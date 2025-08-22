Starý dobrý TrutnOFF. Je jiný než ostatní festivaly, ale žádný hudební skanzen

TrutnOFF Open Air Festival, který ve čtvrtek začal na trutnovském Bojišti, nemůže rozpočtem konkurovat největším českým hudebním přehlídkám. Pryč jsou doby, kdy přírodní amfiteátr praskal ve švech. „Východočeský Woodstock“ však neustále dokazuje, že nehodlá na své DNA nic měnit a přitom může být pro určitý okruh fanoušků stále velmi atraktivní.

Hned první den nejstarší hudební přehlídky svého druhu u nás to potvrzoval již od úvodních momentů. Že festival v téměř nezměněné podobě přežil do současnosti, je tak trochu malý zázrak.

Když se ve čtvrtek v 16 hodin festivalové brány Bojiště otevřely, stačil letmý pohled mezi přicházející návštěvníky a hned bylo jasné, že to je ten starý dobrý TrutnOFF. Mánička v džínové bundě s vizáží Iggyho Popa, mladík v kovbojském klobouku, šedesátník v triku Black Sabbath, chlapík ve skotském kiltu, mezi nimi teenageři, matky s dětmi, postarší pár s podobiznou náčelníka Václava Havla na prsou, ale také tvrďák s vestou vyzdobenou metalovými nášivkami, který jako by zabloudil z jaroměřského Brutal Assaultu.

Zdejší osazenstvo je všechno, jen ne homogenní. Mozaika návštěvníků je stejně pestrobarevná jako hudební dramaturgie, kterou je festival pověstný.

Nejhezčí zážitky

Stovky lidí sedí na lavičkách v amfiteátru a čekají na první koncert, který se oproti původnímu plánu o hodinu posune. Je pozoruhodné, že jen málokdo z nich hypnotizuje telefon, většinou živě diskutují a vzpomínají. Pro skalní fanoušky jsou vzpomínky, genius loci Bojiště a emoce spojené s „Fotrem všech fesťáků“ tak silné, že je jim vlastně skoro jedno, kdo hraje na pódiu.

Při zahájení festivalu se konala také mše, vpravo hradecký biskup husitské církve Pavel Pechanec.
„Jezdíme sem hlavně kvůli vzpomínkám a nostalgii. Zažili jsme tady Václava Havla, Evu Pilarovou, Iggyho Popa, Pavla Bobka i Pierra Brice. Myslím, že to byly jedny z našich nejhezčích zážitků. Aniž bychom dopředu věděli, jaký bude program, tak jsme si koupili lístky. To, že už sem nejezdí tak velká jména jako dřív, nám nevadí,“ říká Iveta Simonová z Karlových Varů.

Manžel sedí vedle a přikyvuje. Na trutnovský festival jezdí od roku 2008. Drobných rozdílů si manželé oproti dřívějším letům přece jen všimli.

„Je to trochu víc upjatější. Přišli jsme po dvanácté hodině, chtěli si dát pivko, ale řekli nám, že rozhodně ne, že až ve čtyři. To nebejvalo,“ všímá si David Simon.

Otevřít TrutnOFF s Dymytry? Pestrost k nám vždy patřila, říká Geronimo

Ještě než festival zahájí koncert kapely Ukulele Orchestra jako Brno, přijde na řadu tradiční open air bohoslužba, která patří k licencím trutnovského festivalu. Kromě Krylovy ikonické písně Bratříčku, zavírej vrátka, prosby za mír v Palestině, na Ukrajině a v dalších válečných zónách zazní z úst kněze souvětí, které by mohlo být vytesané do dlažby vedoucí k amfiteátru: „Přišli jsme na festival, abychom se těšili ze života a svobody jako děti.“

Jeho slova se naplní od prvních hudebních okamžiků. Ukulele Orchestra jako Brno s předělávkami světových hitů by slušela spíš pouťové zábavě, ale tohle je zkrátka TrutnOFF. Když pod pódium seběhne skupinka asi padesátiletých žen a začnou se naprosto spontánně vlnit do rytmu písně Light My Fire, hymny kapely The Doors, je to všeříkající a svým způsobem až dojemné.

Kurt Cobain s hlasem Eminema

Přestože by si TrutnOFF s více než čtyřicetiletou historií zasloužil ocenění „Festivalová kulturní památka“, není hudebním skanzenem. Své místo a fanoušky tu má i ryze soudobá hudba. To bylo dobře vidět při vystoupení talentovaných rockerů Acid Row, kdy se jen těžko chtělo věřit, že takhle zní česká kapela.

To samé platilo pro koncert rappera Zdeňka Veselého alias RedZeda. Sedmadvacetiletý muzikant s vizáží Kurta Cobaina a hlasem Eminema naservíroval nadupanou show a dokázal sympaticky zaplněný amfiteátr pořádně rozhýbat. To už festivalové pamětníky v kotli vystřídali zástupci nejmladší generace.

Program letošního ročníku Open Air festivalu TrutnOFF zahájila Ukulele Orchestra.

Mohlo by se zdát, že fandové trutnovské přehlídky by nadšeně křepčili snad i na dechovku, z festivalové historie však víme, že ani ona pověstná tolerance zdejšího publika není bezbřehá. Stačí vzpomenout na vykelímkované koncerty Alkeholu, Ilony Csákové nebo českých hip-hopových pionýrů Chaozz.

Když po setmění RedZeda vystřídala Jasná Páka s Davidem Kollerem za bicí soupravou, na Bojišti to vypadalo skoro jako v dobách největší slávy. Zbytek areálu se téměř vyprázdnil, kultovní vypalovačky jako Špinavý záda, Ryba Badys nebo Majolenka si sborově zazpíval mnohasethlavý dav. V den výročí ruské okupace nemohl chybět ani notoricky známý song Pal vocuď.

V dobách, kdy se na TrutnOFF sjížděly máničky z celé republiky, společensky unavení návštěvníci spali v pangejtech, pochybné figury loudily před vstupní branou drobné a odér z přetékajících toalet patřil k neodmyslitelnému koloritu festivalu, by na Bojiště jen málokoho napadlo vzít potomka. Teď je to naprosto běžné. Organizátoři pro letošek opět rozšířili dětský tábor s rukodělnými dílnami i výrobou čelenek.

Sex Pistols na Rock for People neoslnili, předčí je jejich bývalý zpěvák na TrutnOFF 2025?

Celková kultivace prostředí je asi největší proměnou, kterou akce za ty roky prošla. TrutnOFF není už jen multigeneračním, ale zároveň i rodinným festivalem.

„Dřív to bylo divočejší, všichni byli mladší. Člověk tenkrát neřešil, jestli tady je, nebo není něco pro děti, měl jiné potřeby. Teď je tady méně lidí a pro děti to je určitě mnohem lepší, mají se kde zabavit,“ porovnává Petra, jež se s dcerou zastavila u venkovní šachovnice v lesoparku.

Dítě hledalo dědečka

Jana Havránková vyrazila z Chocně do Trutnova poprvé vloni, letos s sebou už vzala dvanáctiletého vnuka a o rok mladší vnučku. „Oba milují hudbu a věnují se jí, vnuk hraje na kytaru. Těší se na Pokáče nebo Michala Horáka. Chtěla jsem jim to tady ukázat,“ vysvětluje žena, která s manželem před více než 20 lety v Chocni založila pivní slavnosti.

Že TrutnOFF dnes přirozeně spojuje návštěvníky mnoha generací, si všiml i moderátor Zdeněk Suchý. „Šlo tady dítě a hledalo dědečka,“ poznamenal vtipně do mikrofonu.

Doba, kdy na TrutnOFF jezdily kapely z první světové ligy, festival určoval trendy a byl vzorem pro další podobné akce, pravděpodobně už napořád zůstane jen ve vzpomínkách návštěvníků. S postupujícími roky a smrtí festivalových ikon Václava Havla či Martina Jirouse už do značné míry také vyšuměla undergroundová aura, která byla od prvopočátků hlavním leitmotivem.

V úvodní den Open Air festivalu TrutnOFF vystoupili například Hare Krišna.

Přesto TrutnOFF je a nejspíš vždy bude odlišný než všechny ostatní české festivaly. Kde jinde uvidíte bohoslužbu na hlavním pódiu, mezi koncerty si zajdete do antikvariátu nebo si zatancujete s partičkou členů hnutí Hare Krišna, kteří procházejí areálem a dokola zpívají „Hare Krišna, Krišna Hare“?

Právě ona jinakost zůstává největší předností festivalu. Zároveň je nadějí, že TrutnOFF může být navzdory všem změnám společnosti a vnějšího světa i nadále životaschopným projektem, který si dokáže nacházet svou cílovku.

Festival potrvá do neděle. V sobotu na Bojišti zahraje bývalý frontman Sex Pistols Johnny Rotten s kapelou Public Image Ltd, mongolská skupina Hanggai, Monkey Bussines nebo undergroundoví Plastic People. K vrcholům sobotního programu budou patřit koncerty Pražského výběru, Visacího zámku a ženské heavymetalové formace Girlschool z Velké Británie. Závěrečný den vystoupí americká ska punková kapela, metalový Debustrol či Hentai Corporation.

