Za zkaženou plastiku prsou chtěla milion, podle soudu klinika nechybovala

Předseda senátu vyjádřil ve středu před polednem nad osudem jednašedesátileté ženy lítost. „Chápu znepokojení paní žalobkyně. Chtěla mít pěkná prsa, a tak šla na operaci, která dopadla takto. Na druhou stranu nebylo prokázáno pochybení kliniky. Závěr je tedy jednoznačný, při operaci a reoperaci k žádnému pochybení ze strany kliniky nedošlo,“ odůvodnil soudce Milan Plhal. Jaroslavě M. navíc naúčtoval všechny soudní náklady.



Advokát žalobkyně řekl, že se písemně odvolá. „Pan soudce neřešil věci, které následovaly po zpackané operaci. Třeba že moji klientce nedali správnou velikost implantátů, což po celou dobu říká. Kvůli tomu došlo k infekci a zdravotním komplikacím. To soud vůbec nebral v potaz. Další věcí je, že částka 1 177 000 korun, kterou žádáme, je pouze vyčíslení operací a reoperací, kterých klientka podstoupila šest. Nyní budeme žádat peníze za stížení společenského postavení,” řekl iDNES.cz právní zástupce žalobkyně.

Ta se po vynesení rozsudku rozplakala. „Žádala jsem souměrná prsa, kde nebudu mít bradavky v podpaží,“ komentovala rozsudek se slzami v očích.

Soudní tahanice kolem zohyzděných prsou trvá přes čtyři roky. V roce 2011 podstoupila Jaroslava M. plastiku prsu, která ji vyšla na více než sedmdesát tisíc korun.

Několik dní po první operaci začala mít zdravotní komplikace. „Z pravého prsu mi začal vytékat sekret, měla jsem ho zarudlé a strašně bolelo. Musela jsem podstoupit druhou operaci,” popsala již dříve u soudu.

Při reoperaci byl ženě implantát vyndán a po vyčištění vrácen zpět do prsa. „Pouze ho vymáchali v nějakém dezinfekčním prostředku a vrátili. Potom jsem začala mít strašné bolesti. To bylo asi tím, jak se mi hnis dostával do těla. Ani mi nedali antibiotika,“ zmínila.

Osudový let do Ameriky

K případu se v minulosti vyjádřil i soudní znalec z oboru chirurgie a plastiky. „Při zákroku neboli plastice, kterou paní M. podstoupila, se antibiotikum podává většinou jen při operaci a tři dní po ní, dále se léčba neprodlužuje. Jenže žalobkyni se po druhé operaci v prsu vytvořila takzvaná píštěl. Tedy porucha kožní celistvosti, což mohlo způsobit následné komplikace,“ podotkl znalec Bohumil Zálešák z olomoucké nemocnice.

Právní zástupce kliniky Sanus tvrdí, že si za to žalobkyně může sama, a to svým nezodpovědný odletem do Ameriky dva měsíce po plastice. Podle kliniky nedodržela doporučený léčebný režim. Let však prý Jaroslava M. konzultovala se svým ošetřujícím lékařem, který jí cestu povolil.

Žena také opakovaně namítá, že kdyby věděla o možných rizicích, nikam by neletěla. „Zeptejte se mé dcery, ta vám to poví. Já hledala kliniku, kde nebude zákrok nebezpečný, a dopadlo to takhle,“ dodala.



Není to poprvé, kdy se tato žena soudí kvůli nepodařené operaci. Před čtyřmi lety odvysílala TV Nova reportáž, ve které popsala soudní spor s Nemocnicí Litomyšl, kde si tato žena nechala voperovat čočky, aby nemusela nosit brýle. Zákrok se ale nepodařil a pacientka si stěžovala, že vidí neostře. Soud jí přiznal osmdesátitisícové odškodné.