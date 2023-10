Kontroverzní zrušení novoročního ohňostroje vyvolalo v Hradci vzrušené reakce

Kritika zastupitelů mířila na příliš vysokou cenu, na způsob zadání bez výběrového řízení i na údajně bezdůvodný stop pro oblíbenou podívanou.

Jednu z pohnutek předložila náměstkyně primátorky pro kulturu a cestovní ruch Ilona Dvořáková (bez p.p.), když přečetla vyjádření Ústavu chemických procesů akademie věd:

„Kdyby takové množství nebezpečných látek vypouštěl průmyslový podnik, čelil by soudnímu řízení a uzavření. Lidé tento podivný mix jedů a karcinogenních látek přímo vdechují a o nebezpečí nemají ponětí.“ Podle ní od novoročního ohňostroje upustilo již 27 českých měst včetně Ostravy, Prahy nebo Brna.

„Nemůžu si pomoct, ale argument, že je to ve prospěch přírody, zvířat a lidí považuji za lichý poté, co tu dva dny bouchají petardy jako u Verdunu. Nezdá se mi, že by 10 minut mohlo nějak ovlivnit životní prostředí. Působí to spíš jako klasický ekologický aktivismus, jako se bojuje například proti plastovým brčkům. Nyní se to projevuje pocitem, že se svět zachraňuje bojem proti ohňostrojům,“ uvedl Denis Doksanský (ANO).

Videomapping za 1,55 milionu

Videomapping se bude 1. ledna promítat na budovu staré radnice, výrobu město zadá společnosti společnosti Cirque Production a za show zaplatí 1,55 milionu korun. Letošní novoroční ohňostroj včetně promítání nejvýznamnějších událostí na velkoplošné obrazovce, čočkové polévky či punče stál kolem půl milionu.

„Ta částka je šílená na to, že to uvidí čtvrtina náměstí,“ kritizoval Petr Nebeský. Rada města firmu vybrala přímo. Výběrové řízení bylo zrušeno prý kvůli diametrálně odlišným nabídkám. „Přijde vám seriózní vyhlásit výběrové řízení, nevybrat vítěze, zrušit to a zadat to napřímo tomu, kdo nabídne mnohem vyšší cenu?“ ptal se Jan Holásek (oba Rozvíjíme Hradec).

„Překvapuje mě, jaké téma rachejtličky jsou“

Už v dubnu město vydalo novou vyhlášku, která na svém území zakazuje zábavní pyrotechniku. Avšak ta není důvodem ke zrušení novoročního ohňostroje, protože zákaz počítá s výjimkou 31. prosince a 1. ledna. Podobný zákaz platí už delší dobu na území Krkonošského národního parku.

„Překvapuje mě, jak velké téma ty rachejtličky jsou. Pojďme vyzkoušet něco nového, vždyť to může být lepší než ohňostroj. My jen předpokládáme, že to bude propadák,“ obhajoval rozhodnutí náměstek primátorky za majetek města Pavel Vrbický (Piráti).

„Víme, že v Hradci jsou milovníci i zapřisáhlí odpůrci ohňostrojů. Nakonec jsme se rozhodli jít novou cestou. Smyslem bylo zvolit takový program, aby lidé zažili něco nového, zajímavého a zároveň šetrného k životnímu prostředí,“ zdůraznila primátorka Pavlína Springerová (HDK).