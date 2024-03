Za násilí na vězních dostali u soudu dva dozorci z Valdic podmínku

Ve dvou případech podle obžaloby dva z obžalovaných fyzicky napadli v celách vězně a další tomu přihlíželi. Obžalovaní vinu odmítli, někteří označili obvinění ze strany vězňů za pomstu. Rozsudek není pravomocný.

„Dva obžalovaní byli odsouzeni podle obžaloby, šest bylo postoupeno k projednání kázeňského přestupku. U šesti obžalovaných jsme nedospěli k závěru, že by jejich jednání naplnilo společenskou škodlivost zažalovaného přečinu. Jsme toho názoru, že by to mohlo být posuzováno jako kárný přestupek,“ řekl předseda senátu okresního soudu Aleš Výmola.

Obžaloba viní dva muže, kteří odešli od soudu s podmínkou, ze zneužití pravomoci úřední osoby a z vydírání. Za tento čin hrozí až desetileté vězení. Šest dalších obžalovaných se zodpovídalo ze zneužití pravomoci úřední osoby, za což může soud uložit až pět let odnětí svobody.

První případ fyzického napadení se podle obžaloby stal v květnu 2020, kdy šest dozorců vstoupilo do cely odsouzeného kvůli provedení prohlídky. Ze spisu vyplynulo, že si vynutili od odsouzeného fyzickým nátlakem sdělení, kde jsou v cele nepovolené věci. Dozorci tímto jednáním údajně způsobili vězni zdravotní komplikace.

Druhý případ je z března 2021, kdy tři dozorci opět kvůli prohlídce vstoupili do cely jiného vězně. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) uvedla, že v cele ho fyzicky napadl dozorce z předchozího případu tak, že do něho kopal a šlapal na něj a několikrát ho takzvaně zaklekl. Dva zbylí dozorci podle obžaloby incidentu přihlíželi.

Někteří z obžalovaných u Vězeňské služby ČR již nepracují. GIBS dříve uvedla, že u nikoho z osmi obžalovaných nebyly naplněny zákonné podmínky pro zproštění výkonu služby.

O prvním případu napadení se GIBS dozvěděla z oznámení jiného vězně, druhý případ oznámil inspekci kontrolní orgán Vězeňské služby ČR.

Věznice ve Valdicích patří k nejtěžším českým káznicím. Odpykává si v ní trest zhruba tisíc vězňů včetně doživotně odsouzených.