Skok z vrtulníku na lyžích? Dětský olympijský dům láká na virtuální realitu

Hotel bude až do čtvrtka centrem 20. olympiády dětí a mládeže. Zatímco uvnitř se celý den odehrává doprovodný program, venkovní pódium je dějištěm medailových ceremoniálů. Je 10 hodin a olympijský dům je už hodinu otevřen. V tu dobu na sjezdovce v Horních Mísečkách, v běžeckém areálu ve Vrchlabí nebo na zimním stadionu v Trutnově bojují mladí lyžaři a hokejisté o své první olympijské medaile.

Fasádu zotavovny zdobí olympijské reklamní plachty, před vchodem si skupina lidí dělá hromadné selfie. Dvaceticentimetrová souvislá vrstva sněhu vytváří pro zimní olympijské hry dětí důstojné kulisy. Centrum dění je v prvním patře. Středně velký sál s velkou obrazovkou, na které v přímém přenosu běží závod ve slalomu, je plný dětí. U herních konzolí, kde si zkoušejí, jaké je to být pilotem závodního auta, musí vystát frontu.

Hned vedle hrají starší děti stolní fotbálek a tenis. V rohu jsou trenažéry simulující jízdu na handbiku, ale také plavbu v kajaku nebo kanoi. Uprostřed místností je stylová odpočinková zóna.

Jako kdybyste lyžovali v Alpách

Velkým tahákem jsou stanoviště s virtuální realitou. Stačí si na oči nasadit speciální brýle a aktéři se ocitnou na zasněženém svahu, který sjíždějí na lyžích. Čím víc se odpichují virtuálními hůlkami, tím rychleji jedou. Senzory na stativech snímají jejich pohyby a přenášejí je na obrazovku.

„Na začátku seskočí z vrtulníku a pak jedou po prudkém svahu. Je to, jako kdyby lyžovali v Alpách. Pro děti je to zajímavé, vyzkouší si, co vlastně virtuální realita je a že si v ní mohou i zalyžovat,“ poznamenává Tomáš Zdražil, který stanoviště s virtuální realitou obsluhuje. „Jezdím na lyžích a není to vůbec podobné. Přenášel jsem váhu na nohu, na kterou jsem chtěl zatočit, ale nezatáčelo to. Trochu se mi z toho motala hlava,“ hodnotí svůj sjezd Jan Mrkvica z Jeseníků, který na špindlerovské olympiádě závodí v zimním orientačním běhu.

Sjezd na lyžích není jediným virtuálním zimním sportem, který je možné si v olympijském domě osahat. Hned na vedlejším stanovišti školáci „skáčou“ ze skokanského můstku.

Nelehkou výzvou je platforma, na které děti testují zručnost s hokejkou. Nejen dětí, ve stojanu jsou připravené i hokejové hole pro dospělé. „Jakmile přejedete pukem první světélko, spustí vám šedesátisekundový limit, kdy je vaším úkolem přejet co nejvíc světélek,“ vysvětluje princip hry instruktor Ondřej Vodák. „Šestnáctkrát. Myslel jsem si, že to bude jednodušší. Je to docela těžké,“ odpovídá Samuel Ráliš ze základní školy ve Vrchlabí na otázku, jak mu to šlo. „Já mám dvacet pět,“ chlubí se jeho kamarád, když zaslechne rozhovor s novinářem.

Změřit síly s vítězem Stanley Cupu

Při nedělením otevření olympijského domu honil puk na miniaturním „kluzišti“ také dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Patrik Eliáš. Na listině s nejlepšími výsledky figuruje s 56 zásahy třetí. Na prvním místě překvapivě není hokejista, ale slovenský reprezentant ve skoku vysokém Matúš Bubeník s 69 body. Jméno hokejové legendy se nachází i na stěně šampionů, kam se Patrik Eliáš stejně jako další sportovní osobnosti, které do Špindlerova Mlýna na olympiádu přijely, podepsal. K jejich autogramům přibudou jména všech medailistů.

V olympijském domě je k vidění také výstava mapující 20 let dětských olympiád. Český olympijský výbor akci ve spolupráci s kraji a sportovními svazy pořádá od roku 2003. Výstava představuje důležité okamžiky ze všech předchozích ročníků. Přináší porovnání medailí, maskotů i nástupového oblečení krajských výprav.

Beseda s Robertem Zárubou

Vměstnat všechny doprovodné aktivity do nevelké místnosti bedřichovské zotavovny nebylo pro organizátory jednoduché. „Byla to výzva, protože jsme dostali k dispozici malou místnost pro docela hodně partnerů,“ potvrzuje Kamil Pavlinský, jenž má Olympijský dům na starosti.

Kromě účastníků olympiády a veřejnosti ho každý den ho navštíví čtyři školy. „Předpokládáme okolo 200 lidí denně, možná i víc,“ naznačuje Pavlinský.

Olympijský dům je otevřen každý den od 9 do 21 hodin. V kině, které je součástí vojenské zotavovny, jsou na programu tematické večery a besedy. O přínosu sportu bude ve 20 hodin hovořit youtuber Mikýř a snowboardista Jakub Hroneš. Ve středu budou o olympijských hrách vyprávět sportovní komentátor Robert Záruba a fotografka Bára Reichlová.