Obec slaví vítězství nad hlukem traktorů, pomohla až ombudsmanka

Lidé si opakovaně stěžují, jak je sužuje prach, hluk i ustavičný provoz. Zákaz se dosud týkal jen nákladních aut nad 6 tun, avšak podnikavci ho legálně obcházeli, pro polský štěrk posílali rychlé traktory nebo rovnou nákladní auta úředně přeregistrovaná na traktory.

Takovým praktikám by měl být konec. Nynější značky zakazují vjezd všem vozidlům s okamžitou hmotností nad 9 tun.

„Reagovali jsme tím na situaci, kdy dopravci dříve přetypovávali nákladní auta na traktory a zákaz vztahující se na náklaďáky se jich pak netýkal. Než jsme ale kompromisu dosáhli, trvalo to rok a půl. Tlak podnikatelů je velký, takže jsme museli ustoupit. Nyní však i tyto pseudotraktory musí projít režimem výjimek u silničního správního úřadu. Městský úřad sice dál vydává výjimky bez našeho souhlasu, ale omezil firmy určitou provozní dobou, což je velký úspěch. Firmy však nyní dostaly výjimky s delší platností, ty dřívější měly jen na rok,“ hodnotí starosta Otovic Petr Novák.

Podnikatelé už více let lobbovali, aby z přechodů omezující značky zmizely zcela. Na nových pravidlech se však nakonec shodli úředníci z broumovského silničního úřadu, dopravní policisté i firmy.

Zákaz se netýká dopravní obsluhy ani autobusů. Značky jsou od 1. srpna vyměněné u hraničního přechodu i na křižovatkách směrem od Broumova a vše si musela zařídit obec Otovice.

Některé firmy už si nové pětileté výjimky týkající se dovážení stavebních materiálů z Polska vyjednaly. Zatímco dříve mohly jezdit s náklady teoreticky i ve svátky, byť toho nezneužívaly, nyní pro ně platí časové omezení jen v pracovní dny v době od 07.30 do 16.30 hodin.

„O výjimku požádaly tři společnosti a výjimky jim byly uděleny,“ říká Jana Procházková z odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu v Broumově, který výjimky vydává.

Třeba dřevařská firma z Broumova jezdí už šestnáct let pro polské klády na druhou stranu Javořích hor a vozí je na pilu do Meziměstí.

„Výjimku jsme teď získali na další období, takže nás to zásadně neovlivňuje. My nepředstavujeme pro Otovice velkou zátěž, naše soupravy tudy jezdí do Polska jednou až dvakrát denně, to spíš má dovoz kameniva vyšší objem dopravy a my jsme se s tím prostě svezli také, protože jsme dopravci. Většinu nákladů ale vozíme přes přechod ve Starostíně. Když jsme teď vyjednávali výjimku, žádali jsme o časnější ranní průjezd jedné prázdné soupravy přes Otovice, protože jsme zase navázáni na pracovní dobu ve státním podniku v Polsku, a v tom nám úřad vyhověl bez problémů,“ popisuje jednatel Lesní společnosti Broumov Holding Josef Žid.

Kvůli obavám z dopravy blokovali rekonstrukci

Občané opakovaně poukazují na to, jak je obtěžuje prach, hluk i ustavičný provoz. Někteří si dlouho stěžují, že jim kvůli náklaďákům praskají domy u silnice.

„Ještě horší než náklaďáky jsou projíždějící traktory. Doteď tady jezdily pro štěrk už od šesté ráno třeba až do osmi nebo devíti hodin večer. Nám od hluku aspoň trochu pomohla plastová okna. Moc ale nevěřím, že by se s novými značkami něco příliš změnilo, firmy prostě budou zase mít výjimky,“ tvrdí otovický obyvatel Jiří Panchartek a poukazuje na to, že úzká někdejší formanská cesta nemůže takovou zátěž unést.

Na čtyřkilometrovém průtahu Otovicemi dodnes zcela chybí chodníky. Před třemi lety se totiž vesnice vzepřela proti postupu Královéhradeckého kraje, který narychlo připravoval rekonstrukci vozovky z česko-polské dotace na podporu cestovního ruchu.

Vesnice, kde si ze vzdoru dokonce založili občanský Spolek pro Otovice, se obávala, že kraj na budoucí opravené silnici zruší omezení tonáže. Projekt se tím oddálil a dosud vázne na složité přípravě stavby chodníků, za které obec bude muset zaplatit 12 až 14 milionů korun.

Podle starosty se chodníky nejspíš budou stavět postupně, aby neblokovaly opravu šest kilometrů dlouhé vozovky mezi Broumovem a hranicí.

Do konfliktu s krajem se Otovičtí dostali už v roce 2011, kdy se společně s Hynčicemi postavili proti záměru na železniční propojení chybějícího 1,7 kilometru kolejí do Polska. Neskrývali obavy, že trať bude sloužit hlavně k dopravě polského kameniva, a vadilo jim, že s nimi nikdo nejedná.

Před šesti lety si Otovice koupily pozemek bývalé trati, aby do případné obnovy železnice mohly mluvit, ale zájem o to utichl. Osobní vlaky z Broumova přestaly do Otovic zajíždět v roce 2005.

Otovice ležely za socialistické éry na „konci světa“. Až do roku 1993 byl hraniční přechod zcela uzavřen a směl tam projet nanejvýš autobus s polskými dělnicemi do textilky Veba.

V květnu 1993 se otevřely přechody Otovice-Tłumaczów a Starostín–Golińsk, ale jen pro osobní auta do 3,5 tuny.

Když se v roce 2007 rozšířil schengenský prostor, Poláci vozili přes Broumovský výběžek bouraná auta a jejich součásti tam i odhazovali. Proto se tehdy Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, kraj i samosprávy dohodly na omezení tonáže do 6 tun. Obce i ochranáři dlouhodobě odmítají otevřít oba přechody tranzitní nákladní dopravě.