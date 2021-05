Zájem o očkování klesá, Královéhradecký kraj asi zrychlí druhou dávku

V době vrcholící vlny pandemie před pár měsíci všichni netrpělivě vyhlíželi slíbené vyšší dodávky vakcín. Teď je však zájem lidí nižší.



Může za to právě menší naléhavost situace a s tím související pocit, že virus „sám od sebe“ vyklízí pozice, a také postup očkování k mladším ročníkům, které virus nevnímají jako zásadní ohrožení.



„Zájem je průměrný. Čekali jsme obrovské návaly, ale ty nejsou. Teď se blížíme k 50 procentům populačního čísla,“ přiznává krajský koordinátor očkování proti covidu-19 a náměstek ředitele Fakultní nemocnice v Hradci Králové (FN HK) Jaroslav Malý.

Královéhradecký kraj přitom patří k regionům, kde očkování postupuje rychle. Ve srovnání krajů v poměru na 100 tisíc obyvatel patří k premiantům. Alespoň první dávku vakcíny tu podle dat ministerstva zdravotnictví dostalo už 194 tisíc lidí.

Třetina lidí 50+ je bez očkování

Například v kategorii nad 50 let je v kraji 151 tisíc očkovaných první dávkou, obě dávky dostalo v této skupině 53 tisíc lidí. Celkem přitom v kraji žije 224 tisíc lidí starších 50 let. Očkované jsou tedy dvě třetiny.

To však neznamená, že třetina vakcínu odmítá. Patří do ní i lidé, k nimž se zatím sérum nedostalo a čekají v pořadnících svých praktických lékařů.

„Zatímco do očkovacích center v nemocnicích chodí vakcíny Pfizer stabilně, praktičtí lékaři mají problém s nestabilními dodávkami od výrobců,“ přiznává Malý, že očkování v ordinacích jde pomaleji.

Že bude zájem o očkování klesat, ukázalo už otevření registrací pro lidi mezi 40 a 50 lety. Do této skupiny v kraji patří 89 tisíc lidí, avšak očkovaných první dávkou dosud bylo jen 30 tisíc. Dalších asi šest tisíc v kraji na očkování čeká.

Velká dodávka na obzoru

Klesající zájem o vakcínu přitom může v regionu způsobit problémy. Od příštího týdne nemocnice očekávají vyšší dodávky vakcíny Comirnaty od firem Pfizer/BioNTech. Do kraje má za týden dorazit 32 tisíc dávek séra plus dodávky od dalších výrobců, hlavně do ordinací praktiků, a při současném očkovacím tempu hrozí, že nebude komu je podat. Například v minulém týdnu nemocnice a praktici vykázali 22 161 očkovaných.

„Nyní očkujeme průměrně 4,5 tisíce lidí denně. To tempo je poměrně rychlé. Přesto bude problém dodávku vůbec vyočkovat,“ přiznává Malý.

Krajský koordinátor chce proto navrhnout urychlení očkovacího cyklu. Nyní se v Česku podává druhá dávka po 42 dnech, hlavně proto, aby zbylo na první dávky u co nejvíce lidí. Pokud však bude zájem dál padat, kraj se chce vrátit k cyklu dlouhému 28 dní.

V záloze je i plán B – zapojit do očkování firmy. Skloňuje se hlavně Škoda Auto v Kvasinách na Rychnovsku, ale i další velcí zaměstnavatelé. Takový postup by však musela nejprve posvětit vláda.

„V tuto chvíli k tomuto tématu nebudeme nic sdělovat. Chystáme k němu vlastní tiskové prohlášení,“ naznačil Martin Ježek z tiskového oddělení automobilky Škoda Auto.

Další očkovací centra koordinátor nechce

Jaroslav Malý přitom dosud vznik dalších očkovacích center odmítal. Čelil kvůli tomu kritice například od jednatele soukromého sanatoria Vividus East ze Dvora Králové nad Labem Michala Karadzose, jehož firma získala svolení očkovat, ale Malý mu nepřidělil vakcíny s odkazem, že nejsou potřeba.

Podobných tlaků na nová centra bylo v kraji víc. Malý však i nadále tvrdí, že se bez dalších obejde.

„Kdyby to bylo třeba v Nové Pace nebo v Novém Bydžově, neměl bych s tím problém, ale ve Dvoře Králové máme 500 metrů od nich nemocnici, která denně naočkuje až 190 lidí. Přitom nyní tam na vakcínu čeká něco přes 200 lidí. Za dva dny by měli hotovo,“ upozorňuje Malý na dostatečnou kapacitu současných center.

K očkování ve firmách však odborníky žene jiný motiv než dostupnost vakcín. Na pracovišti by se mohli nechat naočkovat i ti, kteří nechtějí cestovat do nemocnic nebo se objednávat ke svým lékařům.

Chceme na dovolenou, říkají mladší

Motivační linku mají i další úpravy pravidel vakcinace. Třeba uznání ochrany proti viru už tři týdny po první dávce má přimět k očkování mladší ročníky, kteří tak mají vidinu jednodušší dovolené, vstupu na koncerty nebo do restaurací.

„Hned ráno jsem se registroval, už se těším na cestování a normální život. Nechci stále řešit, jestli mám, nebo nemám test,“ řekl v pondělí 35letý Ladislav z Náchodska.

Právě snaha zjednodušit si administrativu kolem dovolené motivuje nyní k očkování velkou část mladších lidí. Podle informací MF DNES někteří praktici v Hradci Králové už v minulém týdnu očkovali zájemce, kterým ještě nebylo 40 let.

„Když se naočkujeme teď, bude nám to na dovolenou už platit,“ přiznává pod podmínkou anonymity 38letá žena z Hradce Králové. Vakcínu dostala minulý týden, i když nepatří k žádné prioritní skupině.

„Oficiálně o tom žádné zprávy nemám, ale praktici si ty mladší ročníky vždy mohou nějak zdůvodnit – chronickými nemocemi, péčí o jinou osobu a podobně. Nikdo v tom nebude moc šťourat. Můj osobní názor je, že čím více lidí bude očkovaných, tím větší bude kolektivní imunita,“ hájí postupy praktiků Jaroslav Malý s odkazem na to, že v některých krajích dávali vakcínu i mladším lidem, kteří přivedli k očkování seniora.