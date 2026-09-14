Dálnice D11 u Hradce má první odpočívku, další tři budou před hranicemi

Odpočinkové parkoviště na dálnici D11 u Předměřic přišlo na 163 milionů korun bez daně a stavbaři ho budovali od letošního března. Leží na 97. kilometru dálnice kousek za křižovatkou D11 a D35 u Plotišť nad Labem, kde se odbočuje na Jičín a Hradec Králové.
Parkování je možné v obou směrech dálnice. Řidiči v každém směru najdou 28 stání pro osobní vozidla, 14 míst pro kamiony, 4 pro autobusy a 3 pruhy pro karavany, obytné vozy nebo vozidla s přívěsem.
„U vjezdu by měla vyrůst informační tabule, která řidičům ukáže, zda jsou tu volná místa. Když to umí supermarkety, proč bychom to neuměli my. Součástí je také dětské hřiště, protože odpočívat nemá jen řidič, ale i posádka. Jsou na něm i workoutové prvky, aby se řidič mohl při odpočinku protáhnout,“ popisuje novou odpočívku generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.
Podle silničářů jde o takzvanou malou odpočívku, kde je jen omezené zázemí. Lidé tam najdou základní mobiliář, zastřešené posezení a toalety. Parkovací stání jsou rozvržena tak, aby měl každý typ vozidel vlastní část.
Skrz odpočívku vedou dvě průjezdné komunikace, jednou se vjíždí na parkovací místo a druhá slouží k opuštění odpočívky. Auta tak pojedou vždy v jednom směru a nebudou se vzájemně plést.
Sadové úpravy teprve budou
Aby v létě nebyla plocha příliš rozpálená, vysázejí ještě stavbaři v odpočinkové zóně i na ostrůvcích mezi parkovacími místy stromy a další zeleň. Odpočívka je od dálnice oddělená gabionovou zdí, která má tlumit hluk projíždějících vozidel. Elektřinu a vodu přivedli stavbaři z nedalekých Předměřic, splaškové vody jsou odvedeny výtlakem do vesnice.
Součástí stavby byla také příprava pro umístění nabíjecích stanic pro elektromobily. Jejich instalace však zatím není v plánu a bude záležet na provozovatelích nabíjecí infrastruktury. Nabíječky mají být totiž na obou sousedních odpočívkách.
„Hlavní problém těchto staveb je, že se dodělávají po zprovoznění dálnice. To komplikuje návoz materiálu a podobně. Každá ze dvou odpočívek má asi 8 tisíc metrů čtverečních. Dokončovací práce jako sadové úpravy a další věci budou pokračovat do března příštího roku,“ doplnil Michal Šumpík ze společnosti Eurovia CS.
|
Nenápadný zákaz pro kamiony a zdmi obehnaná Jaroměř. Projeli jsme D11
Malá odpočívka Předměřice se nachází mezi dvěma většími parkovišti s čerpacími stanicemi. Na 81. kilometru D11 je už deset let v provozu oboustranná odpočívka Osice, kde je v každém směru zhruba 100 míst.
Příští rok velká odpočívka u Jaroměře
Jen o 12 kilometrů dál před Jaroměří hodlá ŘSD příští rok postavit další velkou odpočívku, která nabídne v každém směru čerpací stanici a 75 stání pro osobní auta a kamiony. Termín pro podání nabídek na stavbu za odhadovanou cenu 690 milionů korun bez daně je 27. listopadu.
„Uzávěrku tendru jsme museli posouvat, ale zatím stále počítáme s realizací v příštím roce. Je to metodou design and build, takže uvidíme z nabídek, jaký termín nakonec bude reálný,“ dodal Mátl.
|
Příhraniční úsek D11 z Královce do Polska začne sloužit řidičům v listopadu
Odpočívka před Jaroměří má sloužit také pro řidiče, kteří z D11 sjedou směrem na Náchod. Další tři odpočívky plánuje ŘSD postavit na D11 před hranicemi s Polskem. Jedna bude ještě před Trutnovem u Brusnice, kde již začaly stavební práce, další vzniknou v Bernarticích ve směru do Polska a u Královce směrem do Čech.
Míst pro kamiony stále málo
Podle loňské zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) je na českých dálnicích stále nedostatek parkovacích míst pro kamiony. Ke konci roku 2024 jich chybělo 1 900. Stát se zavázal, že to v příštích letech napraví. Do šesti let by se počet míst pro kamiony měl zdvojnásobit z nynějších 3 700 na 6 800 stání.
„Každým rokem počty narůstají poměrně intenzivně. Snažíme se i na dálnicích, které jsou už v provozu, je postupně dovybavovat novými odpočívkami. V letošním roce bychom měli zprovoznit 290 nových parkovacích stání pro nákladní automobily na 6 odpočívkách a v roce 2027 by to mělo být 505 stání na dalších 11 odpočívkách,“ upozornil Mátl.
Největší nedostatek je v okolí velkých aglomerací, jako je Praha a Brno, a také na kamiony přetížené dálnici D1.
„I když je tam poměrně hodně odpočívek, tak to nestačí. Uvažujeme proto o vzniku dalších stání uprostřed ok velkých křižovatek. Přemýšlíme o kilometru 42, 49 nebo 56, které jsou relativně blízko Prahy,“ doplnil.
Dokončené parkoviště u D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
ŘSD pracuje také na vývoji informačního systému, který by řidičům poskytl data o volných místech na odpočívkách i s možností rezervace. Často se totiž stává, že dojedou na odpočívku, která je plná, a pak stojí třeba v připojovacích nebo odbočovacích pruzích, kde se dopouští přestupku.
„Často je problém i to, že stojí v kolonách a na odpočívku už nestihnou dojet a musejí udělat (povinnou) přestávku jinde,“ dodal Mátl.