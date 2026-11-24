Tragická nehoda se stala loni 22. června po 21. hodině. Tehdy čtyřicetiletý hradecký advokát Ladislav Preclík jel ve svém voze Mercedes-Benz C 180 z Moravského Předměstí v Hradci Králové směrem na Hořice. Po cestě dvakrát vyjel mimo vozovku a jednou přejel středovou dvojitou čáru.
Radary na výpadovce mu naměřily 130 kilometrů v hodině. Podle spisu měl v sobě téměř dvě promile alkoholu.
U Rozběřic nezvládl řízení a narazil do auta před sebou. Ještě dvě sekundy před střetem jel 180 a v době nárazu 132 kilometrů za hodinu. Vůz odlétl do protisměru, kde se střetl s protijedoucím autem, v němž cestovala žena a dvě děti. Řidička prvního vozu utrpěla vážná zranění, kterým v nemocnici podlehla. Tři lidé z druhého auta vyvázli se zraněními.
„Obžalovaný si měl podstatně dříve uvědomit, že nezvládá své vozidlo. Prakticky tam byly dvě nehody po cestě, ale on tvrdošíjně pokračoval v jízdě. Kdyby to skončilo dříve (nehodou), nic z toho by se nestalo,“ upozornil předseda odvolacího senátu Zdeněk Šulc.
Okresní soud v Hradci Králové uložil advokátovi v srpnu 4,5 roku vězení, zákaz řízení motorových vozidel na osm let a náhradu škody přes 3,5 milionu korun. Preclík souhlasil s popisem skutků i právní kvalifikací, avšak odmítl navrhovaný trest.
„Myslím, že jsem žil řádný život do chvíle, kdy jsem totálně selhal. Nikdy si to neodpustím. Chtěl bych, abyste zvážili zejména délku trestu, jestli je skutečně potřebná. Dosáhl jsem sebereflexe, nevyhýbal jsem se řízení ani rodičům poškozené. Zvažte, co bych mohl společnosti přinést, kdybych zůstal na svobodě, jak bych pracoval, splácel škodu. Pro mou nápravu není potřeba nepodmíněný trest,“ řekl u soudu Ladislav Preclík.
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Státní zástupce však úvahy o podmínce odmítl a upozornil, že kromě trestu pro obžalovaného má rozsudek také funkci generální prevence. Úmrtí řidičky navíc nelze nijak napravit. S tím se ztotožnil i soudce.
„Nemůžeme dávat společnosti signál, že za takovéto závažné dopravní nehody by byla ukládána podmínka nebo jiný trest. To podle našeho názoru nepřipadá v úvahu,“ zdůvodnil rozhodnutí Šulc.
Trest nakonec o jeden rok zkrátil. Obžalovaný tak má jít do vězení na 3,5 roku, ostatní části rozsudku platí. Senát to odůvodnil i dosavadní praxí v regionu, kdy se tresty za smrtelné nehody s vlivem alkoholu pohybují právě kolem 3,5 let vězení. Rozsudek je pravomocný.
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6. srpna 2026