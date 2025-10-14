Osmdesátiletého bývalého vychovatele soudí za šikanu svědků Jehovových ve věznici

Autor: ,
  15:02
Okresní soud v Trutnově začal projednávat obžalobu proti bývalému příslušníkovi Sboru nápravné výchovy Bohuslavu Kožíškovi. Podle spisu v káznici v Žacléři na Trutnovsku na konci 70. let jako vězeňský vychovatel šikanoval a nutil dva trestance, svědky Jehovovy, aby se vzdali víry. Dvaaosmdesátiletému muži teď hrozí za zneužití pravomoci úřední osoby až deset let vězení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Soud dnešní jednání krátce po začátku odročil na listopad, aby získal posouzení Kožíškova zdravotního stavu. Podle Kožíškovy obhájkyně je otázkou, zda je obžalovaný schopen chápat smysl řízení a trestu.

Podle zmocněnce jednoho z poškozených Lubomíra Müllera jde o první případ v Česku, kdy je příslušník tehdejšího Sboru nápravné výchovy před soudem za hrubý psychický nátlak vůči svědkům Jehovovým.

Komunistický režim svědky Jehovovy pronásledoval, do vězení je posílal například za odpírání vojenské služby.

„Obžalovaný šikanoval dva svědky Jehovovy. Nutil je různými metodami psychologického nátlaku k tomu, aby svou víru odvolali. Vyhrožoval jim, že budou znovu uvězněni, vyhrožoval jim i postihem jejich manželek,“ uvedl státní zástupce Dušan Ondráček.

Kožíšek podle spisu vězně šikanoval dlouhými výslechy, takže do práce na šachtu žacléřského černouhelného dolu nastupovali neodpočatí. Iniciátorem Kožíškova stíhání byl Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.

„Mohlo se to stát, ale nepamatuji se“

Kožíšek u soudu uvedl, že si na nic z doby svého působení v Žacléři nepamatuje, že si nepamatuje ani na poškozené. Následně však s odkazem na rozhovor s poškozenými na chodbě soudu před dnešním jednáním uvedl, že si něco vybavil.

„Mohlo se to stát, (...), štve mě, že jsem se k nim choval jako hovádko. Musím to připustit, když je to tam (v obžalobě) napsáno. Ale já si to nepamatuju,“ řekl. K obžalobě uvedl, že jej šokovalo, že by se ve věznici takové nepřípustné věci měly dít.

Kožíškova obhájkyně uvedla, že by soud měl řešit i to, zda v Kožíškově pravomoci bylo ukládat tresty. Poškození, kterým je nyní 75 a 78 let, uvedli, že je Kožíšek psychologickým nátlakem neustále nutil podepsat prohlášení, že se vzdávají svého náboženství. Využíval k tomu například to, že jim zadržoval poštu od rodiny.

„Vyhrožoval mi, že po návratu domů dostanu povolávací rozkaz na vojnu a hned mě zavřou,“ uvedl Zdeněk Dobeš, kterého komunistická justice odsoudila za maření církevního dozoru.

Bývalý vězeň Jaroslav Komárek uvedl, že s ním Kožíšek dělal dlouhé výslechy, při nichž mu vyhrožoval. „V půl druhé v noci si mě zavolal z ošetřovny s angínou a do rána vyslýchal,“ uvedl. Kožíškovi také přičetl udělení trestu deset dní samotky. Komárek byl ve vězení za odepření vojenské služby.

Oba poškození uvedli, že fyzického týrání se na nich Kožíšek nedopustil a že vůči němu žádnou zášť necítí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mladík souzený za vraždy prodavaček v Hradci chce prohlásit vinu, soud to nepřijal

Prohlásit vinu v případu únorové vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové chtěl dnes u hradeckého krajského soudu obžalovaný. Soud to však zatím odmítl. Pachatel, jemuž je podle informací iDNES.cz...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Sběratelská lahůdka. Na světě jsou jen dvoje stejné hodinky k hradeckému výročí

Kdo chce mít na ruce jedinečné hodinky, kterých jsou na celém světě maximálně dva kusy a vzhledem se inspirovaly Bílou věží v Hradci Králové, má mimořádnou příležitost. Vyrobila je proslulá...

Čelní srážka dvou aut u Dvora Králové. Vážně zraněné řidiče vyprošťovali

Při ranním čelním střetu dvou osobních aut mezi Choustníkovým Hradištěm a obcí Zboží na Trutnovsku se dnes vážně zranili dva lidi. V autech cestovalo sedm lidí včetně tří dětí. Silnice II/299 byla v...

Těžba štěrkopísku víří v obci strach, firma mlčí. Jako svatá válka, nechápe starosta

Premium

Pitná voda, ráj ptáků a klid. To vše ve Starém Plese u Jaroměře na Náchodsku může vzít za své. Mohl by se tu totiž těžit štěrkopísek pro stavbu blízké dálnice D11. Místní jsou proti. Zastupitelé už...

Osmdesátiletého bývalého vychovatele soudí za šikanu svědků Jehovových ve věznici

Okresní soud v Trutnově začal projednávat obžalobu proti bývalému příslušníkovi Sboru nápravné výchovy Bohuslavu Kožíškovi. Podle spisu v káznici v Žacléři na Trutnovsku na konci 70. let jako...

14. října 2025  15:02

Mladík souzený za vraždy prodavaček v Hradci chce prohlásit vinu, soud to nepřijal

Prohlásit vinu v případu únorové vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové chtěl dnes u hradeckého krajského soudu obžalovaný. Soud to však zatím odmítl. Pachatel, jemuž je podle informací iDNES.cz...

14. října 2025,  aktualizováno  14:58

Na dálnici D11 u Chlumce hořel kamion, směr na Prahu už je plně průjezdný

Policie a hasiči od rána zasahovali u požáru kamionu na dálnici D11 ve směru na Prahu na 50,5 kilometru. Po 9. hodině jednotky oznámily, že požár lokalizovaly a začaly přečerpávat naftu. Doprava v...

14. října 2025  7:37,  aktualizováno  13:53

Gočár, Kotěra i Ulrich. Hradecké osobnosti jsou na poštovních známkách

Metro.cz

V Informačním centru na Eliščině nábřeží v Hradci Králové je k mání limitovaná edice poštovních známek. K dispozici je 1 020 kusů, arch vyjde na 450 korun.

14. října 2025  12:56

Kraj vybral novou šéfku domova seniorů, kde musel skončit náměstek z ODS i ředitel

Novou ředitelkou Domova sociální péče Tmavý Důl na Trutnovsku bude dosavadní ekonomka zařízení Kateřina Pincáková. Uspěla ve výběrovém řízení poté, co rada kraje letos v srpnu odvolala tehdejšího...

13. října 2025  17:30

Dětská ozdravovna u Dvora Králové po novele zákona končí, ty v Krkonoších zůstanou

Kvůli novele zákona o zdravotních službách končí jedna ze čtyř dětských ozdravoven v Česku. Podle Královéhradeckého kraje, který poslední zařízení tohoto typu u nás zřizuje, je provoz Dětské...

13. října 2025  16:23

Šestnáctiletá dívka posilněná alkoholem skončila se škodovkou v příkopu

Nejen bez řidičáku, ale navíc pod vlivem alkoholu způsobila o víkendu dopravní nehodu teprve šestnáctiletá řidička v Rodkově na Ždársku. S osobním vozidlem Škoda Octavia nezvládla řízení, vjela do...

13. října 2025  13:19

Opozice v Hradci cítí šanci, po volbách chce ANO zpět do vedení města

Neuvěřitelně těsný byl v Hradci Králové souboj ANO versus koalice Spolu ve sněmovních volbách. ANO ve městě vyhrálo o pouhých 62 hlasů a okamžitě vyhlásilo, že přesně za rok chce nejen ovládnout...

13. října 2025  9:45

Vila Čerych známá z Odcházení září. Vzniklo kreativní centrum, na půdě kino

Stoletá vila Čerych v České Skalici na Náchodsku, kde Václav Havel natočil své Odcházení, načíná novou etapu. Pustnoucí památku zachránila Eliška Kaplický Fuchsová s nadačním fondem, kompletní...

12. října 2025  8:24

USK nastřílel stovku i Chomutovu, Žabiny dotáhly trápení s Trutnovem k výhře

Basketbalistky ZVVZ USK Praha deklasovaly ve čtvrtém ligovém kole Levhartice Chomutov 100:35 a stejně jako v předchozím utkání v domácí soutěži proti Trutnovu přesně trefily stobodovou hranici....

11. října 2025  19:53,  aktualizováno  21:58

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Těžba štěrkopísku víří v obci strach, firma mlčí. Jako svatá válka, nechápe starosta

Premium

Pitná voda, ráj ptáků a klid. To vše ve Starém Plese u Jaroměře na Náchodsku může vzít za své. Mohl by se tu totiž těžit štěrkopísek pro stavbu blízké dálnice D11. Místní jsou proti. Zastupitelé už...

11. října 2025

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

10. října 2025  21:32,  aktualizováno  21:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.