy už měsíce vyhlíží rodina, která pod chatrnou zdí bydlí.

„Manžel je stavař, dal do škvír ve zdi sádru, aby viděl, jestli se to pohybuje nebo ne. Přijde nám, že teď se to snad nehýbe. Nejspíš tomu pomohly deště na jaře, když země zmrzla a při tání se dala do pohybu. Zbytečně ale nahoru nechodíme. Dali jsme tam dříví, že to bude i takový mantinel, kdyby zeď padala. Jsme rádi, že se na opravách pracuje,“ říká Jaroslava Beranová. Další část zdi pod školou už je podle Bělky opěrná a zřícení tam nehrozí.

O druhý sesuv vedou spor

V horší situaci je Alena Rolejčková, které patří dům v Krocínově ulici. Sesuv opěrné zdi ho 16. února poškodil natolik, že v něm statik zakázal pobyt osob, s největší pravděpodobností ho majitelka bude muset zbourat. V té době ho pronajímala rodině se čtyřmi dětmi. Zřícená zeď je na soukromém pozemku Jiřího Rokla a v době neštěstí byla stará necelé tři měsíce. Na stejném místě totiž spadla původní zeď v dubnu 2021. Rokl se nyní chce s projektantem i stavební firmou soudit.

„Zřejmě tam byl špatně udělaný projekt. Já to nechci rozebírat, protože to je otázka právníků. Zatím se proto nic opravovat nemůže,“ říká Jiří Rokl.

To se však nelíbí majitelce poškozené stavby pod zdí. Ta má nejen poškozený dům, ale přišla i o příjmy z pronájmu. Rokla už proto vyzvala k náhradě škody.

„Ten dům byl sice starší, ale nikde se nerozpadal, střecha byla v pořádku, nikde neteklo, zdi nebyly popraskané. Teď je absolutně neobyvatelný. Snažila jsem se oslovit všechny zúčastněné. Mě nezajímá, jak si to vyřeší mezi sebou, ale mně tu škodu způsobil pan Rokl jako soused. Snažím se to řešit po právní stránce,“ vysvětluje Rolejčková.

Když zeď spadla na její pozemek před dvěma lety, ještě se nic tak zásadního nestalo. Jiří Rokl přesto nechal vypracovat projekt a postavit novou zeď. Teď však panují pochybnosti nad zvoleným řešením. Stavaři na zdi pracovali do loňského listopadu.

„To byla nějaká skládačka jako puzzle a nebylo to zalitý betonem. Byla tam nasypána jenom drť, žádné železo tam nebylo,“ popsal v únoru televizi Prima obyvatel domu Petr Stibor.

„My za to nemůžeme, měli jsme objednávku na postavení zdi, řádně jsme ji postavili podle stavebního povolení. Ted máme zprávu od soudního statika, k čemu tam mohlo dojít, ale o tom musí rozhodnout soud. Já už nemám další prostředky na novou zeď. Očekáváme, že kdo tu škodu zavinil, ten by ji měl uhradit. Teprve pak se bude rozhodovat, co s tím dál,“ vysvětluje Jiří Rokl, proč se následky sesuvu dosud neodstranily.

Dvojice zřícených zdí jen pár desítek metrů od sebe vyvolala obavy i u dalších obyvatel Rychnova nad Kněžnou. Zeď nad svým domem chodí pravidelně kontrolovat Jaroslav Kos, který bydlí přímo pod zámkem: „Vloni jsem celou tu zeď od tunelu až po schody nad parkovištěm očistil, protože město prý na to nemá peníze a lidi. To mi řekli na úřadě.“

V další části, kde opěrná zeď patří přímo kolowratskému zámku, její stav pravidelně kontrolují tamní pracovníci. Dosud však žádné známky statického poškození neodhalili.