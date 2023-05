Organizátoři čerpali neprávem dotace na turnaj pro děti, hrozí jim až pět let

V únoru 2021 upozornil server Sport.cz a Deník na podezření kolem dotace, kterou tehdy začal prošetřovat Královéhradecký kraj. Krátce nato extraligový hokejový rozhodčí Petr Lacina skončil v čele pořádajícího spolku Ondrášovka Cup, ale pochybení odmítl a rezignaci vysvětloval snahou ochránit soutěž.

Minulý týden hradečtí policisté se souhlasem státního zástupce zadrželi dva 48leté muže ve dvou obcích na Benešovsku, poblíž jejich bydlišť.

„Kriminalisté jim kladou za vinu, že v roce 2020 jako předsedové dvou různých spolků úmyslně použili prostředky získané z dotace na jiný než určený účel,“ sdělila mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Podle policie starší z mužů požádal o dotaci na fotbalový turnaj v rámci jednoho projektu pro mládež, i když věděl, že všechny náklady jsou již zaplacené a dotace není potřeba. Navíc požádal o víc peněz, než kolik turnaj ve skutečnosti stál.

„Po obdržení půlmilionové dotace část peněz zaslal na svůj osobní účet, část své partnerce, část vybral v hotovosti a více než dvě třetiny zaslal na účet spolku, ve kterém byl předsedou druhý obviněný muž, jako platbu faktury za zcela smyšlené položky turnaje. Mezi ty zahrnul například pronájem hřiště, úhradu lékařské služby, rozhodčí, organizační služby a úklid areálu. Mladší z obviněných mužů poté peníze z bankovního účtu vybral a využil je neznámým způsobem,“ řekla mluvčí.

Po nesrovnalostech dotaci vrátili

Soud poslal staršího z mužů v pátek odpoledne do vazby. Policisté požádali státního zástupce, aby na ni dal podnět, protože by dotyčný mohl působit na dosud nevyslechnuté svědky.

„Obava ohledně ovlivňování svědků pramení z toho, že už několik osob na jeho nátlak při podání vysvětlení vypovídalo nepravdivě a v jeho prospěch. Pokud by tyto osoby nadále vypovídaly i v pozici svědků nepravdivě, jednalo by se o trestný čin křivá výpověď, za což hrozí až tříleté vězení,“ řekla mluvčí.

Dodala, že policisté mají důvodné podezření, že muž obdržel dotace na realizaci projektu ve více krajích a získané peníze v řádu několika stovek tisíc korun využil jiným způsobem než pro deklarovaný účel.

Mladší muž je stíhán na svobodě. Oběma hrozí trest vězení od jednoho do pěti let nebo peněžitý trest, a to přesto, že žadatel vrátil dotaci krajskému úřadu poté, co veřejnosprávní kontrola odhalila nesrovnalosti.

Spolek Ondrášovka Cup – Pohár mládeže působil od roku 2018. Po zveřejnění kauzy s dotací se v roce 2021 přejmenoval na OC – PM. Ve spolkovém rejstříku není od letošního dubna, protože byl zlikvidován. Lacina jako jeho předseda skončil v březnu 2021.

Mládežnická soutěž po skandálu přišla o sponzora, Fotbalová asociace České republiky (FAČR) ji nyní pořádá jako Planeo Cup, pohár mládeže FAČR, do kterého se zapojilo asi 14 tisíc mladých fotbalistek a fotbalistů.