Finanční úřad v Trutnově doměřil správě parku DPH za roky 2021 až 2023 ve výši 20,7 milionu korun a k tomu 4,1 milionu jako penále. Bývalé vedení s rozhodnutím úředníků nesouhlasilo a podalo proti 24 dodatečným výměrům odvolání. To nyní Odvolací finanční ředitelství (OFŘ) v Brně zamítlo.
„Daňový poradce Správy KRNAP dostal oznámení o výsledku odvolání v pondělí odpoledne. Nové vedení parku s ním však už dříve ukončilo spolupráci, proto jej přeposlal na ředitelství,“ potvrdil redakci bývalý ekonomický náměstek Správy KRNAP Luděk Khol, u něhož poradce konzultoval, komu má zprávu přeposlat.
Ekonomické oddělení správy parku je totiž nyní v rozkladu. Nový ředitel Petr Moravec ukončil spolupráci nejen s daňovou firmou, ale odvolal Khola i hlavní účetní. Na oddělení tak zůstali jen řadoví zaměstnanci. Ekonomický odbor vede dočasně vedoucí péče o lesní ekosystémy Dušan Havlík, který je profesí lesník.
„Park má 15 dní na podání námitek. Ale nepředpokládám, že tam je někdo, kdo by vůbec uměl námitky zpracovat, a především kdo by se chtěl bránit vůči finanční správě,“ usuzuje Khol.
Bývalé vedení Správy KRNAP se chtělo proti doměření daně bránit všemi prostředky. Nesouhlasí totiž s výkladem finančního úřadu ohledně účtování DPH. Plánovalo, že se při neúspěchu odvolání obrátí na soudy. Na to však nyní možná nedojde. Nové vedení ministerstva životního prostředí (MŽP) už dříve uvedlo, že park podle něj chyboval.
Ředitel Petr Moravec na setkání s odboráři minulý týden neodpověděl na otázku, zda se bude chtít s úřady soudit. „Uvidíme, jak odvolání dopadne. Ptáte se mě na něco, co nemám,“ řekl Moravec, aniž by odpověděl, zda bude ve sporu případně pokračovat.
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Do diskuse tehdy vstoupil ředitel odboru rozpočtu MŽP Ivo Gottwald, který odkázal na obdobné spory České televize či nemocnice v Kolíně: „Tato problematika byla řešena správními soudy včetně soudního dvora EU. Když se budeme soudit o něčem, co už bylo rozhodnuto, kdo zaplatí ty právní firmy?“
S tím však nesouhlasí bývalý ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. Podle něj jsou případy televize i nemocnice odlišné od národního parku.
„My tvrdíme, že těžba dřeva je součástí naší hlavní činnosti, tedy péče o národní park. Při péči nám jako vedlejší efekt vzniká dřevo, které prodáváme. Měl by to posoudit soud, aby bylo jednou pro vždy jasno. Pokud správa DPH doplatí, nikdy se nedozvíme, jak to má být správně,“ odmítl kapitulaci Böhnisch.
„Chybu jste ignorovali“
Podle ministra životního prostředí Igora Červeného Správa KRNAP ohledně DPH udělala chybu, která ji nakonec může stát 100 milionů korun, pokud bude muset doplatit i daň za další roky. To je pětina rozpočtu správy. Ministerstvo kvůli tomu chystá trestní oznámení na neznámé pachatele.
„Tady vznikl rozpor mezi KRNAP a finanční správou. Vy jste se o tom dozvěděli v roce 2024 a pokračovali jste v tom. Chyba se může stát, účtování DPH je složité, ale vy jste v tom pokračovali,“ řekl ministr před týdnem na setkání s odboráři.
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11. listopadu 2026
Redakce se pokoušela zjistit vyjádření ministra i ředitele KRNAP Petra Moravce k aktuálnímu rozhodnutí. Nezvedali však telefony. Moravec poté v SMS zprávě vzkázal, že informaci o rozhodnutí OFŘ zatím nemá.
„Pan ministr vystupuje proti své resortní organizaci. Nečekal na rozhodnutí OFŘ a už ukazoval dvoumetrovou složenku, že se stala chyba. Přitom OFŘ má teprve říct, jestli se stala chyba. My se od roku 2019 snažíme dobrat toho, jak to máme dělat. Dosud jsme takovou informaci nedostali,“ upozornil před týdnem Khol, že ministr hodil Správu KRNAP přes palubu. Sklidil za to velký ohlas mezi zaměstnanci parku.
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Rozhodnutí o odvolání správy přišlo nečekaně brzy. Ještě před týdnem se na odborářské schůzi hovořilo o tom, že by OFŘ mělo případ vypořádat v lednu příštího roku.
Daňový spor se týká odpočtu DPH. Správa parku by měla odvádět daň z prodeje dřeva a dalších komerčních služeb. Odečíst si ji naopak může při nákupu vybavení, služeb a materiálu. Klíčové je stanovení koeficientu, tedy poměru, v jakém používá nakoupené zboží a služby pro komerční a ochranářskou činnost. Správa KRNAP tvrdí, že prodej souvisí s ochranou, a proto může odpočet daně vztáhnout na širší oblast nákupů.